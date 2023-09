Le voyage au Bayern montrera à Man United à quel point ils sont tombés

La chaîne de télévision britannique relatant le déplacement de Manchester United au Bayern Munich en Ligue des champions cette semaine a présenté le match comme un affrontement entre « deux des plus grandes équipes du monde » dans sa campagne publicitaire, mais Erik ten Hag et ses joueurs arriveront dans le sud du pays. L’Allemagne a le sentiment indéniable que son club n’est plus que l’ombre d’elle-même.

Il existe des indicateurs selon lesquels United peut encore être considéré comme un poids lourd du football européen, mais la plupart d’entre eux n’ont rien à voir avec le football. En juillet, ils ont annoncé un accord record de 900 millions de livres sterling sur 10 ans avec Adidas. La semaine dernière, ils ont convenu d’un parrainage de 60 millions de livres sterling par an avec la société technologique américaine Qualcomm, également un record.

Mais partout ailleurs, on trouve la médiocrité.

Cela fait plus d’une décennie depuis le dernier titre de United en Premier League et 15 ans depuis sa dernière victoire en Ligue des Champions. Old Trafford, autrefois connu pour être l’un des plus grands et des meilleurs stades du monde, a un toit qui fuit et des toilettes qui sont notoirement inondées les jours de match. Le terrain d’entraînement de Carrington a été remplacé par une installation plus grande et meilleure, construite à 16 km de là par les voisins de Manchester City, qui ont quitté leur propre site à Carrington en 2014.

Le service de recrutement de United est également régulièrement moqué pour ses signatures décevantes et son argent gaspillé tandis que, par-dessus tout, les propriétaires, la famille Glazer, sont régulièrement utilisés comme exemple du pire type de gardien.

Manchester United revient en Ligue des champions pour la saison 2023-24, mais un mauvais début de campagne associé à des blessures et à des problèmes de propriété soulèvent des questions sur jusqu’où ils peuvent aller dans la compétition. Stu Forster/Getty Images

Ten Hag quittera l’Allianz Arena mercredi avec son équipe de United après son pire début de saison depuis 1989-90, avant la création de la Premier League en 1992. La défaite 3-1 à domicile contre Brighton samedi était la troisième défaite de United. en cinq matchs pour les laisser 13e du classement, déjà neuf points derrière City.

L’un des plus grands clubs du monde ? Le Bayern doit jouer contre quelqu’un d’autre. United semble souvent seulement capable de parler d’un bon match.

Sur leur site Internet, il y a une citation : « À Manchester United, la grandeur est plus qu’un simple mot ; c’est une façon d’être, de ne jamais se contenter de l’ordinaire » – sauf qu’il y a eu peu de preuves au cours de la dernière décennie suggérant que c’est vrai. Un chef de club a déclaré un jour aux journalistes que « United sera toujours à la recherche des meilleurs joueurs », mais Harry Kane, Declan Rice et Jude Bellingham ont tous déménagé cet été et United n’était loin d’aucun d’entre eux.

Ten Hag a commencé la fenêtre en donnant la priorité à l’arrivée d’un buteur confirmé, mais Kane – buteur de 213 buts en Premier League pour Tottenham Hotspur – a rejoint le Bayern, adversaire de cette semaine, moyennant des frais de transfert de 101 millions de livres sterling. United, quant à lui, a déclaré qu’il ne paierait pas plus de 60 millions de livres sterling pour Rasmus Højlund, 20 ans, avant de finalement payer 72 millions de livres sterling. Une offre de 50 millions de livres sterling pour Evan Ferguson, 18 ans, a fait rire Brighton.

Kane a déjà marqué quatre buts pour son nouveau club, et un autre mercredi soir ferait encore plus ressortir le fait que United ne siège plus à la même table que les champions d’Allemagne. Le Bayern a remporté le titre de Bundesliga au cours de chacune des 11 dernières saisons, mais a tout de même recruté Kane, en partie, pour l’aider à concourir pour la Ligue des champions. Ils l’ont remporté deux fois depuis que United a soulevé le trophée pour la dernière fois – le dernier triomphe du Bayern remontant à 2020 – et au cours des 10 dernières années, ils ont remporté 16 matches à élimination directe en Ligue des Champions, contre deux pour United ; contre l’Olympiakos en 2014 et le Paris Saint-Germain en 2019. United ne s’est même pas qualifié pour la compétition en 2014-15, 2016-17, 2019-20 ou 2022-23.

L’insistance des Glazer à retirer de l’argent plutôt que de le remettre, associée au placement de mauvaises personnes à des postes cruciaux, a contribué à un cycle d’échec apparemment inéluctable. Plus de 1,6 milliard de livres sterling ont été dépensés pour de nouveaux joueurs depuis 2014. Mais il y a si peu de choses à montrer que Donny van de Beek, nommé sur la liste restreinte du Ballon d’Or en 2019 avant de rejoindre l’Ajax Amsterdam pour 35 millions de livres sterling en 2020, a remporté Je ne me rendrai même pas à Munich parce que Ten Hag a décidé qu’il n’était pas assez bon pour faire partie de l’équipe de 25 joueurs de la Ligue des Champions cette saison.

Lorsque United fera son retour dans la plus grande compétition européenne cette semaine, on aura probablement le sentiment que le club le plus titré d’Angleterre (du moins historiquement) est de retour à sa place, mais à côté de cela, il y aura aussi le sentiment que de se retrouver face à Le Bayern est une autre vérification de la réalité sur l’ampleur de leur chute. Le Bayern a de réels espoirs de remporter le titre cette saison – il est deuxième favori derrière City, tenant du titre – tandis que Ten Hag a désespérément besoin d’un résultat positif pour arrêter l’hémorragie après un début de campagne désastreux.

United a peut-être l’impression qu’il mérite de partager la scène avec le Bayern et le reste des poids lourds européens, mais de nos jours, il n’y a pas grand-chose pour le soutenir.