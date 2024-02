LE VOYAGE À PARIS 2024 : MIHAEL ZGANK (TUR)

Mihael ZGANK a démarré cette année sur un double boom, remportant d’abord le Grand Prix du Portugal avant de remporter la victoire lors de l’un des événements les plus prestigieux, sinon LE plus prestigieux du circuit mondial de la FIJ, le Grand Chelem de Paris. Cela lui a permis de figurer parmi les quatre premiers du classement olympique. Le parcours de Mihael dans le monde du judo a commencé dès son plus jeune âge.

J’ai commencé le judo à l’âge de 7 ans à l’école primaire. J’ai vu peu de mes amis et mon cousin le faire, alors j’ai voulu essayer aussi.

Au début, Mihael était également accompagnée de sa sœur aînée Barbara, qui se sont toutes deux familiarisées avec la sensation du tatami. Pendant cinq ans, le football était aussi à l’ordre du jour pour lui, mais le Manière douce gagné. Par la suite, Mihael fait preuve d’une aptitude naturelle pour ce sport et gravit rapidement les échelons. Pour lui, des modèles comme Urska Zolnir ont renforcé sa passion pour le judo et l’ont poussé à s’entraîner sans relâche, à perfectionner ses compétences et ses techniques.

Urska était mon modèle à l’époque, elle l’est toujours aujourd’hui. C’est grâce à elle que je me suis lancé dans le judo professionnel. Elle vient de remporter sa première médaille olympique à Athènes lorsque j’ai commencé le judo.

Dernière rangée : Adrian Gomboc et Mihael Zgank.

Première rangée : Urska Zolnir et Rok Draksic. © Mihael Zgank

Mihael a eu le privilège de partager quotidiennement le tapis avec son idole, Urska Zolnir. On peut se demander, que fait un judoka qui représente la Turquie en Slovénie ? Eh bien, Mihael est Slovène et a remporté de nombreux titres sous son pays natal, dont une médaille d’argent mondiale en 2017, où perdre la finale, d’ailleurs, reste son pire cauchemar. Peu de temps après, il est passé en Turquie sous le nom de Mikail Ozerler et a remporté les Jeux européens à Minsk en 2019. Ozeler a également remporté l’or sur son nouveau sol en remportant le Grand Prix d’Antalya 2019. Plus tard, il est revenu à Zgank, mais 2019 a livré davantage ;

Gagner le Championnat d’Europe en 2019 est le moment le plus mémorable jusqu’à présent car j’ai senti que ce résultat était le produit de mon développement personnel.

Les supporters turcs sont donc autour d’Ozerler. © Fédération Turque de Judo Le plus mémorable : remporter l’or en 2019 aux Européens. © Carlos Ferreira Grand Prix Antalya 2019 : Mihael avec le Président de la Fédération Turque de Judo, M. Sezer HUYSUZ. © Fédération Turque de Judo

Sans rapport avec le nom sur son dos, ses performances ne manquent jamais d’impressionner. Il est le plus proche dans son équipe de son entraîneur Irakli Uznadze et de son coéquipier Bilal Ciloglu. Depuis qu’il est devenu un membre clé de l’équipe turque de judo, Mihael a réussi à se rendre chez lui tous les quelques mois, en fonction de son régime d’entraînement et de compétition. Le judo est une grande famille ; par conséquent, déménager était facile.

Honnêtement, bouger n’était pas une grande différence parce que je pense que les athlètes et surtout le monde du judo ont des valeurs similaires.

Mihael avec son bon ami et coéquipier, Bilal Ciloglu. © Mihael Zgank Temps de randonnée. © Mihael Zgank Attention à M. Woods… © Mihael Zgank

Outre le football, Mihael a donné deux autres possibilités s’il n’aimait pas le jeu en pyjama : la psychologie ou peut-être l’immobilier. Je pensais qu’il était reconnaissant pour le chemin qu’il suivait ; il est éternellement reconnaissant de la façon dont le judo l’a sauvé d’une vie médiocre. Mihael considère le judo comme un sport qui vous met au défi quotidiennement et méprise les hauts et les bas, sa motivation demeure jusqu’à ce que le travail ne soit pas terminé. Quoi d’autre?

Je suis passionné par l’apprentissage, la croissance et la spiritualité. J’ai de grands rêves, mais j’aimerais les garder pour moi. Ce que je veux réaliser, c’est laisser un impact sur le monde, montrer l’exemple et aider l’humanité. En fin de compte, je veux dormir l’esprit clair, être heureux et fonder une grande famille.

Au fil des années, Mihael a remporté de nombreuses distinctions et titres dans les compétitions de judo, dont une 5e place aux derniers jeux d’été. A chaque événement, dans le cadre de son rituel, il prend une douche froide après son petit-déjeuner. Tourbillonnant vers Paris 2024, la ville de l’amour lui a apporté le succès cette année déjà. Le médaillé de bronze européen 2023 admet s’attarder sur les réflexions sur les Jeux olympiques mais précise qu’elles sont strictement motivantes. Avec tout cela à l’esprit, étonnamment, le premier mot lui vient à l’esprit lorsqu’il pense aux Jeux Olympiques de Paris ;

La tour Eiffel

Mihael a déjà remporté une médaille d’or à Paris cette année, peut-il également doubler cette médaille avec une médaille d’or aux Jeux olympiques ? © Gabi Juan Le moment de gratitude. © Gabi Juan

Le surnom de Mihael est Rhino qui est son animal spirituel. En parlant de cela, la question a été posée de savoir s’il suit des groupes spirituels spécifiques pour lesquels il a répondu :

Je ne suis pas particulièrement spirituelle, mais je crois en une puissance supérieure.

Les activités hors tapis comprennent la lecture d’un livre, le vélo, les mots croisés, le golf et les montres. Qu’en sera-t-il dans 5 à 10 ans ?

Probablement encore près du tatami de judo, je ne peux vraiment pas imaginer mon monde sans le judo.

Au-delà de ses exploits en compétition, Mihael est également connu pour son esprit sportif et son humilité. Il incarne les valeurs de respect, de discipline et de persévérance qui sont à la base du judo. Son attitude positive et sa volonté d’aider et d’inspirer les autres ont fait de lui un modèle pour les aspirants judokas du monde entier. À plus tard, bonne chance à Rhino !

Mihael Zgank et l’entraîneur Irakli Uznadze. © FIJ

FICHE D’INFORMATION DES FAN

Catégorie de poids -90kg Hauteur 184 cm Classement 8 Ville natale Migojnice (petit village de Celje) Technique préférée Osoto-gari Études / Diplômes Master d’éducation et de sport La plus grande leçon apprise jusqu’à présent La patience est la clé. Devise Optez toujours pour le choix le plus difficile. Plat Spaghetti Carbonara – quand ils sont bien préparés Breuvages Vin, thé vert et eau Couleur Vert Animal Rhinocéros Chanson Niveaux Avicii Livre Joseph Murphy – Le pouvoir de votre subconscient Film Avatar Jour de la semaine Jeudi Trait Mentalité de croissance Top 5 des choses à faire Marathon

Piloter un avion

Route 66

Nager dans le Bosphore

Posséder une entreprise

Auteur : Szandra Szogedi

