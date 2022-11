Le voyage à l’étranger devient le tour de la victoire pour Biden renforcé

NUSA DUA, Indonésie (AP) – Pour le président Joe Biden, un voyage international prévu quelques jours seulement après les élections de mi-mandat semblait offrir une issue de secours, lui permettant de s’envoler très loin alors qu’il faisait face à ce que beaucoup pensaient être un verdict écrasant des électeurs.

Au lieu de cela, son voyage, qui comprenait des arrêts en Égypte, au Cambodge et en Indonésie, s’est transformé en un tour du monde victorieux. Biden a passé le voyage à faire des appels de félicitations aux démocrates qui se sont mieux comportés que prévu à mi-mandat, l’enhardissant lors de trois sommets mondiaux où il a poussé à une action plus forte contre le changement climatique, à des liens économiques plus étroits en Asie et à une plus grande condamnation de l’invasion russe de l’Ukraine.

Après avoir fait face à des doutes chez lui et à l’étranger sur son insistance à ce que les États-Unis tournent la page de son prédécesseur chaotique, Donald Trump, l’affirmation de Biden selon laquelle «l’Amérique est de retour» est apparue plus durable que jamais.

“En ce moment critique”, a déclaré Biden lors d’une conférence de presse devant un temple balinais en Indonésie, “aucune nation n’est mieux placée pour aider à construire l’avenir que nous voulons que les États-Unis d’Amérique”.

Alors que Biden revient de son voyage, cependant, il fait face à des défis de taille pour sa présidence, notamment des inquiétudes concernant une éventuelle récession et des questions quant à savoir s’il devrait briguer un second mandat. En raison de l’inflation et d’autres facteurs, les Américains s’assiéront à des dîners de Thanksgiving plus chers la semaine prochaine.

Et bien que les démocrates garderont le contrôle du Sénat, les républicains sont sur la bonne voie pour remporter une courte majorité à la Chambre, ce qui leur donnera probablement une chance de bloquer le programme législatif de Biden et de lancer des enquêtes sur son administration.

Ces inquiétudes ont disparu de la vue, au moins temporairement, avec Biden à l’étranger et alors que les républicains se sont plongés dans des récriminations sur qui était responsable de la faible performance de leur parti à mi-parcours. Certains ont pointé du doigt Trump, dont les candidats choisis ont largement échoué dans tout le pays.

Lorsque Trump a officiellement lancé une autre campagne présidentielle mardi soir, Biden était au sommet du Groupe des 20 en Indonésie, la dernière étape de son voyage. Il a balayé la nouvelle en se réunissant avec les dirigeants mondiaux pour planter des palétuviers, symbole de force et de résilience.

Biden a échangé des regards avec le président français Emmanuel Macron – un léger sourire narquois, peut-être – alors que les journalistes lui demandaient s’il avait une réponse à l’annonce,

“Non, pas vraiment”, a-t-il dit.

Le voyage soigneusement chorégraphié a été interrompu par un missile qui a atterri en Pologne alors que le sommet du G-20 était en cours. Deux personnes sont mortes, faisant craindre que la guerre dans l’Ukraine voisine ne s’étende au-delà de ses frontières, et les spéculations se sont rapidement répandues selon lesquelles la Russie était responsable.

Plusieurs fuseaux horaires plus loin, Biden a été réveillé par le personnel avec la nouvelle. Vêtu d’un T-shirt gris et d’un kaki, il a travaillé les téléphones à l’aube, puis s’est habillé pour une réunion arrangée à la hâte avec des dirigeants alliés.

Biden a déclaré par la suite qu’il était peu probable que le missile provienne de Russie et s’est engagé à “s’assurer que nous comprenons exactement ce qui s’est passé”. Des responsables en Pologne et à l’OTAN ont déclaré plus tard que la frappe ne semblait pas intentionnelle et avait probablement été lancée par les défenses aériennes de l’Ukraine voisine, et les États-Unis étaient d’accord.

Daniel Fried, ancien ambassadeur américain en Pologne, a déclaré que Biden avait fait les bons choix dans une situation dangereuse en exprimant sa solidarité avec la Pologne mais sans se précipiter sur les conclusions.

L’administration, a-t-il dit, “a bien joué”.

Pour la Maison Blanche, c’était une autre occasion pour Biden de démontrer une main ferme sur la scène internationale lors de son voyage.

“Joe Biden ne parle pas seulement de l’Amérique à la tête du monde – il a reconstruit le leadership mondial de l’Amérique, et au cours de la semaine dernière, le peuple américain l’a vu”, a déclaré Anita Dunn, conseillère principale du président.

Pourtant, l’incident de Pologne a rappelé à quel point la situation en Europe reste précaire, des mois après le début de la guerre. Kyiv a repris certains territoires saisis par Moscou, mais les progrès restent incertains à l’approche de l’hiver. Il y a aussi des pressions pour rechercher une solution diplomatique au conflit même si les troupes russes restent sur le sol ukrainien.

Les efforts de Biden pour marginaliser Moscou lors du sommet du G-20 ont semblé couronnés de succès.

Le président russe Vladimir Poutine n’était pas présent et son émissaire, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, a joué un rôle minime lors du rassemblement. Les États-Unis ont également obtenu une déclaration de condamnation ferme de la guerre dans le communiqué final du sommet, ainsi qu’un avertissement que le conflit empire une économie mondiale déjà délicate.

Il s’agissait d’une dénonciation particulièrement forte malgré les divisions au sein du groupe, qui comprend non seulement la Russie mais aussi des pays comme la Chine et l’Inde qui entretiennent des liens commerciaux importants avec Moscou et se sont abstenus de critiquer ouvertement la guerre.

La pièce maîtresse de la visite de Biden en Indonésie n’était pas le sommet lui-même, mais sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping. Bien que les deux dirigeants se soient parlé à plusieurs reprises, ils ne s’étaient pas rencontrés en personne depuis que Biden a pris ses fonctions il y a deux ans.

Bien qu’il n’y ait pas eu de percée décisive, Biden a obtenu de Xi une condamnation des menaces nucléaires russes en Ukraine et la reprise de la coopération de niveau inférieur de la Chine sur une série de défis mondiaux partagés, du climat à la politique économique. Pendant ce temps, il a publiquement réprimandé les violations des droits de l’homme par la Chine et ses menaces contre Taïwan, l’île autonome que Pékin considère comme faisant partie de son propre territoire.

Andrew Yeo, chercheur principal au Centre d’études politiques de l’Asie de l’Est de la Brookings Institution, a déclaré que Biden était arrivé en Indonésie “plus autonome” et “politiquement énergique”.

Plus tôt cette année, il y avait plus d’inquiétudes quant à la trajectoire politique de l’Amérique alors que Trump préparait un retour. Les pays asiatiques se sont demandé, a déclaré Yeo, “lorsque vous avez ces accords avec les États-Unis, à quel point sont-ils stables?”

Maintenant, ces préoccupations ont diminué.

“Les démocrates ont une main plus forte et ils peuvent être un peu plus confiants”, a-t-il déclaré.

Avant de se rendre en Indonésie, Biden a assisté à un sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est au Cambodge, dans le cadre de ses efforts pour démontrer l’engagement américain dans la région. Il a rencontré les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud, deux alliés qui ont parfois été en désaccord, pour parler des programmes de missiles balistiques et nucléaires de la Corée du Nord.

L’arrêt le plus court de Biden lors de son voyage a été en Égypte, où il n’a passé que trois heures à une conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique, mais c’est peut-être là que son renversement de fortune s’est le plus clairement manifesté.

Lors du sommet sur le climat de l’année dernière, qui s’est tenu en Écosse, le programme environnemental de Biden a été bloqué au Congrès. Cette fois, Biden pourrait indiquer une nouvelle loi qu’il a signée pour investir dans des initiatives d’énergie propre.

“Le gouvernement des États-Unis met notre argent là où se trouve notre bouche”, a-t-il déclaré.

Alors même que la Maison Blanche se prépare à une période de gouvernement divisé à Washington, les responsables de l’administration voient de nombreuses opportunités pour leurs détracteurs de faire des faux pas en cours de route.

Dunn a déclaré que Biden était disposé à travailler avec les républicains, mais “la vraie question est de savoir si les républicains sont prêts à travailler avec lui pour les priorités du peuple, ou simplement à utiliser les deux prochaines années pour des vendettas politiques”.

Maintenant, Biden, qui aura 80 ans dimanche, doit décider de briguer un deuxième mandat. Il a dit qu’il avait l’intention de le faire mais qu’il voulait en parler avec sa famille. Une annonce pourrait intervenir au début de l’année prochaine.

Un récent sondage AP-NORC, réalisé avant les mi-mandats, a montré que seulement 5 démocrates sur 10 veulent que Biden brigue un second mandat.

Cedric Richmond, qui a travaillé à la Maison Blanche avant de devenir conseiller principal du Comité national démocrate, a déclaré que les mi-mandats étaient une démonstration de la force politique de Biden et la validation d’un record qui donne au président une bonne base pour un autre mandat.

“Ce président a fait un travail extrêmement efficace”, a-t-il déclaré. “Il a accompli des choses que d’autres présidents et dirigeants démocrates n’ont pas été en mesure d’accomplir.”

Jeffrey Engel, directeur fondateur du Center for Presidential History de la Southern Methodist University, a déclaré qu’il serait difficile de refuser à Biden la nomination s’il la recherchait à nouveau.

“En fin de compte, peu importe les conseils que le président reçoit”, a-t-il déclaré. “S’il veut courir, il va courir.”

Megerian a rapporté de Washington.

Zeke Miller et Chris Megerian, Associated Press