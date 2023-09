Le vote tactique pourrait être la pire élection des conservateurs depuis 100 ans, selon un sondage choc

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un vote tactique généralisé verrait les conservateurs obtenir leur pire résultat électoral depuis plus d’un siècle, révèlent de nouvelles statistiques choquantes.

Alors que le parti de Rishi Sunak est en retard de 18 points sur le Parti travailliste de Sir Keir Starmer dans les sondages, il est en passe de remporter seulement 159 sièges, prédit Electoral Calculus – contre 365 en 2019.

Mais de nouveaux chiffres publiés par le principal prévisionniste révèlent qu’un vote tactique coûterait aux conservateurs 35 sièges supplémentaires, ne leur laissant que 124 députés.

Le gourou des sondages, le professeur John Curtice, a déclaré L’indépendant « rien de tout cela n’a d’importance » parce que les conservateurs étaient déjà confrontés à un effacement parlementaire.

« Avec 18 points d’avance, c’est fini, nous parlons simplement d’ajouter à l’ampleur de la défaite, ce qui, bien sûr, est ce qui s’est produit en 1997 », a déclaré le professeur Curtice.

Le sondage Calcul électoral, vu par L’indépendantest le premier examen majeur de la manière dont le vote tactique pourrait façonner les prochaines élections générales.

Il révèle que les travaillistes remporteraient 26 sièges supplémentaires, les partisans des Verts et des Libéraux-démocrates se tournant vers le parti, ce qui porterait le total à 440 – éclipsant même la victoire écrasante de Tony Blair en 1997.

Les libéraux-démocrates remporteraient six sièges supplémentaires aux travaillistes et au Parti vert, portant le parti à un total de 32. Et le SNP remporterait trois sièges au nord de la frontière auprès des électeurs verts soutenant le parti.

L’élection partielle du Mid-Bedfordshire a été déclenchée par la démission de Nadine Dorries en tant que députée – 12 semaines après avoir promis d’y aller. (Fil PA)

L’enquête, menée auprès d’un membre du conseil de vote Find Out Now, déclenchera la sonnette d’alarme à Downing Street et au siège du Parti conservateur un peu plus d’un an avant les élections, attendues en octobre 2024.

Le chef du calcul électoral, Martin Baxter, a déclaré que si l’année 2019 a été marquée par un vote tactique basé sur le Brexit, « les prochaines élections seront probablement marquées par un vote tactique anti-conservateur direct ».

« De nombreux sièges conservateurs, notamment dans le sud de l’Angleterre, sont menacés », a-t-il déclaré. L’indépendant.

Le patron de Discover Now, Chris Holbrook, a déclaré que le sondage montrait que « le vote tactique est utilisé comme un outil pour punir les conservateurs ».

Le professeur Curtice a déclaré que la volonté de voter de manière tactique était une « disposition relativement rare », car les gens doivent « détester un parti et être indifférents entre deux autres ».

« Mais il y en a suffisamment dans les circonstances actuelles, où vous avez un gouvernement profondément impopulaire », a déclaré le professeur Curtice.

Il a toutefois ajouté que l’ampleur du vote tactique pourrait diminuer avant les élections « si l’impopularité du gouvernement diminue ».

Le sondage intervient quelques semaines seulement avant une élection partielle cruciale pour remplacer l’ancienne secrétaire à la Culture et loyaliste de Boris Johnson, Nadine Dorries – qui a finalement quitté son siège dans le Mid Bedfordshire en août.

Les experts en sondages ont prévenu que le vote tactique serait essentiel pour permettre aux travaillistes ou aux libéraux-démocrates de remporter la compétition, un vote partagé ouvrant potentiellement la voie au candidat conservateur Festus Akinbusoye pour conserver le siège.

Lord Hayward, pair conservateur et expert en élections, a déclaré L’indépendant: « Vous avez le potentiel d’un vote d’opposition divisé, car la détermination de Keir Starmer à prouver qu’il peut séduire toutes les régions du pays a surpris les libéraux-démocrates. »

M. Sunak sera également contraint de défendre le siège de Tamworth après que l’ancien whip conservateur Chris Pincher ait démissionné de son poste de député la semaine dernière après avoir perdu son appel contre une suspension pour avoir tâtonné deux hommes en état d’ébriété.

Et cela survient quelques semaines seulement après que les travaillistes et les libéraux-démocrates ont renversé les énormes majorités conservatrices aux élections partielles de Selby et Ainsty et Somerton et Frome. Les deux résultats ont été attribués à un vote tactique anti-conservateur.

Un précédent sondage d’Electoral Calculus montrait que les conservateurs allaient perdre les 42 sièges qu’ils détenaient dans le mur rouge, remportés par le parti lors des deux dernières élections mais qui ont toujours soutenu le parti travailliste.