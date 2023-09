Le vote tactique peut-il réellement avoir un impact important lors des prochaines élections ?

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

UN La baisse du soutien combinée à un vote tactique pourrait, selon de nouvelles recherches, laisser les conservateurs avec seulement 124 sièges aux prochaines élections – leur pire résultat jamais enregistré, et de loin.

124 sièges ? Sûrement pas?

Ce chiffre serait bien pire que les 165 sièges obtenus lors des élections de 1997, et même inférieur au pire résultat électoral jamais enregistré par le parti, de 156 sièges en 1906.

Mais un tel résultat est possible. Un sondage réalisé par Electoral Calculus montre que, sur la base des intentions de vote actuelles, dans lesquelles les conservateurs sont en retard de 18 points, le parti est en passe de remporter seulement 159 sièges, perdant plus de la moitié des 365 qu’il avait remportés en 2019. Le groupe Find Out Now suggère qu’un vote tactique pourrait coûter aux conservateurs 35 sièges supplémentaires.

Comment prédire l’ampleur du vote tactique ?

Ce n’est pas facile, mais il existe des preuves claires. Les récentes élections partielles ont montré que les électeurs étaient prêts à voter en grand nombre de manière tactique, les travaillistes et les libéraux-démocrates renversant d’énormes majorités conservatrices à Selby et Ainsty, ainsi qu’à Chesham et Amersham.

Il est certain que le vote tactique à une échelle immense, nécessaire pour que les libéraux-démocrates remportent Chesham et Amersham, où ils ont transformé une défaite de 16 000 voix en une victoire de 8 000 voix en moins de deux ans, est généralement l’apanage des -élections.

Ces dernières années, un grand nombre d’élections partielles ont été organisées en conséquence directe d’actes répréhensibles commis par un député conservateur sortant, et une élection partielle offre aux électeurs l’occasion d’exprimer leur mécontentement en sachant qu’il est extrêmement improbable que cela se produise. avoir un effet important sur la politique gouvernementale et sur la manière dont elle pourrait affecter leur vie.

Lors d’élections générales, les électeurs votent rarement par protestation et sont beaucoup plus susceptibles d’utiliser leur vote en fonction de l’impact qu’ils s’attendent à ce que l’élection ait sur leur vie, qu’il s’agisse des frais de scolarité, du zéro net ou du financement des soins sociaux. .

Mais lorsqu’un désir généralisé de changement s’installe, l’histoire montre que les électeurs britanniques sont prêts à voter de manière tactique. La majorité écrasante de Blair en 1997 a également vu les Lib Dems de Paddy Ashdown plus que doubler leurs sièges, passant de 18 à 46.

Que peut faire Rishi Sunak à ce sujet ?

John Curtice estime que le vote tactique aura peu d’impact étant donné que les conservateurs sont de toute façon confrontés à un « effacement électoral ». Se diriger vers 159 sièges serait si mauvais que se diriger encore plus bas vers 124 ne ferait que peu de différence. Bien sûr, Rishi Sunak a encore un an ou plus pour redresser sa fortune. Les sondages sont plus volatiles que jamais et les électeurs plus inconstants. Il est fort probable qu’une amélioration de la situation économique réduise l’écart avec le parti travailliste, mais de nombreux facteurs conspirent contre lui. Lors des trois dernières élections, le SNP a dominé en Écosse, remportant la quasi-totalité des 56 sièges disponibles, dont la plupart étaient solidement travaillistes depuis un certain temps. Le déclin du soutien au SNP, dû en partie mais pas entièrement au spectacle embarrassant des enquêtes policières sur le financement du parti, a énormément profité aux travaillistes au pire moment possible pour les nationalistes.

Accédez au streaming illimité de films et d’émissions de télévision avec Amazon Prime Video Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

Accédez au streaming illimité de films et d’émissions de télévision avec Amazon Prime Video Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

Le pays possède une nette majorité anti-conservateurs. Si les électeurs sont prêts à élaborer des stratégies pour les exclure, pourquoi les partis ne peuvent-ils pas leur faciliter la tâche ?

Certains suggèrent que Keir Starmer et Ed Davey coopéreront activement pour obtenir des sièges où un seul de leurs partis a une chance réaliste de victoire, mais les discours éternels sur la « coalition progressiste » ont tendance à être trop simplistes.

La coopération entre les travaillistes, les Lib Dem SNP et les Verts est plus difficile qu’on ne l’imagine. Pour ne prendre qu’un exemple : les travaillistes considéreraient que l’abolition de Trident serait un suicide électoral, alors que la fermeture de la base de sous-marins nucléaires de Faslane et le retrait des armes nucléaires d’Écosse sont une politique phare du SNP. Les Verts, eux non plus, ne pouvaient pas soutenir de manière plausible les armes nucléaires.