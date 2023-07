Le vote sur l’indépendance des Orcades a « obligé les gouvernements britannique et écossais à s’asseoir et à en prendre note »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La décision des Orcades d’explorer la « gouvernance alternative » a été qualifiée de « révolution » dans ses relations avec les gouvernements britannique et écossais.

Le conseil des îles écossaises a voté aujourd’hui par 15 voix contre six pour une proposition qui comprend l’examen des « connexions nordiques » de l’archipel et la possibilité d’adopter des modèles similaires aux dépendances de la Couronne telles que Jersey et Guernesey.

La Norvège et le Danemark contrôlaient les Orcades avant qu’elles ne soient transmises à l’Écosse en 1472 dans le cadre d’une dot pour marquer le mariage de Marguerite de Danemark avec le roi Jacques III d’Écosse.

Boris Johnson en voyage aux Orcades (Getty Images)

Le chef du Conseil, James Stockan, a proposé la motion après avoir affirmé que les îles avaient fait l’objet de « discrimination » de la part des deux gouvernements.

Cela concerne en grande partie les modèles de financement qui, selon le conseil des Orcades, le pénalisent injustement par rapport aux îles voisines comme les Shetland et les îles occidentales.

La conseillère des Orcades, Lesley Manson, qui a voté pour la motion, a révélé que la couverture complète du vote s’était avérée une « révolution » dans ses appels à plus d’autonomie et de financement.

M. Manson a déclaré qu’après avoir été « largement ignorés et manqués de respect » par Westminster et Holyrood pendant des années, ils sont maintenant en conversation avec les deux.

« Au moins maintenant, ils nous parlent et nous considèrent comme ils ne l’étaient pas auparavant, ce qui est une bonne chose », a-t-il déclaré. L’indépendant.

La conseillère Lesley Manson a mis en garde contre toute «action drastique» après le vote (Conseil des Orcades)

« Ce sont des petits pas, mais nous en profitons sans vergogne. »

M. Manson, ancien chef adjoint du conseil, a tenu à minimiser la probabilité que les Orcades quittent le Royaume-Uni et a mis en garde contre quiconque s’attend à une « action drastique ».

« Je ne pense pas que les autorisations [to leave the UK] serait là », a-t-il expliqué.

« Je pense que ce serait comme le SNP et ses frustrations avec Westminster pour qu’il ne lui permette pas d’avoir un autre référendum sur l’indépendance ».

Au lieu de cela, il a déclaré que «l’argument de vente» de la motion était que «les mots réels de la motion n’engagent pas le conseil à agir».

« C’était une direction de voyage plutôt qu’une feuille de route », qui ne précisait pas combien d’argent ou de temps le conseil devrait engager, a-t-il ajouté.

Le conseiller des Shetland, Robbie McGregor, a déclaré que peu de choses s’étaient passées aux Shetland depuis qu’il avait organisé un vote similaire en 2020 (Conseil des îles Shetland)

«Les gens ont estimé, je l’ai certainement fait, que le début de la conversation a déjà conduit les gouvernements écossais et britannique à entrer très rapidement en contact avec notre directeur général.

«Nous avons estimé qu’avant, ils étaient complètement insensibles au point d’être discourtois.

« Cela semble avoir fait honte aux gouvernements d’une sorte de réponse. »

Il pense également que les réfutations initiales des administrations de Rishi Sunak et Humza Yousaf après que l’histoire a éclaté étaient des « déclarations » et que les deux sont maintenant « assis et attentifs ».

« Cela oblige les gouvernements à réagir d’une manière qu’ils ne faisaient pas auparavant », a-t-il ajouté.

Malgré le vote, un conseiller des îles Shetland voisines a averti que les Orcades feraient face à une bataille « très difficile » en quittant le Royaume-Uni s’il essayait.

Robbie McGregor, le seul conseiller SNP de l’île écossaise, a révélé que « pas grand-chose » n’avait été fait pour que les Shetland quittent le syndicat depuis que le conseil a adopté une motion similaire en 2020.

« Je n’ai certainement entendu parler de rien [recently about the motion], » il a dit L’indépendant.

« Il y a probablement des agents du conseil qui l’examinent en arrière-plan, mais aucune proposition concrète n’a été présentée aux réunions du conseil. »

Il a également averti que la poursuite d’un modèle similaire à l’île de Man – une dépendance autonome de la Couronne – pourrait laisser le conseil avec moins d’autonomie.

Les îles Orcades étaient sous contrôle norvégien et danois jusqu’en 1472 (Alamy/PA)

« J’espère qu’ils réalisent ce qu’ils font », a-t-il déclaré.

« Selon le modèle de l’île de Man, un fonctionnaire a le droit d’opposer son veto à tout ce que le parlement de Manx décide, il y aurait donc moins d’autonomie à mon avis. »

S’adressant aux conseillers avant le vote, M. Stockan a déclaré: «Je dis« assez ».

« Je dis qu’il est temps que le gouvernement nous prenne au sérieux, et je dis qu’il est temps pour nous d’examiner toutes les options qui s’offrent à nous.

« Il y a ici un ensemble d’options bien plus vaste – il se pourrait même que nous puissions obtenir notre argent directement du Trésor à Londres et prendre soin de notre propre avenir. »

Malgré son adoption avec une bonne majorité, la motion n’a pas été sans détracteurs.

Le gouvernement de Rishi Sunak a rejeté la capacité du conseil à quitter le Royaume-Uni (Frank Augstein/PA) (fil de sonorisation)

Le conseiller Steven Heddle a déclaré que les inconvénients de quitter le Royaume-Uni comprenaient le rachat des fonds marins et les frais de scolarité pour les étudiants souhaitant étudier en Écosse.

Lundi, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré qu’il n’y avait « aucun mécanisme pour l’attribution de la dépendance de la Couronne ou du statut de territoire d’outre-mer à aucune partie du Royaume-Uni ».

Le gouvernement écossais a déclaré qu’il était « engagé à soutenir les communautés insulaires ».

Le gouvernement norvégien a refusé de commenter les propositions.