Le vote sur l’avortement au Kansas teste l’énergie politique dans l’Amérique post-Roe

Plus près de la frontière du Missouri, les clients d’André’s, un café suisse haut de gamme, se sont sentis plus libres d’exprimer ouvertement leur opposition à l’amendement. Le restaurant et la boutique ont alimenté la controverse plus tôt cet été lorsque les employés portaient des autocollants ou des boutons «Vote Non» et encourageaient les clients à voter, mais plusieurs visiteurs à l’heure du déjeuner ont clairement indiqué qu’ils partageaient ces points de vue.

“Nous voulons juste nous assurer que les gens ont le droit de faire des choix”, a déclaré Silvana Botero, 45 ans, qui a déclaré qu’elle et un groupe d’environ 20 amis votaient tous non et qu’elle se sentait plus enthousiaste à l’idée de voter en novembre également.