Le vote sur l’avortement au Kansas montre les limites de la force du GOP

TOPEKA, Kan. (AP) – Une augmentation du taux de participation parmi les démocrates et les indépendants et un changement notable dans les comtés à tendance républicaine ont contribué au soutien écrasant du droit à l’avortement la semaine dernière dans le Kansas traditionnellement conservateur, selon une analyse détaillée de l’Associated Press. résultats.

Un amendement constitutionnel proposé par l’État aurait permis à la législature contrôlée par les républicains de resserrer les restrictions ou d’interdire purement et simplement les avortements. Mais les électeurs du Kansas ont rejeté la mesure de près de 20 points de pourcentage, presque un miroir de la marge à l’échelle de l’État du républicain Donald Trump sur le démocrate Joe Biden lors de l’élection présidentielle de 2020.

Au lendemain de la décision de la Cour suprême des États-Unis d’abroger le droit constitutionnel d’une femme à l’avortement, la menace de nouvelles restrictions dans l’État a galvanisé les démocrates et les indépendants plus que prévu. Dans le même temps, les républicains ont montré moins d’intérêt à manifester pour soutenir la mesure.

Les résultats renforcent le sentiment chez les deux parties que la décision de la Cour suprême pourrait avoir modifié la dynamique des élections de mi-mandat de cette année. Voici comment cela s’est passé :

« A SURJOUÉ LEUR MAIN »

En 2020, Trump a porté le Kansas de 18 points. La semaine dernière, pas un seul comté de l’État n’a autant favorisé la mesure de vote qu’il avait soutenu l’ancien président, a constaté l’AP.

Dans 99 des 105 comtés de l’État, le soutien à la mesure de l’avortement était inférieur de plus de 10 points de pourcentage à son soutien à Trump contre Biden. Dans 29 de ces comtés, cette différence était supérieure à 20 points.

Et dans 14 comtés du Kansas que Trump a remportés, la majorité a rejeté l’amendement.

“Les politiciens anti-avortement viennent d’exagérer leur main sur ces interdictions”, a déclaré Tamarra Wieder, directrice de Planned Parenthood Alliance Advocates dans le Kentucky, où une autre mesure d’avortement sera sur le bulletin de vote en novembre.

Le comté du Kansas avec la plus forte baisse entre l’élection présidentielle et le référendum sur l’avortement était Greenwood, dans le sud-est rural du Kansas. Trump y a remporté près de 80% des voix en 2020, mais il y a eu un changement d’environ 30 points sur l’avortement, les électeurs favorisant de justesse le «non», la position qui laisse le droit à l’avortement en place pour les femmes du Kansas.

Au-delà des comtés qui se sont entièrement retournés, des dizaines de comtés profondément républicains ont vu les électeurs favoriser l’amendement sur l’avortement comme prévu, mais avec des marges beaucoup plus étroites que leur préférence pour Trump il y a deux ans. Près de Topeka, par exemple, 72 % des électeurs du comté de Pottawatomie ont soutenu la réélection de l’ancien président, tandis que seulement 57 % ont soutenu l’amendement.

Les opposants à l’avortement se sont dits stupéfaits par la marge des résultats.

“J’ai été surprise à coup sûr”, a déclaré Ruth Tisdale, directrice exécutive du Advice and Aid Pregnancy Center. «Je pensais que ce serait un résultat plus proche de toute façon. Je n’avais pas une idée précise de ce qui passerait ou non, mais je pensais que ce serait plus proche, vous savez, de 51 à 49. … C’était très triste.”

PARTICIPATION ÉNORME, FORCE D’INDÉPENDANTS

Ce n’est pas seulement la marge de défaite de l’amendement qui a secoué la conscience politique. C’était aussi le taux de participation effréné dans ce qui aurait autrement dû être une primaire normale à faible taux de participation au cours d’une année d’élections de mi-mandat.

Les derniers décomptes de l’AP montrent que plus de 922 000 votes ont été exprimés par les électeurs du Kansas lors du référendum sur l’avortement. C’est à peu près deux fois plus d’électeurs que lors des précédentes élections primaires de mi-mandat de l’État en 2018, et c’est à peu près autant que lors des élections générales de mi-mandat du Kansas certaines années. Le taux de participation global – 48% des électeurs inscrits – a dépassé le taux de participation de 34% pour les primaires présidentielles de 2020.

L’électorat le plus récent était également considérablement moins républicain que dans une primaire typique du Kansas. De 2010 à 2020, les bulletins primaires républicains ont dépassé en nombre les bulletins non républicains d’environ 2 contre 1. Lors des élections de la semaine dernière, selon le bureau du secrétaire d’État du Kansas, les deux groupes se sont présentés en nombre presque égal.

Les partisans des deux côtés de l’amendement ont dépensé plus de 14 millions de dollars pour couvrir le Kansas de publicités et de panneaux, frapper aux portes et appeler les électeurs, selon les rapports de financement de la campagne de l’État.

Cet effort a aidé à attirer une variable inhabituelle dans les primaires du Kansas : les électeurs indépendants. Ce groupe a le droit de voter lors de référendums, mais pas pour les candidats qui se présentent aux primaires d’un parti. Mais les annonces de campagne soulignaient que les électeurs « sans affiliation » pouvaient effectivement voter sur la question de l’avortement. Cela a fonctionné: environ 184 000 votes de plus ont été exprimés pour l’amendement sur l’avortement que pour le gouverneur, un baromètre probable pour mesurer leur part de l’électorat.

“La décision de renverser Roe a vraiment été un signal d’alarme pour les électeurs plus modérés”, a déclaré Ashley All, porte-parole de Kansans for Constitutional Freedom, un groupe qui s’est battu contre la mesure du scrutin.

“L’ÉNERGIE AUTOUR DES MESURES DE VOTE”

Le résultat du Kansas se répercute sur de nombreux autres États.

En Géorgie, le nombre de membres de NARAL Pro-Choice America est passé de 53 000 à plus de 80 000 et pourrait atteindre 100 000 aux élections de novembre, a déclaré Alicia Stallworth, directrice des campagnes NARAL dans le sud-est des États-Unis.

“Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui disparaît”, a déclaré Stallworth à propos de l’énergie actuelle parmi les défenseurs des droits à l’avortement.

Les défenseurs des droits à l’avortement ont déclaré que la décision d’annuler Roe contre Wade, l’affaire de 1973 qui reconnaissait le droit constitutionnel d’une femme à l’avortement, a stimulé de nombreux électeurs qui avaient supposé que l’accès à l’avortement était sûr.

“C’était un tel phare en ce moment”, a déclaré Helen Shumaker, directrice de l’accès à l’avortement par l’État au National Women’s Law Center, à propos du vote au Kansas. “Je pense qu’il y a de l’énergie autour des mesures de vote dans un avenir prévisible.”

Dans l’Ohio, la candidate démocrate au poste de gouverneur Nan Whaley a appelé à une question de vote à l’échelle de l’État sur un amendement constitutionnel de l’État pour protéger le droit à l’avortement dès 2023.

Dans le Dakota du Sud, un groupe appelé Dakotans for Health pousse une initiative de vote similaire en 2024. Et dans le Colorado, les partisans veulent un référendum de 2024 qui pourrait permettre un financement public de l’avortement.

Mais obtenir des mesures sur les bulletins de vote sans passer par une législature d’État peut être difficile. Le Ballot Initiative Strategy Center, qui conseille les groupes libéraux sur les campagnes d’initiative, indique que le processus pourrait prendre trois ans.

‘POURQUOI NOUS PERDONS’

Dans la moitié des États, y compris le Kansas, seuls les législateurs peuvent soumettre des propositions au scrutin à l’échelle de l’État. Cela signifie qu’au Texas, qui interdit la plupart des avortements, les seules options sont d’attendre que les législateurs soumettent une initiative au vote – comme l’ont fait les législateurs anti-avortement au Kansas – ou de rejeter les titulaires.

“Au Texas, nous savons que c’est pourquoi nous perdons”, a déclaré Delma Catalina Limones, directrice des communications pour Avow, un groupe de défense des droits à l’avortement dans cet État.

Mais malgré la confiance apparente des législateurs du Kansas pour mettre l’amendement sur l’avortement sur le bulletin de vote ce mois-ci, leurs attentes ont été bouleversées par la défaite retentissante.

Value Them Both Coalition, le principal groupe du Kansas qui s’est battu en faveur de l’amendement, l’a qualifié de “recul temporaire” et a promis dans un communiqué que “notre combat dévoué pour valoriser les femmes et les bébés est loin d’être terminé”.

Kessler et Dolby ont rapporté de Washington. Hollingsworth a rapporté de Kansas City, Missouri. Tom Beaumont à Des Moines, Iowa, a contribué à ce rapport.

Aaron M. Kessler, John Hanna, Nuha Dolby et Heather Hollingsworth, Associated Press