Le vote sur la destitution donne aux Démocrates une chance de siéger à Washington House

VANCOUVER, Washington (AP) – Un vote pour destituer l’ancien président Donald Trump a conduit à un résultat que les démocrates de Washington recherchaient sans succès depuis des années: l’éviction de la représentante américaine républicaine de longue date Jaime Herrera Beutler de son siège représentant le coin sud-ouest de la Etat.

Désormais un siège ouvert à l’approche de novembre, le 3e district du Congrès est une course clé pour les deux partis, car la Chambre est à gagner dans un environnement de polarisation croissante.

La démocrate Marie Gluesenkamp Perez et le républicain Joe Kent, soutenu par Trump, ont quitté les deux premières primaires bondées de l’État en août, ce qui a laissé le républicain modéré sortant à la troisième place. Herrera Beutler, l’une des 10 républicains de la Chambre qui ont voté pour destituer Donald Trump à la suite de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain, n’a pas soutenu de candidat dans la course et n’a pas dit comment elle prévoyait de voter.

Où les 22% d’électeurs qui ont voté pour Herrera Beutler lors de la primaire tombent dans le général seront la clé de qui l’emportera finalement, a déclaré Mark Stephan, professeur agrégé de sciences politiques à la Washington State University-Vancouver.

“Même si les républicains continuent de dominer le 3e district, ils sont divisés dans leurs perspectives”, a-t-il déclaré. “C’est un quartier républicain et ce le sera pour un moment. Mais il y a maintenant une petite chance pour les démocrates. »

L’ancien président n’a recueilli que 38% des voix dans tout l’État en 2020, mais a remporté de justesse le 3e district du sud-ouest de Washington avec 50,6% des voix. En comparaison, Herrera Beutler a capturé plus de 56% dans sa course cette année-là.

Avec un candidat républicain “America First” et un démocrate rural désormais le choix devant les électeurs, Stephan a déclaré que “la polarisation du reste du pays peut être visualisée dans le 3e district”.

Un récent débat à Vancouver, la plus grande ville du district, a montré la grande différence entre les deux candidats, Gluesenkamp Perez affirmant que Kent est trop extrême pour le district et Kent rétorquant qu’elle serait un vote tampon pour les démocrates.

Kent, un ancien béret vert qui est un habitué du câble et des podcasts conservateurs, a appelé à la destitution du président Joe Biden et à une enquête sur les élections de 2020. Il est également appelé à définancer le FBI après la recherche de documents classifiés au domicile de Trump à Mar-a-Lago.

Il s’est élevé contre les fermetures de COVID et les mandats de vaccins lors du débat, qualifiant le vaccin de “thérapie génique expérimentale” et affirmant que le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert en maladies infectieuses du pays, “doit être tenu pour responsable”.

“Quelqu’un d’autre ici a-t-il l’impression d’avoir passé un mois sur YouTube ?” Gluesenkamp Perez a demandé à la foule, affirmant que les commentaires de Kent “ne font rien pour guérir notre pays”.

Kent a répondu que la perte de sa femme, une cryptologue de la marine qui a été tuée par un kamikaze en Syrie lors d’une mission de lutte contre l’État islamique en 2019, était «parce que notre classe dirigeante, les républicains et les démocrates, a constamment menti au peuple américain pour gardez-nous engagés dans des guerres à l’étranger.

“C’est pourquoi j’ai un scepticisme à l’égard de notre gouvernement fédéral”, a-t-il déclaré.

Gluesenkamp Perez – qui est copropriétaire d’un magasin d’automobiles avec son mari juste de l’autre côté de la frontière à Portland, Oregon – a déclaré qu’en tant que propriétaire d’une petite entreprise qui vit dans une partie rurale du district, elle est plus en phase avec les électeurs. Elle soutient l’accès à l’avortement et les politiques de lutte contre le changement climatique, mais est également une propriétaire d’armes à feu qui a déclaré qu’elle s’opposait à l’interdiction des fusils d’assaut, bien qu’elle soutienne le relèvement de l’âge d’achat de ces armes à 21 ans.

“Je ne suis pas votre démocrate typique”, a-t-elle déclaré à la foule. “Nous devons avoir des gens au Congrès qui réparent les choses, pas des gens qui déclenchent des guerres de flammes.”

Kent a déclaré que Gluesenkamp Perez “votera de concert” avec les démocrates.

« Comment va votre 401k en ce moment, comment se présente votre avenir pour vos enfants ? Très sombre », a-t-il déclaré. «Nous ne pouvons pas avoir deux ans de plus des démocrates à la barre. Je vais là-bas pour vérifier et équilibrer Nancy Pelosi et Joe Biden.

Kent a dû aborder les liens avec les extrémistes de droite tout au long de sa campagne, ce que Gluesenkamp Perez a souligné lors du débat, affirmant qu’il souhaitait interdire l’immigration “pour garantir une majorité blanche”.

“Cette absurdité sur le fait que je sois un nationaliste blanc est absolument méprisable”, a répliqué Kent. “Je me suis battu pour ce pays pendant plus de 20 ans, j’ai placé ma vie entre les mains de minorités et de personnes de toutes races, croyances et sexualités, et ils ont placé leur vie entre mes mains.”

Ron Moon, 79 ans, a assisté au débat portant un chapeau rouge “Fire Pelosi” avec un bouton Joe Kent attaché. Moon a déclaré qu’il avait voté pour Herrera Beutler lors des élections précédentes, la qualifiant de “moindre de deux maux”.

Son vote de destitution à la suite de l’attaque contre le Capitole des États-Unis a été la goutte d’eau : « C’était la fin », a-t-il déclaré. “Je n’ai plus jamais pensé à la soutenir.”

À proximité, Nancy Everly, 70 ans, portait une chemise soutenant Gluesenkamp Perez et un collier de tuiles de Scrabble qui épelait «Votez».

“Je dois soutenir un candidat qui est pro-choix”, a-t-elle déclaré. « Nous ne pouvons pas revenir en arrière.

Les bulletins de vote seront postés d’ici le 21 octobre aux près de 4,8 millions d’électeurs inscrits de l’État, dont plus de 499 000 dans le 3e district du Congrès. Parce que Washington est un État de vote par correspondance et que les bulletins de vote doivent simplement être déposés le jour du scrutin, il faut souvent des jours pour connaître les résultats finaux dans des courses serrées alors que les bulletins de vote arrivent dans les bureaux électoraux du comté tout au long de la semaine.

Rachel La Corte, Associated Press