Le vote se termine au dernier tour des élections indiennes, un référendum sur la décennie au pouvoir du Premier ministre Modi

NEW DELHI — L’Inde élections nationales de six semaines s’est terminé samedi lorsque les derniers centaines de millions d’électeurs du pays se sont rendus aux urnes pour un scrutin largement considéré comme un référendum sur la décennie au pouvoir du Premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi.

Au cours de ces élections éprouvantes et en plusieurs phases, les candidats ont sillonné le pays, les agents électoraux se sont rendus dans des villages reculés et les électeurs ont fait la queue pendant des heures dans une chaleur étouffante. Il ne reste plus qu’à attendre les résultats, qui devraient être annoncés mardi.

Cette élection est considérée comme l’une des plus importantes de l’histoire de l’Inde. Si Modi gagne, il sera seulement le deuxième dirigeant indien à conserver le pouvoir pour un troisième mandat après Jawaharlal Nehru, le premier Premier ministre du pays.

La plupart des sondages montrent que Modi et son parti Bharatiya Janata sont en tête de la large alliance d’opposition qui les défie, dirigée par le parti du Congrès. Les votes seront décomptés mardi, avec des résultats attendus d’ici la fin de la journée.

La campagne de Modi a débuté sur la base d’un programme de progrès économique, avec la promesse d’aider les pauvres et de faire de l’Inde un pays pays développé d’ici 2047. Mais cela est devenu de plus en plus aigu ces dernières semaines alors que Modi une rhétorique polarisante accrue dans des discours incendiaires visant la minorité musulmane du pays, qui représente 14 % des 1,4 milliard d’habitants de l’Inde.

Après la fin de la campagne jeudi, Modi s’est rendu sur un site commémoratif honorant un célèbre saint hindou pour méditer à la télévision nationale. Le parti d’opposition du Congrès a qualifié cela de coup politique et a déclaré qu’il avait violé les règles électorales alors que la période de campagne était terminée.

Lorsque les élections ont débuté en avril, Modi et son BJP étaient largement attendus pour remporter un autre mandat.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, Modi jouit d’une immense popularité. Ses partisans le voient comme un leader fort et autodidacte qui a amélioré la position de l’Inde dans le monde et attribuent à ses politiques favorables aux entreprises le mérite de faire de l’économie la cinquième plus grande économie mondiale.

Dans le même temps, son règne a été marqué par des attaques éhontées et des discours de haine contre les minorités, en particulier les musulmans. La démocratie indiennedisent ses détracteurs, est chancelant et Modi a de plus en plus a brouillé la frontière entre la religion et l’État.

Mais alors que la campagne avançait, son parti se heurtait à une forte résistance de la part de l’alliance d’opposition et de son principal visage, Rahul Gandhi du parti du Congrès. Ils ont attaqué Modi à cause de sa politique nationaliste hindoue et espèrent bénéficier de mécontentement économique croissant.

Les enquêtes préalables au scrutin ont montré que les électeurs étaient de plus en plus inquiets du chômage, de la hausse des prix des denrées alimentaires et du sentiment général que seule une petite partie des Indiens en a bénéficié malgré la forte croissance économique sous Modi, ce qui rend le scrutin plus serré que prévu initialement.

Le septième tour de scrutin a couvert 57 circonscriptions réparties dans sept États et un territoire de l’Union, clôturant une élection nationale permettant de pourvoir les 543 sièges de la puissante chambre basse du Parlement. Près de 970 millions d’électeurs, soit plus de 10 % de la population mondiale. Plus de 8 300 candidats se sont présentés pour un mandat de cinq ans au Parlement.

À Calcutta, la capitale du Bengale occidental, les électeurs ont fait la queue devant les bureaux de vote tôt samedi matin pour éviter la chaleur torride, avec des températures qui devraient atteindre 93,2 degrés Fahrenheit. Modi y a été défié par la ministre en chef de l’État, Mamata Banerjee, qui dirige le parti régional du Congrès Trinamool.

« Il y a actuellement une pénurie d’emplois sur le marché actuel. Je voterai pour le gouvernement qui peut créer des emplois. Et j’espère que ceux qui ne peuvent pas trouver d’emploi en trouveront un », a déclaré Ankit Samaddar.

Lors de cette élection, le BJP de Modi – qui contrôle une grande partie des régions du nord et du centre de l’Inde parlant hindi – cherchaient à étendre leur influence en faisant des incursions dans les États de l’est et du sud du pays, où les partis régionaux ont une plus grande influence.

Le BJP mise également sur la consolidation des voix au sein de la majorité hindoue, qui représente 80 % de la population, après Modi a ouvert un temple hindou très demandé sur le site d’une mosquée rasée en janvier. Beaucoup y ont vu le début officieux de sa campagne, mais les analystes estiment que l’enthousiasme suscité par le temple pourrait ne pas suffire à rapporter des voix.

Modi a intensifié sa rhétorique anti-musulmane après que le taux de participation soit tombé légèrement en dessous des chiffres de 2019 lors des premiers tours du scrutin de 2024, dans une démarche considérée comme une tentative de dynamiser sa base électorale hindoue. Mais les analystes affirment que cela reflète également l’absence d’un seul problème de campagne majeur, sur lequel Modi s’est appuyé pour alimenter les campagnes précédentes.

En 2014, le statut de Modi en tant qu’étranger politique avec des plans pour réprimer une corruption profondément enracinée a séduit des électeurs déçus par des décennies de politique dynastique. Et en 2019, il a balayé les sondages sur une vague de nationalisme après que son gouvernement a lancé des frappes aériennes sur son rival, le Pakistan, en réponse à un attentat suicide au Cachemire qui a tué 40 soldats indiens.

Mais les choses sont différentes cette fois, disent les analystes, ce qui donne une opportunité potentielle aux adversaires politiques de Modi.

« L’opposition a réussi d’une manière ou d’une autre à faire dérailler son plan en centrant le discours sur des problèmes locaux, comme le chômage et l’économie. Cette élection, les gens votent en gardant diverses questions à l’esprit », a déclaré Rasheed Kidwai, analyste politique.