Le vote pour le prochain Premier ministre se termine AUJOURD’HUI alors que Liz Truss et Rishi Sunak lancent leurs derniers plaidoyers de soutien

Le VOTE pour le prochain PM se termine finalement AUJOURD’HUI à 17 heures, alors que les aspirants dirigeants conservateurs lancent un dernier appel au soutien.

La course à Downing Street a officiellement débuté le 12 juillet.

Le vote pour Rishi Sunak ou Liz Truss pour être le prochain Premier ministre se termine aujourd’hui Crédit : Getty

Les candidats à la direction des conservateurs lors de la dernière campagne électorale à Londres mercredi Crédit : Getty

Maintenant, 52 jours plus tard, il tire enfin à sa fin.

À la suite de tours de scrutin réservés aux députés qui ont réduit huit candidats originaux à seulement deux, les conservateurs porteurs de cartes ont eu depuis le 21 juillet pour voter pour que Rishi Sunak ou Liz Truss soit le prochain Premier ministre.

Le couple a passé six semaines à voyager à travers le Royaume-Uni, à faire des promesses politiques, des discours, à se battre en tête-à-tête lors de hustings et à assister à des rencontres, le tout dans le but de séduire les électeurs.

Les membres conservateurs ont chacun obtenu un vote, qui pouvait être envoyé à tout moment par courrier ou en ligne.

Alors que les sondages sont à 17 heures aujourd’hui, le résultat ne sera annoncé que lundi prochain.

Mme Truss est la grande favorite pour remporter le concours, les sondages la plaçant systématiquement à plus de dix points devant son rival M. Sunak.

Mais l’outsider a dit qu’il pensait toujours qu’il avait un coup.

Aujourd’hui, il a déclaré: «J’ai été touché de rencontrer tant de milliers de nos brillants membres et militants au cours des six dernières semaines.

« Pour moi, un vote est un vote pour contenir l’inflation, soutenir les gens pendant l’hiver et jeter les bases de générations de croissance et de prospérité à venir. En tant que Premier ministre, je serai audacieux, je serai courageux et je dirigerai un gouvernement honnête et sérieux pour rétablir la confiance, reconstruire notre économie et réunifier notre pays.

Le Premier ministre Boris Johnson a promis hier d’apporter son “soutien sans réserve” à son successeur.

Mais il a également déclaré qu’il prévoyait de “vraiment continuer sa vie” lorsqu’il quittera le numéro 10.

Le prochain chef conservateur fait face à la crise du coût de la vie comme la priorité la plus urgente.