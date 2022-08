Le vote pour le prochain Premier ministre retardé par une “menace de piratage” qui pourrait “changer les résultats du scrutin”

Le VOTE pour le prochain Premier ministre a été retardé après des avertissements selon lesquels des cyber-pirates pourraient modifier les résultats du scrutin.

En conséquence, le Parti conservateur a abandonné son projet de permettre aux membres de modifier leur vote pour plus tard dans le concours en raison des craintes de piratage.

Le vote pour le prochain Premier ministre a été retardé après des avertissements selon lesquels les cyber-pirates pourraient modifier les résultats du scrutin Crédit : Reuters

La décision a été prise après avis du National Cyber ​​​​Security Centre, qui fait partie du poste d’écoute du GCHQ au Royaume-Uni.

Le GCHQ a averti que la menace de piratage pourrait entraîner la modification des bulletins de vote dans la chasse au successeur de Boris Johnson, rapporte The Telegraph.

Des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que des acteurs néfastes pourraient modifier les votes de dizaines de membres du parti et semer le chaos dans le processus démocratique.

Les bulletins de vote par correspondance n’ont pas encore été distribués aux quelque 160 000 membres conservateurs qui choisiront le prochain Premier ministre.

Les bulletins de vote devaient être envoyés à partir de lundi, mais les membres ont maintenant été informés qu’ils pourraient arriver jusqu’au 11 août.

Les rapports indiquent qu’il n’y avait pas de menace spécifique d’un État hostile, les conseils étant plus généraux et concernant le processus de vote et ses vulnérabilités.

Un porte-parole du National Cyber ​​​​Security Center a déclaré: «La défense des processus démocratiques et électoraux du Royaume-Uni est une priorité pour le NCSC, et nous travaillons en étroite collaboration avec tous les partis politiques parlementaires, les autorités locales et les députés pour fournir des conseils et un soutien en matière de cybersécurité.

“Comme on peut s’y attendre de la part de l’autorité nationale de cybersécurité du Royaume-Uni, nous avons fourni des conseils au Parti conservateur sur les considérations de sécurité pour le vote en ligne à la direction.”

Les membres conservateurs ont été informés du retard par le parti mardi soir. Aucune raison pour les problèmes de sécurité spécifiques n’a été donnée.

Une partie du message vu se lit comme suit: «Votre bulletin de vote est maintenant en route – mais il arrivera avec vous un peu plus tard que prévu. S’il te plait ne t’inquiète pas.

“C’est parce que nous avons pris du temps pour ajouter une sécurité supplémentaire à notre processus de vote, ce qui nous a légèrement retardé.”

La nécessité de modifier le processus de vote pour des raisons de sécurité en laissera beaucoup au siège du Parti conservateur face au rouge.

Les chefs de parti seront probablement confrontés à d’autres questions sur la gravité des avertissements émis par le Centre national de cybersécurité et s’ils sont convaincus que le nouveau processus est sécurisé.

Pour l’instant, l’impact politique de ce retard reste incertain.

Certains des alliés de M. Sunak pensent également que le vote anticipé profiterait à la campagne de Mme Truss. Le résultat est annoncé le 5 septembre.

Rishi Sunak suit actuellement Liz Truss dans les sondages auprès des membres conservateurs, avec une nouvelle enquête YouGov lui donnant le soutien de 60% alors qu’il est à 26%.

Le ministre des Affaires étrangères et l’ancien chancelier ont passé les dernières semaines à visiter la Grande-Bretagne, faisant des dizaines de promesses politiques destinées à courtiser les membres en cours de route.

Alors qu’il ne reste que cinq semaines de compétition, l’outsider Rishi a intensifié ses attaques contre la favorite Mme Truss en la qualifiant de “Remainer”.

M. Sunak et Mme Truss se sont à nouveau rencontrés lundi soir pour la deuxième des 16 rafles à la direction des conservateurs à Exeter.

Selon le plan de vote initial, les membres conservateurs devaient recevoir un bulletin de vote par correspondance avec un code spécifique.

Les membres pourraient alors voter par correspondance ou – pour la première fois dans une course à la direction conservatrice – en ligne, ce qui reste le même.

Cependant, les membres devaient être autorisés à modifier leur vote plus tard dans la course, mais cela a maintenant été abandonné.

Le processus initial laissait ouverte la possibilité que les cyber-pirates puissent modifier un grand nombre de votes en ligne vers la fin du concours.

De même, quelqu’un qui a voté par correspondance et téléchargé une photo de son bulletin de vote pourrait être vulnérable à la modification de son vote en ligne.

Une autre ligne dans le message aux membres disait: “C’est une infraction de voter plus d’une fois – tout membre qui a voté plus d’une fois se verra retirer son adhésion au parti.”

Dans le cadre du nouveau système, le code unique de chaque membre sera désactivé une fois qu’il aura voté, ce qui signifie qu’il ne pourra pas changer sa décision.