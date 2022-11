Le vote par fusion offre-t-il aux Américains un moyen de sortir du marasme partisan ?

Les répondants semblaient également ouverts au vote fusion, une fois qu’on le leur avait expliqué ; 58% ont déclaré que le New Jersey devrait rétablir la pratique, et 72% ont déclaré que les candidats tiers n’ont presque jamais remporté les élections en raison de la perception que les choisir serait un vote «gaspillé».

Beau Tremitiere, avocat chez Protect Democracy, a déclaré que le vote par fusion “permet aux électeurs de tous les horizons politiques qui se soucient profondément de la démocratie et de l’état de droit de travailler ensemble efficacement”, ajoutant : “Avec leur propre ligne de vote, ils peuvent jouer un rôle rôle décisif dans nos élections et endiguer la vague montante d’extrémisme antidémocratique.

Cependant, le vote par fusion n’a pas toujours poussé les deux principaux partis vers le centre ; le Working Families Party vise à tirer le Parti démocrate vers la gauche sur la politique économique, par exemple, même s’il soutient généralement les candidats démocrates aux élections générales.

Dans l’Oregon, cependant, le Parti indépendant, un parti de fusion centriste fondé en 2007, a généralement soutenu les candidats qui soutiennent ses vues sur la refonte du financement des campagnes. Cette année, le parti a approuvé une liste de candidats pour la plupart démocrates aux élections fédérales, mais a refusé de faire un choix dans la course houleuse au poste de gouverneur.

Eli Lehrer, président du R Street Institute, un groupe de réflexion de centre-droit, a déclaré que le vote par fusion fonctionnait mieux lorsqu’il encourageait les coalitions interpartis.

Il a souligné New York et le Connecticut, où les candidats ont courtisé le soutien des partis de fusion lorsqu’ils “veulent envoyer un signal qu’ils sont un type de candidat différent”.

À son apogée, le Parti libéral a exercé sa plus grande influence sur la politique new-yorkaise lorsqu’il a soutenu les républicains : il a soutenu John Lindsay comme maire de New York en 1965, par exemple, et Charles Goodell comme sénateur en 1970.