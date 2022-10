Le vote par correspondance annulant la décision du tribunal est suspendu

MADISON, Wis. (AP) – Une cour d’appel du Wisconsin a suspendu lundi la décision d’un tribunal inférieur de la semaine dernière interdisant aux électeurs d’annuler leur vote par correspondance initial et d’en voter un nouveau, bloquant au moins temporairement l’ordre demandé par un groupe conservateur fondé par d’éminents républicains.

La cour d’appel a accordé la demande de suspension temporaire de la Commission électorale du Wisconsin pendant que le tribunal décidait d’entendre ou non l’appel sur la pratique connue sous le nom de vote gâché. La cour d’appel a donné aux deux parties jusqu’à mercredi midi pour présenter leurs arguments.

La bataille juridique survient alors que les électeurs du Wisconsin renvoient des bulletins de vote par correspondance pour les élections du 8 novembre. À ce jour, un peu moins de 110 000 bulletins de vote par correspondance ont été retournés, soit un peu plus d’un quart des près de 401 000 demandés, selon la commission électorale.

Le gouverneur démocrate Tony Evers et le sénateur républicain américain Ron Johnson sont tous deux sur le bulletin de vote dans des courses serrées.

L’ordonnance de la cour d’appel est intervenue alors que la commission électorale était en séance à huis clos d’une réunion d’urgence lundi convoquée en partie pour réagir à la décision du tribunal.

L’ordonnance du juge du circuit du comté de Waukesha, Brad Schimel, ancien procureur général républicain, exigeait que la commission électorale informe les greffiers municipaux et les responsables électoraux locaux avant 19 heures lundi que ses directives sur la détérioration des bulletins de vote publiées le 1er août avaient été retirées. Schimel a également interdit à la commission de publier des directives futures relatives à l’annulation des bulletins de vote qui ne sont pas autorisées par la loi.

Restaurer l’intégrité et la confiance dans les élections a déposé le procès le mois dernier. Le groupe a été créé en juillet par l’ancien procureur général américain William Barr, le stratège républicain de longue date Karl Rove, le donateur du GOP Steve Wynn et d’autres. Il a également déposé des poursuites liées aux élections dans les États du champ de bataille de l’Arizona et de la Pennsylvanie.

La falsification des bulletins de vote a attiré plus d’attention dans le Wisconsin lors de la primaire d’août après qu’un candidat républicain au poste de gouverneur et trois meilleurs candidats démocrates au Sénat américain se soient retirés des courses, mais leurs noms figuraient toujours sur les bulletins de vote. La commission électorale a précisé alors que les électeurs qui avaient voté pour l’un d’entre eux absent pouvaient le gâcher et voter à nouveau pour quelqu’un encore en course.

RITE a fait valoir que la pratique du Wisconsin est à la fois contraire à la loi et crée des opportunités supplémentaires de fraude et de confusion.

Le Comité national démocrate s’est joint à la commission électorale bipartite du Wisconsin pour lutter contre le procès.

La commission électorale du Wisconsin et ses conseils sont devenus une cible après que Donald Trump a perdu de justesse le Wisconsin en 2020, un résultat qui a résisté à de nombreuses poursuites, à deux recomptages partiels, à un audit non partisan et à des critiques partisanes.

Le mois dernier, un juge a statué que les directives de la commission permettant aux greffiers électoraux de remplir les informations manquantes sur une certification de témoin pour les bulletins de vote par correspondance étaient illégales et devaient être annulées. Deux autres poursuites sont en cours pour obtenir des ordonnances sur ce qui constitue une adresse suffisante pour qu’un vote par correspondance soit accepté.

