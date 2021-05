Le vote palestinien retardé, prolongeant la scission pour la Cisjordanie et Gaza

JÉRUSALEM – Lorsque l’Autorité palestinienne a appelé en janvier à des élections législatives, de nombreux Palestiniens espéraient que le vote – le premier dans les territoires occupés depuis 2006 – relancerait le discours palestinien, redynamiserait le mouvement indépendantiste et mettrait fin à une division de 14 ans entre les dirigeants palestiniens en la Cisjordanie et Gaza occupées.

Mais ces espoirs ont été déçus jeudi soir lorsque le président Mahmoud Abbas de l’Autorité palestinienne a annoncé que le vote, prévu pour le 22 mai, serait retardé indéfiniment.

La nouvelle a aggravé une dynamique politique instable dans les territoires occupés et dans l’État d’Israël, où les sociétés israélienne et palestinienne restent en proie à une impasse politique et à la division, où les tensions augmentent à Jérusalem et à Gaza, et un retour aux négociations de paix semble moins probable que jamais.

La raison officielle du report était le refus du gouvernement israélien de confirmer qu’il autoriserait le vote à Jérusalem-Est, annexée par Israël après la guerre israélo-arabe de 1967. Jérusalem-Est est principalement peuplée de Palestiniens qui participent aux élections pour l’Autorité palestinienne, une institution semi-autonome qui exerce une juridiction partielle dans d’autres parties des territoires occupés.