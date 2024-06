Le vote européen pourrait faire pencher la balance sur l’agenda d’extrême droite de Meloni en Italie

MILAN (AP) — Tandis que Giorgia Meloni, Première ministre italienne adopte une politique étrangère rassurante alliée à l’Occident, les guerres culturelles dans son pays préservent ses références d’extrême droite et se dirigent vers une Élections parlementaires européennesoù son parti d’origine néofasciste, les Frères d’Italie, devrait obtenir des gains significatifs – et un éventuel rôle de coalition.

En moins de deux ans à la tête de la troisième économie de l’UE, Meloni est devenu le leader de droite le plus puissant d’Europe, une position soulignée dans un discours enflammé en mai devant un Rallye Vox en Espagne, parmi lesquels la dirigeante d’extrême droite française Marine Le Pen, le président hongrois Viktor Orbán et des républicains pro-Trump.

Pourtant, ses politiques pro-ukrainiennes et israéliennes se sont révélées rassurantes pour les alliés centristes américains et européens, alors que l’Italie se prépare à accueillir le président américain Joe Biden et d’autres dirigeants du pays. Groupe des Sept la plupart des pays industrialisés fin juin.

Les élections européennes du 6 au 9 juin pourraient commencer à faire pencher la balance de Meloni.

« Je pense qu’il y a deux Meloni, et celui qui retient le plus l’attention est le pragmatique et pro-ukrainien Meloni », a déclaré Wolfango Piccoli du cabinet de conseil Teneo basé à Londres. «Il y a une autre Meloni, en Italie, où elle poursuit un programme clair de droite sur toute une série de questions allant de la migration aux valeurs socioculturelles. Les élections européennes pourraient être un peu un moment de vérité. Elle n’a jamais été contrainte d’adopter une position idéologique claire.»

Après avoir fait campagne sur un plateforme anti-UE, Meloni a ajusté sa rhétorique alors que l’Europe verse plus de 210 milliards d’euros (228 milliards de dollars) de fonds de relance en cas de pandémie en Italie. En tant que Premier ministre, Meloni a un allié politique potentiel en la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui n’a pas exclu l’inclusion du parti de Meloni dans une grande coalition, si nécessaire.

Le parti des Frères d’Italie de Meloni devrait passer de six sièges à au moins 20 sièges lors du vote des Italiens les 8 et 9 juin, Meloni personnalisant les sondages en demandant aux électeurs d’écrire son nom, « Giorgia », en plus de vérifier le symbole du parti.

Alors même que sa popularité augmente, les dirigeants de l’opposition, les militants et les journalistes italiens tirent la sonnette d’alarme face à la propagation de politiques d’extrême droite qui restreignent les droits des LGBTQ+ et des femmes tout en créant ce que certains considèrent comme un climat de xénophobie et d’intimidation.

La sénatrice à vie Liliana Segre, une survivante nonagénaire de l’Holocauste, a déclaré à l’agence de presse ANSA qu’elle était « vraiment très inquiète » du résultat des élections européennes.

Jusqu’à présent au cours de son mandat, Meloni a délégué l’essentiel de la politique sociale et culturelle à ses ministres, lui donnant ainsi une certaine distance sur de nombreuses questions brûlantes.

La migration est l’exception, car elle la défend ce qu’on appelle le plan Mattei financer des projets dans les pays africains le long des routes des migrants en échange de meilleurs contrôles, tout en poursuivant les projets de mise en œuvre centres d’accueil pour demandeurs d’asile en Albanie – obtenir le consensus de von der Leyen, un développement qu’elle encourage pendant la campagne électorale.

« Ici, nous écrivons l’histoire. … Il s’agit d’un référendum», a déclaré Meloni samedi lors d’un dernier rassemblement électoral sur la Piazza del Popolo à Rome.

« En ce qui concerne Meloni et l’impact potentiel sur la politique européenne après les élections européennes, (la victoire) dépend des chiffres et de l’alchimie qui émerge », a déclaré Simone Tagliapietra, analyste au groupe de réflexion Bruegel à Bruxelles. Il a souligné que le type de politiques socioculturelles que son gouvernement s’est montré le plus désireux de mettre en œuvre en Italie relèvent en grande partie des compétences nationales et non européennes.

Le gouvernement de Meloni a interdit aux administrations municipales d’enregistrer légalement un parent non biologique dans les couples de même sexe, limitant ainsi leurs droits parentaux, et a rendu accès à l’avortement plus difficile en permettant aux militants anti-avortement d’entrer dans les cliniques d’avortement, ce qui, selon les militants, crée un environnement intimidant. Son gouvernement s’est également prononcé contre la théorie du genre et est en train de faire adopter par le Parlement une loi qui interdire la maternité de substitution.

Le ministre de la Culture, Gennaro Sangiuliano, élimine sans vergogne les étrangers et les candidats de gauche de la course à une étape historique les musées, les institutions et opéras, démontrant une volonté de dominer le débat culturel d’une manière qui n’a pas été vue lors des changements idéologiques précédents entre la gauche et la droite. Le regretté Silvio Berlusconi, trois fois Premier ministre conservateur, n’a jamais cillé devant les institutions culturelles italiennes.

Sous Meloni, l’organisme de surveillance des médias Reporters sans frontières a dégradé l’Italie de cinq crans dans son classement annuel de la liberté de la presse, la plaçant dans la catégorie « problématique » aux côtés de la Pologne et de la Hongrie. Dans un épisode récent, journalistes de la télévision nationale RAI a accusé les nouveaux dirigeants installés par le gouvernement d’avoir censuré un monologue prévu pour le jour de la Libération dénonçant le fascisme.

Plus récemment, le rédacteur en chef du quotidien turinois La Stampa, Massimo Giannini, a déclaré que quatre agents de police l’avaient réveillé dans sa chambre d’hôtel à 4 heures du matin pour déposer une plainte en diffamation suite à des propos critiques à l’égard du gouvernement Meloni tenus la veille au soir lors d’un débat télévisé. Giannini a déclaré à la télévision privée La7 qu’un tel traitement est généralement réservé aux « trafiquants de drogue, pas aux journalistes ».

Le nouveau Fabriqué en Italie Le ministère s’est livré à des tactiques démonstratives, comme récemment la saisie de dizaines de microvoitures Fiat Topolino arborant l’emblème du drapeau italien alors qu’elles étaient fabriquées au Maroc.

De telles opérations ont un double objectif, a déclaré Piccoli, en détournant l’attention des problèmes structurels persistants de l’Italie et de la stagnation de l’économie, tout en faisant appel aux fidèles des Frères d’Italie.

« La beauté de tout cela, à mon avis, c’est que nous sommes presque à la moitié de son mandat et qu’aucun des problèmes structurels en Italie n’a été résolu », a-t-il déclaré, notamment en abordant la question de droite de l’effondrement démographique ou de la réforme des retraites. « On se demande simplement s’ils optent pour les choses les plus faciles, qui contribuent à mobiliser l’opinion publique, plutôt que de s’attaquer au problème structurel de ce pays, notamment le manque de croissance économique. »

Certains analystes estiment que le côté pragmatique de Meloni remet en question sa confiance personnelle dans l’agenda social et culturel d’extrême droite.

L’analyste politique Roberto D’Alimonte note que la popularité croissante des Frères d’Italie attire des électeurs inconstants qui n’ont pas nécessairement la même idéologie, ce qui pourrait donner à Meloni la possibilité d’assouplir l’orthodoxie d’extrême droite si elle augmente son mandat en le prochain vote parlementaire italien.

« C’est une politicienne avisée », a déclaré D’Alimonte, de l’université LUISS de Rome. « Si elle remporte les prochaines élections, nous pourrions voir une Meloni tenter de changer cela, en devenant plus conservatrice, même sur les questions culturelles, plutôt que d’extrême droite. »

