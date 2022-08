Le vote est terminé lors des élections au Kenya. Voici ce qui vient ensuite

“Les sociétés post-conflit tirent rarement les bonnes leçons, mais je pense que le Kenya l’a fait”, a déclaré Murithi Mutiga, directeur du programme Afrique à l’International Crisis Group. «Il a adopté une nouvelle constitution avec un pouvoir judiciaire relativement indépendant qui a conduit à une présidence plus contrainte. Le reste de la région pourrait en tirer des leçons.

Mardi, les résultats non officiels du vote ont afflué. La commission électorale a publié les décomptes des bureaux de vote sur son site Web au fur et à mesure qu’ils étaient disponibles, permettant aux journaux, aux partis politiques et à d’autres groupes de compiler les résultats non officiels.

À minuit, le site Web de la commission électorale indiquait que 81 % des 46 229 bureaux de vote avaient soumis leurs résultats par voie électronique. Mais ces résultats n’avaient pas été tabulés ni vérifiés par rapport aux originaux papier, ce qui, selon les analystes, pourrait prendre quelques jours.

Le candidat gagnant a besoin de plus de 50% des voix, ainsi que d’un quart des voix dans 24 des 47 comtés du Kenya. Le non-respect de cette barre signifie un second tour dans les 30 jours.

Cela pourrait arriver si un troisième candidat, George Wajackoyah – qui fait campagne sur une plate-forme de légalisation de la marijuana et, plus inhabituellement, de la vente à la Chine de testicules d’hyène, réputés avoir une valeur médicinale – peut convertir son soutien en votes, niant les principaux candidats une majorité.

Mais le résultat le plus probable dans les prochains jours, selon les analystes, est une contestation judiciaire.

Tout citoyen ou groupe peut contester les résultats devant la Cour suprême dans un délai de sept jours. Si les résultats sont contestés, le tribunal doit rendre sa décision dans un délai de deux semaines. Si les juges annulent les résultats, comme ils l’ont fait en 2017, un nouveau vote doit avoir lieu dans les 60 jours.