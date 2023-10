Le vote est en cours en Pologne alors que le parti populiste au pouvoir cherche à entrer dans l’histoire avec un troisième mandat au pouvoir | Nouvelles du monde

Le vote a commencé lors des élections polonaises, le parti populiste au pouvoir briguant un troisième mandat sans précédent.

Environ 29 millions de personnes ont le droit de voter, avec un nombre record de 600 000 inscrits à l’étranger.

La bataille principale implique deux grands partis ; le parti de droite Droit et Justice (PiS) au pouvoir et la Coalition civique centriste ; avec un groupe de petits partis derrière eux.

Faisant campagne en faveur d’une position migratoire dure, avec des promesses de renforcer les frontières contre les immigrants illégaux, le PiS promet une plus grande indépendance vis-à-vis de l’Union européenne (UE) et rejette son plan de relocalisation des migrants et des demandeurs d’asile.

Image:

Le leader du PiS, Jaroslaw Kaczynski, prononce son discours lors du dernier rassemblement de la campagne pour les élections législatives





Il promet d’augmenter les dépenses sociales, d’augmenter le nombre de militaires permanents à 300 000 et de continuer à soutenir l’Ukraine dans la guerre – mais pas au détriment des propres intérêts de la Pologne.

Luttant pour mettre fin à ses huit années au pouvoir, la principale opposition, la Coalition civique, comprend la Plateforme civique libérale dirigée par l’ancien Premier ministre et président du Conseil de l’UE, Donald Tusk.

Ils affirment qu’ils démanteleront les réformes judiciaires du PiS, amélioreront les relations avec l’UE, garantiront les libertés des médias et libéraliseront la loi sur l’avortement après une interdiction quasi totale des licenciements depuis 2021.

Le résultat pourrait influencer l’orientation des relations avec l’UE, qui retient actuellement des milliards d’euros de financement en raison de problèmes d’État de droit.

Image:

Les partisans du plus grand groupe d’opposition, la Coalition civique, assistent à une réunion prononcée par le chef du parti Donald Tusk





Les électeurs ont dimanche entre 7 heures et 21 heures pour voter.

Outre les élections législatives, les Polonais ont été invités à voter sur quatre questions référendaires, allant de l’admission des immigrants au relèvement de l’âge de la retraite et à la vente des biens nationaux à des entités étrangères.

Peu de temps après la fin du vote, les médias annonceront les premiers sondages à la sortie des urnes, qui sont historiquement assez précis.

Le décompte commence immédiatement, le vainqueur officiel devrait donc être connu d’ici lundi ou mardi.

Si aucun des deux camps ne parvient à obtenir la majorité, ils pourraient se tourner vers des partis plus petits pour les aider à former une coalition.

Pour le PiS, une option serait de s’appuyer sur des hommes politiques du parti d’extrême droite de la Confédération, même si ses dirigeants l’avaient auparavant exclu.