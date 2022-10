Le vote en ligne se développe au Canada, soulevant des appels pour des normes claires

Alors que l’Ontario se prépare à tenir ses élections municipales lundi, quelque 3,8 millions d’électeurs auront la possibilité de voter en ligne.

Et tandis que les experts disent que le Canada est maintenant un des principaux utilisateurs du vote en ligne, ils avertissent également que lorsqu’il s’agit d’établir des normes sur la façon dont ces élections devraient être menées, le pays est loin derrière.

«Nous avons été un peu à la traîne en ce qui concerne les normes», a déclaré Nicole Goodman, professeure agrégée à l’Université Brock à St. Catharines, en Ontario, qui étudie le vote en ligne.

“D’autres pays et juridictions qui … utilisent cette technologie, ou certains qui envisagent de l’utiliser, ont même une sorte de cadre réglementaire”, a-t-elle déclaré. “Nous n’avons pas cela.”

Actuellement, deux provinces et deux territoires au Canada autorisent le vote en ligne lors de certaines élections au niveau provincial ou municipal.

Le Yukon est devenu le dernier à offrir un vote électronique, qui débutera à la fin octobre lorsque les élections des conseils scolaires du territoire s’ouvriront. Les Territoires du Nord-Ouest sont devenus la première juridiction au Canada à introduire la technologie au niveau territorial pour son élection de 2019, permettant à toute personne ayant demandé un bulletin de vote par correspondance de le voter en ligne.

Les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon, l’Ontario et la Nouvelle-Écosse sont les seules juridictions canadiennes qui autorisent le vote en ligne à certaines élections. (Eduardo Lima/La Presse canadienne)

L’Ontario et la Nouvelle-Écosse n’offrent l’option d’élections municipales que depuis environ deux décennies maintenant, mais ni l’une ni l’autre n’ont de normes provinciales pour la tenue de ces scrutins. Si une municipalité choisit d’utiliser une méthode alternative, il lui reste à établir ses propres directives de vote, en utilisant un fournisseur de son choix.

«Je pense que beaucoup de municipalités ne sont pas conscientes de la mesure dans laquelle les choses peuvent mal tourner», a déclaré Aleksander Essex, professeur agrégé qui étudie la cybersécurité et le vote en ligne à l’Université Western de London, en Ontario.

Il cite l’exemple de Thunder Bay, en Ontario, qui a dû suspendre brièvement le vote en ligne lors de son élection municipale ce mois-ci après que 27 personnes votant par voie électronique ont reçu une liste de candidats se présentant réellement dans un quartier différent. En fonction de la proximité des résultats à la fermeture des bureaux de vote lundi soir, la ville pourrait être contrainte d’organiser deux élections partielles.

L’élaboration de normes pourrait aider à répondre à plusieurs préoccupations concernant le vote en ligne, a déclaré Essex, notamment l’intégrité du vote, la confidentialité d’un bulletin de vote et la disponibilité du système de vote.

Intégrité du vote

En Ontario, plus de 200 municipalités ont choisi d’utiliser le vote en ligne lors des élections de ce mois-ci, contre plus de 170 en 2018. Des dizaines n’offrent pas du tout de bulletins de vote papier.

Alors qu’Essex dit qu’il veut que toutes les élections soient réussies, les responsables doivent se préparer à toutes les possibilités – y compris quelqu’un mettant en doute les résultats des élections. Il pointe du doigt les États-Unis où l’ancien président Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises, sans preuves, que les élections de 2020 avaient été truquées.

Les bulletins de vote en papier, a déclaré Essex, peuvent être comptés devant les scrutateurs électoraux pour vérifier les résultats. On craint qu’un système électronique ne soit piraté et que les bulletins de vote ne soient modifiés, a-t-il déclaré, comparant le vote en ligne aux fonctionnaires comptant les bulletins de vote à huis clos.

Aleksander Essex est professeur à l’Université Western à London, en Ontario, qui étudie la cryptographie et la cybersécurité. Il dit que l’élaboration de normes pourrait aider à répondre à plusieurs préoccupations, notamment l’intégrité du vote, la confidentialité d’un bulletin de vote et la disponibilité du système de vote. (Colin Butler/CBC)

“Si vous êtes l’un des candidats perdants, ou une personne qui a voté pour un candidat perdant, vous pourriez à juste titre vous poser des questions sur ce qui s’est passé dans cette salle”, a déclaré Essex. “Il doit y avoir une forme de preuve qui appuie les résultats des élections et dans de nombreux cas, nous ne voyons pas de preuves spécifiques pour étayer ces résultats.”

Essex a déclaré qu’il aimerait voir plus de transparence sur les modèles de vérification – le cas échéant – utilisés au Canada.

Goodman a fait écho à ses commentaires.

“Nous pouvons faire mieux en termes de types de technologies que nous utilisons pour assurer la vérification”, a-t-elle déclaré. “Nous avons maintenant une technologie qui a été utilisée dans d’autres pays du monde.”

Secret du scrutin

Un aspect fondamental du vote est le droit à la vie privée – pour que seul l’électeur sache comment il a voté. Avec le vote en ligne, a déclaré Essex, ce n’est pas toujours une garantie.

Son équipe testé un système par Simply Voting, une entreprise qui est utilisée lors des élections en Ontario et qui a découvert une vulnérabilité. Dans de nombreux cas, a déclaré Essex, ils ont pu estimer comment quelqu’un a voté sans casser le cryptage.

Il a travaillé avec l’entreprise pour résoudre le problème, mais il a déclaré que lorsqu’il a contacté d’autres fournisseurs qui pourraient être confrontés à la même faiblesse dans leurs systèmes, plusieurs n’ont pas répondu.

Tout le monde peut-il accéder au système de vote ?

En 2018, plus de 50 municipalités ontariennes ont rencontré des problèmes avec les bulletins de vote en ligne le jour des élections, les obligeant à prolonger leurs heures de vote. Le fournisseur fournissant le service, Dominion Voting Systems, a blâmé une société tierce pour le trafic de vote en ligne entrant limité.

“Il y avait une restriction sur la bande passante, donc c’était un dixième de ce qu’elle était censée être”, a déclaré Goodman. “Cela a ralenti les sites Web et, dans certains cas, ne fonctionne pas, de sorte que les gens n’ont pas pu voter.”

Sudbury, qui n’offrait pas de bulletins de vote papier en 2018, était l’une des municipalités touchées. Cette année, Sudbury rétablit l’option papier, en partie à cause des retards du vote précédent.

Un électeur vote dans un lieu de vote par anticipation à Ottawa le 14 octobre. Ottawa est l’une des nombreuses municipalités de l’Ontario qui n’autorise pas le vote en ligne. (Jean Delisle/Radio-Canada)

«C’est formidable d’avoir ce genre de redondance», a déclaré le greffier de la Ville, Éric Labelle. “Offrir cette option, je pense que c’est le meilleur des deux mondes car nous savons que le vote électronique a été très, très bien accepté par la majorité des habitants de la ville.”

Thunder Bay, Kingston, Markham, Vaughan, Sarnia et Brantford sont d’autres villes de l’Ontario offrant une combinaison de bulletins de vote papier et en ligne cette année. Mais certains – dont Barrie, Belleville, Brockville, Kenora et Kawartha Lakes – vont de l’avant sans aucune urne, offrant uniquement le vote en ligne et par téléphone.

Goodman dit que s’il y avait eu des normes en place, le problème en Ontario en 2018 aurait peut-être été évité.

“Peut-être que des tests supplémentaires auraient été effectués”, a-t-elle déclaré. “Vous ne pouvez pas dire que quelque chose ne se serait jamais produit. Mais la mise en place de ces mesures contribuera, espérons-le, à atténuer l’exposition aux risques et à prévenir, ou du moins à limiter, la survenue d’incidents futurs.”

Essex a déclaré qu’un problème similaire s’était produit en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, à deux reprises. L’État a maintenant suspendu le vote en ligne.

Il y a aussi encore plusieurs villes en Ontario, dont Toronto, qui n’offrent pas le vote en ligne. Guelph est celui qui a autorisé le vote par Internet en 2014, avant que le conseil municipal ne décide alors d’arrêter.

“Il y a des considérations de sécurité et puis il y a des considérations dans et autour des électeurs utilisant le système; ne pas être contraint, pouvoir voter de manière indépendante, le secret de ce vote”, a déclaré le greffier de Guelph, Stephen O’Brien.

Les normes arrivent ?

Les porte-parole des ministères des Affaires municipales de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse n’ont pas précisé si leurs provinces avaient l’intention d’introduire des normes pour les élections municipales, mais les deux ont ajouté que chaque ministère revoyait le processus électoral après chaque vote.

Élections Nouvelle-Écosse est également à la recherche d’un fournisseur pour aider à créer un système qui permettrait aux militaires de l’extérieur de la province de voter en ligne lors de ses élections provinciales.

Au niveau fédéral, Ottawa n’envisage pas de mettre en œuvre de lignes directrices, a déclaré à CBC News un responsable connaissant le dossier, étant donné que les votes fédéraux sont toujours exprimés sur papier.

En 2018, un problème majeur de vote en ligne en Ontario a forcé plus de 50 communautés à prolonger les heures de vote municipal. (Chris Young/La Presse Canadienne)

Alors qu’un ensemble de normes pourrait aider à résoudre certains des problèmes d’uniformité et de responsabilité, Goodman souligne également qu’il pourrait aider les petites villes qui n’ont pas les mêmes ressources que les grandes villes.

Le directeur général des élections des Territoires du Nord-Ouest, qui tente actuellement de rédiger ses propres règlements, a déclaré que s’inspirer d’autres normes provinciales aiderait également le territoire.

“Nous sommes une petite organisation avec des domaines assez limités … à la fois en termes de personnel et de budget, et il y a des domaines d’expertise limités dans lesquels nous pouvons nous appuyer”, a déclaré Stephen Dunbar.

Entre-temps, Goodman et Essex travaillent avec plusieurs municipalités et le CIO Strategy Council, un organisme qui crée des normes, pour élaborer un ensemble de directives volontaires. Ils devraient être disponibles d’ici la fin de l’année prochaine.

“J’ai l’impression que la numérisation des élections est quelque chose qui se produit et se produira quoi qu’il en soit”, a déclaré Goodman. “Donc, si cela doit arriver, nous devons nous assurer que cela se produira de la manière la plus sûre et la plus sûre possible.”