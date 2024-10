Le vote en ligne lors du concours Fat Bear Week en Alaska commence après qu’une attaque a tué 1 candidat

ANCRAGE, Alaska — Que le découpage commence.

Le vote commence mercredi lors de l’année Semaine du gros ours organisé dans le parc national et réserve Katmai en Alaska, les spectateurs choisissant leur favori parmi une douzaine d’ours bruns engraissés pour survivre à l’hiver.

Le concours, qui en est à sa dixième année, célèbre la résilience des 2 200 ours bruns qui vivent dans la réserve de la péninsule de l’Alaska, qui s’étend du sud-ouest de l’État jusqu’aux îles Aléoutiennes. Les animaux se gavent de l’abondant saumon rouge qui retourne dans la rivière Brooks, mordant parfois le poisson en plein air alors qu’ils tentent de franchir une petite cascade et de remonter le courant pour frayer.

Les organisateurs ont présenté les concurrents de cette année mardi — avec un jour de retard — parce qu’un participant attendu, une femelle connue sous le nom d’Ours 402, a été tué par un ours mâle lors d’une bagarre lundi. Des caméras installées dans le parc pour diffuser en direct des images des ours tout l’été ont capturé le meurtre, tout comme elles ont également capturé un ours mâle en train de tuer un ourson qui avait glissé par-dessus la cascade fin juillet.

« Les parcs nationaux comme Katmai protègent non seulement les merveilles de la nature, mais aussi les dures réalités », a déclaré le porte-parole du parc, Matt Johnson, dans un communiqué. « Chaque ours vu sur les webcams est en compétition avec les autres pour survivre. »

L’organisation à but non lucratif explore.org, qui diffuse des caméras d’ours non censurées et aide à organiser la Fat Bear Week, a organisé mardi une conversation en direct sur la mort. Sarah Bruce, garde du parc national de Katmai, a déclaré que l’on ne savait pas pourquoi les ours avaient commencé à se battre.

« Nous aimons célébrer le succès des ours avec l’estomac plein et une graisse corporelle abondante, mais la férocité des ours est réelle », a déclaré Mike Fitz, naturaliste résident d’explore.org. « Les risques auxquels ils sont confrontés sont réels. Leur vie peut être dure et leur mort peut être douloureuse.

Cette année, le groupe comprend 12 ours, dont huit s’affrontent au premier tour et quatre bénéficient d’exemptions au deuxième tour. Ils ont tous pris du poids tout l’été.

Les ours bruns mâles adultes pèsent généralement entre 600 et 900 livres (environ 270 à 410 kilogrammes) au milieu de l’été. Au moment où ils sont prêts à hiberner après s’être régalés de saumons migrateurs et reproducteurs – chacun mange jusqu’à 30 poissons par jour – les gros mâles peuvent peser bien plus de 1 000 livres (454 kilogrammes). Les femelles sont environ un tiers plus petites.

Bear 909 Jr., qui a remporté la semaine dernière le Compétition Fat Bear Junior pour la deuxième fois, affrontera Bear 519, une jeune femelle au premier tour. Le vainqueur affrontera le champion en titre, Brouteurdécrit comme l’un des ours les plus redoutables de la rivière.

Un autre match du premier tour oppose Bear 903, un mâle de 8 ans surnommé Gully après avoir développé un goût pour les mouettes, à Bear 909, la mère de Bear 909 Jr. Le vainqueur affronte un double champion, un ours si gros qu’on lui a attribué le numéro d’un avion tout aussi massif, Bear 747.

Dans l’autre moitié du tableau, le match du premier tour oppose Bear 856, un mâle plus âgé et l’un des ours les plus reconnaissables de la rivière en raison de son grand corps, défiant un nouveau venu, Bear 504, une mère ourse élevant son deuxième ours connu. litière. Le gagnant affrontera peut-être le plus gros ours de la rivière, 32 Chunk, un mâle de 20 ans qui a dévoré 42 saumons en 10 heures. On estime qu’il pèse plus de 1 200 livres.

Le dernier match du premier tour oppose Bear 151, un jeune ours autrefois joueur surnommé Walker, qui montre désormais plus de domination, contre Bear 901, une femelle solitaire qui est retournée à la rivière après que sa première portée n’ait pas survécu. Le vainqueur affrontera Bear 164, surnommé Bucky Dent en raison d’une entaille sur son front.

Le vote dans la catégorie de tournoi de cette année est ouvert jusqu’au 8 octobre.

Plus de 1,3 million de votes ont été enregistrés l’année dernière.