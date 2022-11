Le vote en ligne est plus disponible que jamais. Alors, quel effet cela a-t-il sur la participation électorale?

Voter en ligne peut être aussi simple que quelques clics dans le confort de votre foyer. Cette commodité est l’une des raisons pour lesquelles le vote en ligne est souvent présenté comme un moyen d’augmenter potentiellement la participation électorale.

L’Ontario autorise le vote par Internet aux élections municipales depuis près de deux décennies. Près de quatre millions de personnes étaient éligibles pour voter en ligne lors des élections du mois dernier, mais la majorité d’entre elles n’ont pas voté du tout.

Les chiffres compilés par CBC News suggèrent qu’en Ontario, la technologie n’a pas eu d’impact significatif sur la participation électorale.

“C’est une méthode de commodité pour les électeurs … mais ce n’est pas vraiment le genre de chose qui pousse les gens à voter”, a déclaré Jon Pammett, éminent professeur de recherche en sciences politiques à l’Université Carleton.

Pour cet article, CBC a recueilli des données auprès de municipalités ontariennes qui ont autorisé le vote en ligne pour au moins deux élections et qui comptent chacune plus de 50 000 électeurs admissibles. Les résultats complets des 13 municipalités sont ci-dessous.

Le vote en ligne une “nouveauté”

Sept municipalités (Peterborough, Sudbury, Cambridge, Kingston, Ajax, Chatham-Kent et Sarnia) ont enregistré une hausse de la participation électorale au cours de la première année où elles ont introduit le vote par Internet. Deux autres (Markham et Burlington) ont vu une augmentation du taux de participation lors de la deuxième élection après l’introduction de la technologie.

Quatre de ces municipalités (Cambridge, Kingston, Ajax, Chatham-Kent) ont continué d’enregistrer une augmentation lors de la deuxième élection, mais ces gains ont depuis été perdus.

“Les données nous disent que la nouveauté de l’introduction attire une certaine attention et les gens disent:” Oh, quelque chose de nouveau “”, a déclaré Dennis Pilon, professeur agrégé de politique à l’Université York de Toronto. “Mais cela ne dure pas après quelques utilisations. Maintenant, c’est ordinaire.”

Markham et Peterborough ont utilisé le vote en ligne le plus longtemps. Markham a connu une tendance à la hausse de la participation et est restée largement dans la fourchette moyenne à élevée de 30%, tandis qu’à Peterborough, la participation a diminué presque régulièrement, passant d’un sommet de 48 à 40%.

Les quatre municipalités restantes (Brantford, Pickering, Kawartha Lakes et Newmarket) n’ont vu leur participation baisser que depuis l’introduction du vote en ligne.

Les électeurs font la queue dans un bureau de vote de la circonscription de Beaches-East York à Toronto le 20 septembre 2021 pour l’élection fédérale. Le gouvernement a exclu l’utilisation du vote en ligne lors des élections fédérales. (Evan Mitsui/CBC)

Un 2018 étude en examinant les données municipales de l’Ontario de 2000 à 2014, on a constaté que la technologie peut augmenter la participation de 3,5 points de pourcentage.

“Je crois qu’il y a un effet sur la participation. Je pense que c’est un effet modeste”, a déclaré Nicole Goodman, professeure agrégée à l’Université Brock à St. Catharines, en Ontario, et l’une des co-auteurs du rapport.

Goodman cite d’autres études qui ont trouvé des méthodes qui rendent le vote plus pratique, par exemple le vote par correspondance, peuvent augmenter la participation électorale de deux à quatre pour cent.

“Les effets du vote par Internet sur la participation ont toujours été un peu mitigés”, a déclaré Pammett.

Il a déclaré que la technologie est utile pour ceux qui peuvent avoir du mal à se rendre à un bureau de vote en raison d’une maladie par exemple.

Pammet co-écrit un article sur le vote par Internet pour Élections Canada en 2010, mais il a déclaré que l’agence avait depuis abandonné l’idée. Le gouvernement fédéral et plusieurs grandes villes, dont Toronto, ont exclu l’utilisation de la technologie, disent-ils pour des raisons de sécurité.

“[Online voting] n’est pas capable à lui seul d’engager politiquement les gens, de les intéresser aux élections… s’ils sont vraiment en marge du vote en premier lieu », a déclaré Pammett.

Faible taux de participation en 2022

Les municipalités ont tendance à avoir un taux de participation inférieur aux élections provinciales ou fédérales. Pour expliquer cela, les experts soulignent une myriade de facteurs, y compris ce que Pammett appelle “un manque d’informations”.

“Les gens, bien qu’ils aimeraient peut-être voter, ne se sentent pas très à l’aise de voter s’ils ne savent pas pour quoi ils votent.”

L’Ontario n’autorise pas les partis politiques au niveau local, de sorte que les candidats se présentent en tant qu’individus sans affiliation à un parti.

Pilon, de l’Université York, a déclaré que les partis politiques peuvent aider les électeurs à comprendre où se situe un candidat sur un certain sujet

Les électeurs font la queue pour voter dans un bureau de vote de Toronto le 20 septembre 2021 lors de la 44e élection fédérale du Canada. Contrairement aux votes fédéraux, les candidats municipaux en Ontario ne sont pas affiliés à des partis politiques. (Evan Mitsui/CBC)

Renan Levine, qui enseigne la politique à l’Université de Toronto, note qu’un autre facteur est le déclin des médias locaux, les médias nationaux et régionaux se concentrant principalement sur les courses dans les grandes villes.

“Certaines des choses qui me sautent aux yeux à partir de ces données sont que nous ne voyons pas de schémas clairs dans tous les domaines”, a déclaré Levine. “[That] suggérerait qu’une grande partie de ce que nous voyons ici a à voir avec des facteurs très locaux.”

Cela pourrait inclure des courses non compétitives, a-t-il déclaré.

La participation électorale à Newmarket, en Ontario, par exemple, est restée dans la fourchette moyenne à faible de 30 % pour plusieurs élections, mais a chuté de 10 points de pourcentage cette année.

La greffière de la ville, Lisa Lyons, a souligné que lors du scrutin du mois dernier, le maire et deux conseillers de quartier avaient été acclamés, ce qui signifie que personne ne s’est présenté contre eux, “ce qui a historiquement un impact sur la participation électorale”.

Les données provisoires de l’Association des municipalités de l’Ontario suggèrent que la participation électorale globale dans la province a atteint 33 %, contre un peu plus de 38 % en 2018.

Les experts disent qu’on ne sait pas pourquoi le taux de participation a chuté, mais ils soulignent également un taux de participation historiquement bas aux élections provinciales en Ontario, qui est tombé à 43 % en juin.

“Le genre de résultats que nous avons vus à l’échelle provinciale suggère qu’il y a peut-être un plus gros problème en termes d’engagement des électeurs”, a déclaré Pilon.

Une femme à Tallinn, en Estonie, est assise devant un ordinateur pour voter lors des élections générales nationales du 28 février 2011. L’Estonie a été le premier pays au monde à autoriser le vote par Internet lors d’élections nationales. (Raigo Pajula/AFP via Getty Images)

L’expérience de l’Estonie

Au niveau fédéral, la participation électorale est restée dans les 60 % intervalle dans toutes les 10 dernières élections sauf une.

Ni Pilon ni Pammett ne croient que l’introduction du vote en ligne aux élections fédérales entraînerait une participation plus élevée.

“Le vote par Internet est une excellente opportunité pour les personnes qui se sont déjà engagées à voter”, a déclaré Pilon, ajoutant que cela donne simplement une autre option à ces électeurs.

Les chiffres de l’Estonie confirment leur point de vue. Le pays d’Europe de l’Est a été le premier au monde à autoriser le vote en ligne lors des élections nationales.

Depuis 2007, le pays a tenu quatre votes, mais le taux de participation est resté entre 60 % et 60 %. intervalle.

“C’est stable, comparable à la période précédant l’introduction du vote par Internet”, a déclaré Mihkel Solvak, professeur agrégé de recherche technologique à l’Université de Tartu en Estonie.

“L’explication derrière cela est qu’en fait, vos électeurs typiques qui votaient auparavant sur papier sont progressivement passés au vote par Internet.”

Près de la moitié des électeurs estoniens votent désormais en ligne, a déclaré Solvak.

Le pays a décidé d’introduire la technologie pour stimuler la participation électorale des jeunes, mais il a déclaré que la participation dans le groupe d’âge des 18 à 25 ans était en fait en baisse.

“Nous ne pouvons pas résoudre le faible taux de participation avec la technologie, c’est la grande leçon, disons, de la mise en œuvre réelle du vote par Internet.”

Étude de Virginie-Occidentale

Solvak a déclaré que le vote par Internet peut faire la différence pour les électeurs étrangers.

UN étude hors des États-Unis le confirme.

Anthony Fowler est professeur à l’école de politique publique de l’Université de Chicago. Il a étudié la participation électorale en Virginie-Occidentale, qui, selon lui, a été le premier État à autoriser les électeurs étrangers à voter en ligne lors des élections fédérales américaines de mi-mandat en 2018.

Fowler a déclaré que près de la moitié des comtés de l’État avaient choisi d’autoriser le vote en ligne, il a donc pu comparer ceux qui pouvaient voter en ligne à ceux qui devaient voter par courrier.

Les électeurs se rendent aux urnes alors que le vote anticipé commence le mercredi 26 octobre à Huntington, en Virginie-Occidentale. Anthony Fowler, professeur à l’Université de Chicago, a déclaré que l’État avait été le premier à autoriser le vote en ligne pour les électeurs étrangers lors des élections fédérales américaines de mi-mandat en 2018. (Sholten Singer/The Herald-Dispatch via AP)

“J’estime que la participation a augmenté parmi les [online] groupe par quelque chose comme trois à cinq points de pourcentage », a-t-il déclaré.

“Ce n’est pas un effet massif, mais c’est plus important que les effets de nombreux autres types de performances, certainement plus importants que de nombreux efforts pour obtenir le vote.”

Goodman, qui étudie le vote en ligne à l’Université Brock, a déclaré que des recherches supplémentaires étaient nécessaires pour comprendre l’impact global du vote en ligne sur la participation.

“Je ne pense pas que nous ayons nécessairement eu les bonnes données ou expériences pour étudier ou examiner ce problème.”

Plus de gens votent en ligne

Plusieurs municipalités ontariennes, dont Kingston, Markham et Burlington, soulignent que le pourcentage global de votes exprimés en ligne augmente à chaque élection.

Certaines villes, cependant, ont supprimé ou limité les bulletins de vote papier, de sorte que le vote par Internet est la seule option.

Nicole Cooper, la greffière d’Ajax, qui a vu la participation électorale baisser de 10 points de pourcentage cette élection, a déclaré que les sondages à la sortie suggèrent que les résidents soutiennent « massivement » le vote par Internet.

Elle a dit que la ville continuera d’offrir la technologie.

Mark Guinto, porte-parole de la ville voisine de Pickering, a déclaré que c’était également le cas pour sa ville.

“À une époque de baisse de la participation électorale, il est essentiel que nous offrions à nos résidents des options de vote plus accessibles et plus pratiques.”