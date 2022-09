Le vote en course pour remplacer Boris Johnson entre dans la dernière journée

La course au remplacement de Boris Johnson est entrée dans ses dernières heures, les deux prétendants étant dits “au coude à coude”.

Le vote se terminera à 17 heures vendredi avant que Liz Truss ou Rishi Sunak ne soient annoncés comme le nouveau chef conservateur et Premier ministre lundi.

Un député conservateur a affirmé que M. Sunak n’était pas “coupé et séché” mais probablement “au coude à coude” avec son rival, qui devrait être le nouveau chef.

Kevin Hollinrake, un partisan de l’ancien chancelier et député de Thirsk et Malton, a déclaré à Sky News : « J’ai vu certains des sondages et des sondages nationaux. Je pense qu’il est assez difficile pour les sondeurs de déterminer qui est un député conservateur et qui ne l’est pas parce qu’il n’y a pas de base de données ouverte.

« Mais je sais qui sont les miens. J’ai interrogé mes 700 membres, 239 d’entre eux ont répondu, donc environ un tiers d’entre eux ont répondu, et Rishi a obtenu une avance de huit points.

« Et j’ai vu des sondages similaires dans différentes circonscriptions à travers le pays. Donc je ne pense pas qu’il soit coupé et séché. Je pense qu’il est probablement au coude à coude.

M. Sunak et Mme Truss ont présenté mercredi leurs derniers discours de leadership aux membres conservateurs lors de la course à la direction à Londres, le débat étant dominé par la hausse du coût de la vie.

La favorite, Mme Truss, a affirmé qu’il n’y aurait pas de nouvelles taxes ou de rationnement de l’énergie si elle devenait Premier ministre, et a laissé tomber d’autres allusions au soutien du coût de la vie cet hiver.

M. Sunak a cherché à se présenter comme le candidat avec une évaluation plus réaliste de la manière d’aborder l’économie, avec des réductions d’impôts non attendues immédiatement s’il devient leader.

Il a déclaré au public lors des dernières rafles que “nous ne devrions rien exclure” sur le rationnement de l’énergie, et a précédemment déclaré qu’il ne serait pas “moral” de laisser les ménages en difficulté sans soutien supplémentaire cet hiver.

Alors qu’il compte à rebours ses derniers jours, le premier ministre sortant a engagé 700 millions de livres sterling d’investissement gouvernemental dans une nouvelle centrale nucléaire dans le Suffolk, Sizewell C (Chris Radburn/Getty Images)

La course à la direction a été caractérisée par des luttes intestines entre députés conservateurs, les attaques bleu contre bleu se poursuivant jusqu’aux derniers jours.

Jeudi, l’ancien ministre conservateur Michael Gove, qui soutient M. Sunak, a qualifié de “folle” l’engagement de sa rivale Mme Truss de ne pas introduire de nouvelles taxes.

Mais un ancien whip en chef conservateur a déclaré qu’il était encore possible pour le parti de se réunir sans dommage après le concours.

Le mandat de M. Johnson a été secoué par le scandale du Partygate et a finalement pris fin sur la façon dont il a traité les allégations de comportement inapproprié de l’ancien whip conservateur Chris Pincher.

De nouvelles allégations d’inconduite ont été révélées jeudi soir, Sky News rapportant qu’une femme avait été agressée par un ministre du cabinet, tandis qu’une autre avait été pelotée par un assistant principal n ° 10.

Alors qu’il compte à rebours ses derniers jours au pouvoir, M. Johnson a engagé 700 millions de livres sterling d’investissement gouvernemental dans une nouvelle centrale nucléaire dans le Suffolk, Sizewell C.

Le Premier ministre a dénoncé la « paralysie » et le « court-termisme » des gouvernements successifs sur l’énergie nucléaire, tout en soulignant l’importance de Sizewell C pour l’approvisionnement énergétique à long terme du Royaume-Uni alors que les factures de carburant continuent de monter en flèche.

Il a ajouté qu’il était persuadé qu’un accord pour financer la centrale électrique passera “sur la ligne” dans les semaines à venir après sa démission.

Reportage supplémentaire par Press Association