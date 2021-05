Le vote du syndicat d’Amazon à Bessemer, en Alabama, pourrait reposer sur une boîte aux lettres

L’avenir de ce qui pourrait être l’un des efforts de syndicalisation les plus importants de mémoire récente peut reposer sur une boîte aux lettres.

Plus précisément, cette boîte aux lettres grise à plusieurs compartiments qui a été récemment installée dans le parking d’un centre de distribution Amazon à Bessemer, en Alabama.

Si vous suivez l’histoire de la syndicalisation d’Amazon, vous savez que les travailleurs de son usine de Bessemer se sont organisés pour rejoindre le Syndicat du commerce de détail, de gros et des grands magasins (RWDSU) depuis l’été dernier, quelques mois seulement après l’ouverture de l’usine à Mars 2020. Et vous savez que l’entreprise notoirement antisyndicale s’est battue bec et ongles contre cet effort. Alors que les employés d’Amazon dans certains autres pays appartiennent à des syndicats, une tentative de syndicalisation d’Amazon aux États-Unis n’a jamais réussi.

Celui-ci ne l’a pas non plus … encore. La majorité des employés votants ont fini par choisir de ne pas se syndiquer. Mais lors d’une audience en cours devant le Conseil national des relations du travail (NLRB), le RWDSU tente d’annuler ces résultats en faisant valoir qu’Amazon a interféré avec l’élection.

Le vote syndical s’est déroulé sur plusieurs semaines en février et mars, avec près de 6 000 travailleurs ayant le droit de voter par correspondance. Environ 2 500 travailleurs ont voté, 1 798 d’entre eux ont voté contre la syndicalisation et 738 ont voté pour. 505 autres bulletins de vote ont été contestés – principalement par Amazon – et n’ont jamais été ouverts car ils ne détermineraient pas le résultat de l’élection étant donné l’avance de la partie non syndiquée.

Le RWDSU a demandé au NLRB de rejeter les résultats des élections. Parmi les nombreuses objections du syndicat – et ce qui semble être l’un de ses arguments les plus forts – se trouve cette boîte aux lettres.

Et cela peut avoir un cas réel ici, selon l’ancienne présidente du NLRB Wilma Liebman. «La question de la boîte aux lettres, dans son ensemble, crée de solides raisons pour annuler l’élection», a déclaré Liebman, qui a présidé le NLRB de 2009 à 2011, à Recode.

La boîte aux lettres pose un problème depuis son apparition en février. Amazon a envoyé des SMS aux employés les encourageant à utiliser la «boîte aux lettres sécurisée», qui, selon lui, serait «facile, sûre et pratique». La boîte aux lettres est située sur le terrain d’Amazonie, où les travailleurs sont notoirement sous surveillance constante – cette surveillance était en fait l’une des raisons invoquées par les travailleurs pour former un syndicat en premier lieu.

La boîte aux lettres était le deuxième choix d’Amazon. La société avait d’abord insisté pour que des urnes électorales soient placées sur place, mais le NLRB a rejeté ce plan car il donnerait l’impression qu’Amazon était en charge du vote et intimiderait les travailleurs pour qu’ils votent à la manière d’Amazon.

Mais après que le service postal des États-Unis (USPS) a approuvé et installé la boîte aux lettres, Amazon a érigé une grande tente autour d’elle et a ajouté une signalisation encourageant les employés à l’utiliser pour envoyer leurs bulletins de vote – bien que l’USPS ait refusé la demande d’Amazon de placer un «vote ici ”Autocollant sur la boîte aux lettres elle-même. Amazon a affirmé que la tente était destinée à la vie privée des électeurs. La RWDSU a vu les choses différemment, affirmant dans son objection au NLRB qu’elle «avait donné l’impression que l’urne était un bureau de vote et que l’employeur contrôlait le déroulement de l’élection par correspondance».

Malgré les problèmes de RWDSU avec la boîte aux lettres – le président du syndicat Stuart Appelbaum a déclaré à AL.com en février qu’il s’agissait d’un comportement d’employeur sans précédent et «assez dégoûtant» – le syndicat a quand même décidé d’aller de l’avant avec le vote.

Mais maintenant, c’est un élément clé de son argumentation sur les raisons pour lesquelles les résultats devraient être annulés – et de nouveaux détails révélés lors de l’audience semblent renforcer ce point.

Un employé d’Amazon a témoigné la semaine dernière qu’il avait vu les agents de sécurité d’Amazon ouvrir la boîte aux lettres. Amazon a soutenu qu’il n’avait pas accès au compartiment du courrier sortant.

«Semblable à toute autre boîte aux lettres qui dessert les entreprises, nous n’avions accès qu’à la boîte aux lettres entrante où nous recevions le courrier adressé au bâtiment», a déclaré Kelly Nantel à Recode.

Cela n’a peut-être même pas d’importance. La simple présence de la boîte aux lettres et la façon dont elle a été installée sur la propriété pourraient être un facteur plus important.

Par exemple, lors de l’audience, des courriels d’Amazon à l’USPS concernant la demande de la société concernant une boîte aux lettres déclarant qu’il s’agissait d’une «initiative très visible de Dave Clark» ont également été révélés. Clark est le chef du consommateur mondial d’Amazon, et son implication apparente indique qu’Amazon faisait pression de manière agressive pour cette boîte aux lettres, même à ses plus hauts niveaux.

Les courriels suggèrent également que les niveaux les plus élevés de l’USPS étaient également impliqués, l’un d’eux disant que la demande de boîte aux lettres avait été «transmise» au chef des solutions commerciales et commerciales de l’USPS, Jacqueline Krage Strako.

En termes simples, Amazon voulait vraiment cette boîte aux lettres et voulait vraiment que ses employés l’utilisent lorsqu’ils votent. Le syndicat prétend qu’il l’a habillé pour ressembler beaucoup au bureau de vote officiel que le NLRB a dit qu’il ne pouvait pas avoir. Et Amazon n’est pas n’importe quel client privé pour l’USPS – c’était le plus gros client de l’agence au cours de l’exercice 2019, générant des milliards de revenus pour l’agence assiégée.

«Je dirais que cela frôle l’effronterie», a déclaré Liebman à propos de la pression agressive d’Amazon en faveur d’une boîte aux lettres, de la tente et de la signalisation qui l’entourent. «Je n’ai jamais entendu parler de quelque chose comme ça. Et vous devez vous demander quelle est la raison légitime pour laquelle ils l’ont fait?

Amazon n’a pas répondu à une demande de commentaires sur les allégations du syndicat selon lesquelles la boîte aux lettres créait une atmosphère déroutante et intimidante pour les employés qui votaient. Amazon aura l’occasion de présenter son côté la semaine prochaine; une décision n’est pas attendue avant plusieurs semaines ou mois. Ensuite, nous découvrirons à quel point cette boîte aux lettres est importante.