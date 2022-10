Le vote du syndicat Amazon près d’Albany, New York, est un test crucial pour ALU

Heather Goodall dit que la quête de syndicalisation d’un entrepôt Amazon dans le nord de l’État de New York, où une élection syndicale a commencé mercredi, remonte au suicide de son fils, Michael James Fahrenkopf, en 2016. Après avoir découvert qu’une poignée d’autres employés qui travaillait pour le même fabricant de puces informatiques s’était également suicidé ces dernières années, Goodall craignait qu’il puisse y avoir un lien entre les décès et les conditions de travail à l’intérieur des usines de l’entreprise de 27 milliards de dollars. Bien qu’elle n’ait jamais pu le prouver, ses inquiétudes persistantes l’ont rendue sceptique quant au pouvoir que les grandes entreprises ont sur leur personnel de base et les conditions dans lesquelles ils doivent travailler pour joindre les deux bouts.

Elle a déclaré à Recode que lorsqu’elle a commencé à travailler dans une usine d’Amazon en février 2022 et a découvert ce qu’elle considérait comme un mauvais traitement des travailleurs les moins bien payés de l’entreprise, elle avait l’impression qu’elle devait se lever et commencer à organiser les travailleurs dans l’espoir d’influencer un changement positif.

“L’obsession d’Amazon a été placée sur les consommateurs au point où elle est devenue négligente envers les employés”, a-t-elle déclaré à Recode fin septembre.

Au fur et à mesure qu’Amazon s’est développée au cours de la dernière décennie, l’examen minutieux de la façon dont l’entreprise traite ses centaines de milliers de travailleurs qui ont longtemps été le moteur invisible de la machine de cueillette, d’emballage et d’expédition qui alimente la domination du commerce électronique de l’entreprise s’est également accru. Alors que l’entreprise a ouvert la voie aux grands détaillants non syndiqués en augmentant son salaire horaire minimum à 15 $ en 2018, ses entrepôts ont enregistré des taux de blessures et un taux de rotation des travailleurs relativement élevés qui ont conduit certains à l’intérieur de l’entreprise à prédire qu’Amazon serait à court de travailleurs à embaucher dans un avenir pas si lointain. En retour, l’organisation des travailleurs à l’intérieur des entrepôts d’Amazon s’est accélérée ces dernières années, avec la pandémie comme catalyseur. Amazon a réagi en déployant du personnel et en engageant des consultants antisyndicaux pour faire pression sur les employés dans les installations où l’organisation syndicale est en cours ou suspectée. Un ancien dirigeant d’Amazon avait précédemment déclaré à Recode que la syndicalisation était considérée en interne comme “probablement la plus grande menace pour le modèle commercial”.

Pour Goodall, elle dit qu’elle a commencé à parler à ses collègues de l’idée de s’organiser avec un syndicat peu de temps après avoir commencé son travail et a finalement cherché une élection pour être représentée par l’Amazon Labour Union (ALU), dirigée par les travailleurs, qui a remporté un vote historique à un entrepôt géant d’Amazon à Staten Island, New York, en avril 2022. Le vote pour environ 400 travailleurs éligibles dans l’usine de Goodall près d’Albany, New York, a commencé mercredi et se poursuivra jusqu’au lundi 17 octobre. Le National Labor Relations Board (NLRB) , qui supervise le vote, comptabilisera les résultats le mardi 18 octobre. La direction d’Amazon exerçant une forte pression à l’intérieur de l’entrepôt pour s’assurer qu’il n’y aura pas de répétition de la première victoire d’ALU à Staten Island, la prochaine victoire syndicale sera la plus difficile.

“Une victoire pour ces travailleurs serait à nouveau un bouleversement”, a déclaré Rebecca Givan, professeur de travail à l’Université Rutgers. “Ce n’est pas seulement que lorsque vous surmontez les obstacles dans un lieu de travail, c’est en quelque sorte plus facile.”

Pour Goodall, la raison de s’organiser se résume à trois mots simples : qualité de vie.

“La principale chose pour laquelle nous nous battons est la qualité de vie”, a déclaré Goodall à Recode début octobre. « Nous ratons le cap sur la qualité de vie.

Cela englobe beaucoup de choses. De meilleurs salaires, oui. Les nouveaux travailleurs de l’entrepôt étaient payés 15,70 $ de l’heure jusqu’à ce qu’une augmentation de 1,30 $ de l’heure soit annoncée plus tôt ce mois-ci. (Le salaire minimum dans le nord de l’État de New York est de 13,20 $ de l’heure.) Des conditions de travail plus sûres, cela aussi. (Un incendie dans un compacteur de carton à l’installation la semaine dernière était l’un des quatre incendies dans trois entrepôts d’Amazon en quelques jours. Aucun employé n’a été blessé; les travailleurs de nuit ont été renvoyés chez eux et les employés travaillant le jour suivant ont été retenus à la maison avec salaire.) Et de meilleurs aménagements de travail pour les personnes handicapées ou celles qui reprennent le travail après un congé de maladie. L’installation, connue sous le nom d’ALB1, est un entrepôt “XL” car, selon les termes d’Amazon, le personnel “s’occupe des gros trucs – ces commandes clients uniques qui pèsent plus de 50 livres : téléviseurs grand écran, meubles, appareils électroménagers, etc.”.

“Nous voulons des pauses cohérentes avec le travail que nous faisons”, a déclaré Goodall. “Nous voulons pouvoir nous permettre d’acheter le déjeuner et de mettre de l’essence dans nos voitures.”

Le porte-parole d’Amazon, Paul Flaningan, a déclaré dans un communiqué : “Nous avons toujours dit que nous voulions que nos employés fassent entendre leur voix, et nous espérons et nous nous attendons à ce que ce processus le permette.”

L’élection près d’Albany intervient six mois après que le syndicat Amazon Labour Union, dirigé par les travailleurs, a remporté sa victoire à Staten Island, la première victoire syndicale américaine dans une usine de l’histoire d’Amazon. Mais la bataille contre Amazon y est toujours en cours. Amazon a contesté la victoire du syndicat, alléguant plus de 20 problèmes liés au comportement du syndicat, notamment le harcèlement des électeurs et la manière dont le NLRB a organisé et organisé les élections. Un responsable du NLRB qui a supervisé l’audience d’objection a recommandé que toutes les objections d’Amazon soient rejetées et que la victoire de l’Amazon Labour Union soit certifiée. Cette décision est maintenant devant un directeur régional du NLRB, mais le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a insinué lors de la conférence Code le mois dernier qu’Amazon continuerait à lutter contre le NLRB sur la question et ne concédait pas sa défaite.

“Je pense que cela va prendre beaucoup de temps à jouer parce que je pense qu’il est peu probable que le NLRB va [rule] contre eux-mêmes », a déclaré Jassy.

Cette élection servira également de test supplémentaire pour savoir si les organisateurs peuvent remporter une deuxième victoire ou si la victoire historique initiale à Staten Island était enracinée, au moins en partie, dans le fait que les créateurs de l’Amazon Labour Union avaient eux-mêmes tous travaillé dans le facilité. Une deuxième élection ALU dans un autre entrepôt de Staten Island en mai s’est terminée par une défaite considérable.

“Dans chacune de ces élections, les chances sont vraiment contre les travailleurs qui s’organisent”, a déclaré Givan, le professeur Rutgers. “C’est vrai dans n’importe quel lieu de travail, mais surtout dans ces entrepôts Amazon qui ont un chiffre d’affaires extrêmement élevé et où l’entreprise a des poches très profondes en termes de combien elle peut dépenser dans sa campagne antisyndicale.”

Mais les travailleurs continuent d’essayer. Plus tôt cette semaine, les travailleurs d’Amazon dans un entrepôt de la région logistique cruciale de l’Inland Empire, dans le sud de la Californie, ont déposé une pétition auprès du NLRB demandant de tenir une élection pour se syndiquer avec ALU. Si l’histoire récente est un indicateur, ils ne seront pas les derniers.