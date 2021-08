Le vote du syndicat Amazon à l’entrepôt de l’Alabama devrait être refait, selon un responsable

La campagne syndicale à l’entrepôt, qui comptait plus de 5 000 travailleurs éligibles, était l’effort d’organisation national le plus médiatisé jusqu’à présent chez Amazon, qui a toujours eu pour effet de dissuader agressivement l’activisme des travailleurs.

Le syndicat a annoncé la recommandation lundi et Amazon a rapidement déclaré qu’il prendrait des mesures pour garantir que le résultat initial des élections l’emporte.

Un agent d’audience du National Labor Relations Board a recommandé que le conseil d’administration annule une élection syndicale dans un entrepôt d’Amazon à Bessemer, en Alabama, où les résultats annoncés début avril ont montré que les travailleurs rejetaient un syndicat par un ratio de plus de deux pour un. .

« Nos employés ont eu la chance d’être entendus pendant une période bruyante où toutes sortes de voix pesaient dans le débat national, et en fin de compte, ils ont voté massivement en faveur d’un lien direct avec leurs managers », a déclaré une porte-parole d’Amazon. a déclaré lundi dans un communiqué. « Leur voix doit être entendue avant tout, et nous prévoyons de faire appel pour que cela se produise. »

Amazon a contesté les accusations et continue de le faire.

Le syndicat s’est souvent plaint pendant la campagne que l’entreprise intimidait et menaçait les travailleurs.

Le syndicat a déposé pour la première fois des documents pour l’élection en novembre, et le vote a eu lieu par courrier entre début février et fin mars.

« Tout au long de l’audience du NLRB, nous avons entendu des preuves convaincantes de la manière dont Amazon a tenté d’interférer illégalement avec les travailleurs et de les intimider alors qu’ils cherchaient à exercer leur droit de former un syndicat », a déclaré Stuart Appelbaum, président du syndicat, dans un communiqué. « Nous soutenons la recommandation du conseiller-auditeur selon laquelle le NLRB met de côté les résultats des élections et organise une nouvelle élection. »

La contestation du syndicat, le Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins, a accusé Amazon de se livrer à des pratiques de travail déloyales pour empêcher les travailleurs de se syndiquer.

Wilma B. Liebman, qui était présidente du conseil du travail sous le président Barack Obama, a déclaré que les directeurs régionaux suivaient généralement les recommandations des agents d’audience dans de tels cas.

Environ une semaine après que la commission du travail a annoncé les résultats en avril, le syndicat a déposé une objection formelle à la conduite de l’élection et a demandé à la commission de l’annuler. Un officier de la commission a tenu des audiences pendant trois semaines au cours desquelles les deux parties ont appelé et interrogé des témoins.

L’objection syndicale soutenait que les consultants d’Amazon et les responsables des relations avec les employés avaient créé une atmosphère de peur en identifiant et en retirant les travailleurs des réunions antisyndicales obligatoires s’ils interrogeaient les responsables de l’entreprise, et en disant aux employés qu’ils risquaient de perdre leur salaire, leurs avantages ou même leur emploi si un syndicat a été créé.

Le syndicat a également affirmé que les consultants et les dirigeants d’Amazon avaient illégalement demandé aux travailleurs comment ils comptaient voter et qu’Amazon avait licencié un partisan du syndicat pour avoir distribué des cartes syndicales. Il a déclaré que l’entreprise avait pris plusieurs mesures, telles que l’augmentation des salaires et la distribution de marchandises, pour désamorcer la pression exercée sur un syndicat. Il est illégal de commencer à prendre de telles mesures une fois qu’une campagne syndicale est en cours.

L’objection du syndicat s’est fortement concentrée sur une boîte de collecte sur place qu’Amazon avait poussé à plusieurs reprises le service postal américain à installer peu de temps avant le début du vote. Le syndicat a déclaré que la boîte n’était pas autorisée par la commission des relations de travail. Amazon a déclaré qu’il avait fait pression pour que la boîte facilite le vote des employés et qu’il n’avait pas accès aux bulletins de vote que les travailleurs avaient placés à l’intérieur.

Le syndicat a fait valoir que la présence de la boîte de collecte donnait aux travailleurs l’impression qu’Amazon surveillait qui votait, et peut-être même comment ils votaient.

Il n’est pas clair si le syndicat améliorerait sa performance si l’élection était rejouée. Le droit du travail permet aux entreprises d’organiser de fréquentes réunions antisyndicales obligatoires, et M. Appelbaum, le président des travailleurs du commerce de détail, a déclaré que le roulement élevé dans l’entrepôt était un obstacle important à la campagne syndicale.