Le vote du président de la Chambre entre dans le troisième jour de chaos alors que le chef du GOP McCarthy cherche à négocier avec les résistants d’extrême droite

WASHINGTON – La Chambre des représentants est entrée dans une troisième journée de chaos jeudi, alors que le chef républicain Kevin McCarthy, R-Californie, a cherché à relancer sa candidature assiégée pour le marteau du président en acceptant les demandes des principaux conservateurs. L’absence d’un orateur a laissé la Chambre dans le désarroi, en grande partie en raison du fait que les membres de la base ne peuvent pas être assermentés tant qu’un orateur n’est pas élu et ne peuvent pas installer leurs bureaux locaux ou DC. Cela laisse les 434 membres de la Chambre techniquement toujours élus, et non des représentants votants officiels. Avant les votes de jeudi, les dirigeants du parti démocrate ont réprimandé les républicains pour leur dysfonctionnement et ont souligné le mal que les journées sans président de la Chambre infligeaient au pouvoir législatif et à la nation. “Nous ne pouvons pas organiser nos bureaux de district, faire en sorte que nos nouveaux membres fassent ce travail politique de nos services constituants, aidant à servir les personnes qui nous ont envoyés ici en leur nom”, a déclaré la nouvelle whip démocrate Katherine Clark, D-Mass., Aux journalistes au Capitole. Jeudi matin. “L’ego de Kevin McCarthy dans sa poursuite à tout prix de la présidence noie les voix et les besoins du peuple américain.” Les démocrates ont également souligné que l’absence d’un orateur menaçait la sécurité nationale des États-Unis en empêchant les membres du Congrès d’accéder à des renseignements classifiés qui ne sont accessibles qu’aux législateurs après avoir prêté serment, ce qu’aucun d’entre eux ne peut prêter sans un orateur.

CNBC Politique En savoir plus sur la couverture politique de CNBC:

“En fin de compte, tout ce que nous demandons aux républicains de faire, c’est de trouver un moyen de s’organiser pour que le Congrès puisse se réunir et faire les affaires du peuple américain”, a déclaré le chef de la minorité Hakeem Jeffries, DN.Y. , a déclaré lors d’une conférence de presse avec Clark. Elle a accusé McCarthy d’être “pris en otage par ses propres ambitions”. “Il s’agit de votre responsabilité d’organiser le gouvernement. C’est fondamental pour qui nous sommes en tant que membres du Congrès”, a déclaré Clark. McCarthy, quant à lui, a négocié tard dans la nuit mercredi avec ses alliés et ses adversaires pour trouver un accord qui lui permettrait d’obtenir le marteau, après six votes échoués mardi et mercredi. “Je pense que nous faisons des progrès”, a déclaré McCarthy en se rendant au Capitole jeudi matin, selon NBC News. “Je pense que les gens parlent et c’est bon signe. Je pense que c’est très bien. Écoutez, nous travaillons tous ensemble pour trouver une solution.” Les dernières concessions de McCarthy ont ouvert la voie à un nouveau tour de scrutin qui devrait commencer jeudi à 12 h HE..

Le leader républicain de la Chambre des États-Unis Kevin McCarthy (R-CA) réagit sur le parquet de la chambre de la Chambre avec la représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA) alors que les démocrates forcent la Chambre à voter sur l’opportunité de poursuivre une session de fin de soirée contre la volonté de McCarthy, tandis que la compétition pour le président de la Chambre se poursuit, le deuxième jour du 118e Congrès au Capitole des États-Unis à Washington, États-Unis, le 4 janvier 2023 Jonathan Ernst | Reuter

Il n’était pas clair, cependant, si les promesses faites se traduiraient par des changements dans le décompte des voix jeudi. La première concession majeure que McCarthy a acceptée mercredi était une modification des règles pour permettre à tout membre du parti de demander un vote sur l’opportunité de remplacer le président de la Chambre à tout moment, un seuil bien inférieur à la barre actuelle, selon NBC News. . “N’importe qui, n’importe où, n’importe quand”, c’est ainsi que le représentant républicain de Floride Matt Gaetz, l’un des adversaires les plus farouches de McCarthy, a décrit la nouvelle règle à NBC tard mercredi soir. Gaetz a également déclaré que McCarthy avait accepté de nommer des membres du House Freedom Caucus d’extrême droite à des postes dans des comités clés, y compris le puissant comité du règlement intérieur, qui contrôle quels projets de loi parviennent au vote et quels projets de loi languissent indéfiniment dans les comités. . Ce changement a satisfait une autre demande de l’extrême droite, à savoir que leur bloc de membres reçoive plus de pouvoir pour faire passer leurs projets de loi préférés à l’étage de la Chambre.

Le représentant Matt Gaetz (R-FL) s’adresse avec passion aux autres membres républicains conservateurs de la Chambre au milieu de la chambre de la Chambre après qu’un quatrième tour de scrutin n’a toujours pas réussi à élire le chef républicain de la Chambre des États-Unis Kevin McCarthy (R-CA) comme nouveau président de la Chambre le deuxième jour du 118e Congrès au Capitole des États-Unis à Washington, États-Unis, le 4 janvier 2023. Evelyn Hockstein | Reuter

Les alliés de McCarthy n’ont pas nié qu’il avait accepté de nouvelles concessions, a rapporté NBC, mais ils ont refusé de confirmer les détails. “La question est le mouvement et le mouvement positif”, a déclaré le représentant Patrick McHenry, R-NC, à NBC News et à d’autres journalistes campant devant les salles de réunion tard mercredi soir. “Nous avons eu un après-midi transformé en soirée de discussions très positives et il semble y avoir de la bonne volonté autour des républicains et de McCarthy qui se dessine de manière très agréable.” Les progrès limités sont survenus après que McCarthy eut échoué en six votes sur deux jours pour atteindre le nombre minimum nécessaire pour devenir président, dans ce cas 218 votes, si les 434 nouveaux membres de la Chambre votaient. Non seulement McCarthy n’avait pas atteint 218, mais en 48 heures, le soutien de McCarthy avait en fait diminué de 203 à 201, après que deux membres de son caucus, le représentant de la Floride Byron Donalds et le représentant de l’Indiana Victoria Spartz, aient changé leurs votes. Les démocrates, quant à eux, sont restés au pas tout au long des votes, déposant à chaque fois leurs 212 bulletins de vote à l’unanimité pour Jeffries.

Le nouveau chef démocrate Hakeem Jeffries (D-NY), le nouveau whip démocrate Katherine Clark (D-MA) et le nouveau président du caucus démocrate Pete Aguilar (D-CA) tiennent une conférence de presse à Capitol Hill à Washington, États-Unis, le 13 décembre 2022. Elisabeth Frantz | Reuter