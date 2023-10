Le vote du président de la Chambre des Républicains révèle un Congrès brisé

Le vote pour évincer le président Kevin McCarthy la semaine dernière était un autre indicateur clair que la Chambre des représentants est en train de devenir quelque chose d’anti-américain. Ce n’est pas que le vote ait porté atteinte à la sécurité nationale, ni qu’il ait trahi d’une manière ou d’une autre les valeurs fondamentales qui soutiennent le système politique américain depuis près de 250 ans. Au lieu de cela, ce fut une tournure étrange. Le vote a été carrément parlementaire.

Il s’agissait d’un vote de censure de facto proposé par huit républicains dissidents et soutenu en bloc par les démocrates de la Chambre. Il n’est pas inhabituel dans un système parlementaire qu’une bande de rebelles se joigne à l’opposition pour faire tomber le chef du parti, mais dans la politique américaine, c’est un concept étranger.

Ce n’est pas qu’il y ait quelque chose de fondamentalement mauvais dans un système de gouvernement parlementaire. Après tout, certains des meilleurs amis des États-Unis en sont atteints.

Mais ici aux États-Unis, nos institutions ne sont pas conçues pour cela. La Constitution a créé un système de freins et contrepoids. Pendant des siècles, le Congrès a fonctionné comme une législature bicamérale composée de membres de deux partis aux idéologies diverses, où les intérêts locaux étaient souvent bien plus préoccupants que les groupes d’intérêt nationaux.

De plus, pendant des générations à Washington, les législateurs ont protégé leur propre pouvoir et celui de leur chambre contre les autres. Cette philosophie était incarnée dans la citation apocryphe d’un député de la Chambre, qui expliquait : L’autre parti était simplement l’opposition, mais le Sénat était l’ennemi.

Dans la pratique, cela a conduit à une politique dans laquelle les coalitions politiques allaient et disparaissaient en fonction des problèmes individuels, les présidents s’affrontaient ouvertement avec les dirigeants du Congrès de leurs propres partis, et le résultat des votes au Congrès n’était pas toujours prédéterminé avant que le marteau ne retentisse.

Cela ne sonne certainement plus vrai.

Au lieu de cela, la politique américaine s’est transformée en une structure politique dans laquelle des lois majeures peuvent parfois être adoptées lorsque le même parti contrôle les deux chambres du Congrès et sont généralement dictées d’en haut. Les chefs de parti mènent la barque, et les députés d’arrière-ban se rangent derrière eux. Le problème est que le système de gouvernance américain n’est pas conçu pour cela, et ces dernières années, lorsqu’un parti ne dispose pas d’un contrôle unifié du gouvernement, le résultat est une impasse.

Le résultat est une politique où il y a une pression croissante pour que les choses se déroulent rapidement selon des lignes de parti strictes dans un système conçu pour des compromis lents. Ces contradictions deviennent de plus en plus apparentes dans des moments comme aujourd’hui, où le contrôle du gouvernement est divisé et les majorités à la Chambre sont étroites, conduisant à des effondrements comme ce qui s’est produit la semaine dernière.

Le représentant Brendan Boyle (D-PA) a déclaré à Vox que même si « nous n’avons pas de système parlementaire, nous avons maintenant deux partis qui agissent comme ceux de la démocratie parlementaire ». Il a noté à quel point les partis avaient changé au cours du siècle dernier – alors qu’autrefois ils étaient « idéologiquement hétérodoxes, ce qui rendait beaucoup plus facile l’obtention d’électeurs multipartites… vous avez maintenant une pureté idéologique de près de 100 % des deux côtés ».

Joshua Huder, chercheur principal à l’Institut des affaires gouvernementales de l’Université de Georgetown, a fait écho à ce propos : « les partis sont devenus tellement polarisés les uns par rapport aux autres que nous sommes à peu près aussi proches que possible d’un système parlementaire. Il a poursuivi en affirmant que « la Chambre n’est pas brisée. Il n’y a rien de mal à cela en tant qu’institution. La Chambre est un organe majoritaire qui permet traditionnellement à la majorité de faire ce qu’elle veut… c’est un problème de parti.»

L’ancien représentant républicain Tom Davis de Virginie a déclaré à Vox que le Congrès « continue d’agir davantage comme une institution parlementaire que comme une structure d’équilibre des pouvoirs, les démocrates n’agissant pas comme des actionnaires minoritaires mais comme l’opposition ».

Il a noté que les démocrates avaient pris la décision d’évincer McCarthy malgré la probabilité de pires résultats politiques à court terme sur des questions telles que l’Ukraine et le financement public. Au lieu de cela, Davis a soutenu que les démocrates « ont pris la décision calculée de supprimer le principal collecteur de fonds républicain à McCarthy ». Mais il comprenait pourquoi. Après tout, « le travail de la minorité est de devenir une majorité ».

Huder a fait valoir qu’il y avait des limites à la mesure dans laquelle le Congrès pouvait ressembler aux législatures de pays étrangers. « L’un des problèmes que nous avons dans le système américain est que nous n’avons pas du tout d’élections basées sur les partis, donc nous ne pourrons jamais avoir ce genre de responsabilité de type parlementaire. » Comme il l’a souligné, « que s’est-il passé [last] Mardi, il n’y a pas eu de vote de censure comme on pourrait le voir lors d’élections parlementaires. Cela n’a pas déclenché d’élections. Il n’y a pas de nouvelle coalition gouvernementale et nous sommes en quelque sorte coincés. Et, d’une certaine manière, rien n’a changé à la Chambre. »

Qu’est-ce qui motive l’évolution de la structure du pouvoir à la Chambre ?

L’éclatement des partis a déjà été démontré plus tôt cette année lorsque 20 rebelles républicains ont forcé McCarthy à passer par 15 scrutins pour être élu président – ​​même s’il avait été massivement ratifié comme choix de la conférence du GOP lors d’un vote deux mois plus tôt. Bien qu’il y ait eu une tendance ces dernières années où les membres ont refusé de soutenir le choix de leur parti comme orateur lors du vote formel, cela n’a fait aucune différence jusqu’en janvier.

Comme l’a noté Davis, les membres viennent de plus en plus de circonscriptions sûres du Congrès où les élections générales de novembre « ne sont rien de plus qu’une formalité constitutionnelle » et sont élus par des électeurs qui reçoivent leurs nouvelles des chambres d’écho partisanes.

Pourtant, les institutions ont évolué avec les partis. Les dirigeants du Congrès sont devenus de plus en plus importants et ont centralisé le pouvoir, laissant les présidents des commissions et les membres de la base avec beaucoup moins d’influence, tout comme dans un système parlementaire où le pouvoir est concentré entre les mains du chef du parti.

Davis a noté que la nature de plus en plus parlementaire de la Chambre a créé une boucle de rétroaction qui s’auto-renforce. « Les dirigeants sont devenus plus puissants, car c’est la seule façon pour le pays de fonctionner », a-t-il déclaré. Il a noté que si le parti minoritaire se considère comme l’opposition plutôt que comme un actionnaire minoritaire, alors « les projets de loi doivent être rédigés dans le bureau du président, car l’autre parti va introduire des pilules empoisonnées » en tant qu’amendements dans le cadre du processus ouvert qui régissait autrefois le parti minoritaire. House avant qu’elle ne devienne non seulement une institution majoritaire mais une institution imposée d’en haut.

Que signifie une Chambre plus parlementaire pour le reste d’entre nous ?

Le résultat est que le Congrès a cessé de fonctionner comme il est censé le faire à travers les manuels de sciences politiques et Rocher de l’école les dessins animés. L’idée d’un budget adopté pour définir le cadre de 12 projets de loi de crédits différents, qui seront ensuite adoptés par les deux chambres, les divergences éventuelles étant négociées par le biais d’une commission de conférence, est aussi archaïque que les crachoirs qui traînent encore sur le sol du Parlement. Sénat.

Cela signifie que les tâches fondamentales du gouvernement sont de plus en plus repoussées, Capitol Hill étant confronté à des confrontations répétées de dernière minute pour financer le gouvernement et éviter un défaut de paiement sur la dette nationale. Cela signifie également que la législation bipartite peut se heurter à de réels obstacles, les Républicains s’appuyant sur ce qu’ils appellent la « règle de Hastert », qui exige qu’une majorité de la conférence du parti majoritaire GOP approuve toute législation qui parvient au parquet. Cela est devenu un obstacle au financement de l’Ukraine ces dernières semaines : les sceptiques au sein du Parti républicain ont fait valoir que l’aide à ce pays ne bénéficiait plus du soutien des Républicains de la Chambre, même si elle bénéficiait toujours d’un fort soutien au Sénat et au niveau national.

Au lieu de cela, la nature parlementaire des partis au Congrès, en particulier à la Chambre, a simplement créé un dysfonctionnement encore plus grand, car de plus en plus, les lois majeures sont élaborées dans une poignée de projets de loi gargantuesques. Le résultat est un désordre confus où le type de coalitions bipartites qui proposaient autrefois des lois majeures est politiquement impossible dans un environnement polarisé dans lequel les dirigeants doivent construire des majorités uniquement au sein de leurs caucus et s’exposent à une catastrophe politique lorsqu’une faction au sein du parti se montre intransigeante.

La question est plutôt de savoir dans quelle mesure toutes ces nouvelles normes sont unilatérales. Les démocrates ont été relativement plus dociles ces dernières années que les républicains – même si cela peut être dû en partie simplement au fait que Nancy Pelosi a éliminé la procédure des règles de la Chambre lorsqu’elle était présidente. Boyle a soutenu qu’« être leader républicain signifie que vous avez une courte durée de vie. Du moins du côté républicain, la motion d’abandon est désormais un élément permanent dans lequel les normes ont changé au cours de cette génération et c’est désormais la nouvelle norme. En revanche, a-t-il soutenu, « du côté démocrate, il est très difficile d’imaginer une situation dans laquelle quiconque pourrait un jour l’utiliser ».

Cependant, cela a créé un précédent, et rien ne garantit à quoi ressembleront les règles de la Chambre à l’avenir ni à quel point les démocrates du Congrès pourraient être maniables. S’exprimant mardi après le vote pour destituer McCarthy, Tom Cole (R-OK) s’est demandé ce qui se passerait à l’avenir : « Chaque fois que vous faites quelque chose qui est sans précédent, vous devez craindre que cela devienne plus facile à l’avenir. C’est probablement une question à laquelle réfléchissent actuellement certains de mes amis démocrates.»

Mais ce n’est plus un problème pour Hakeem Jeffries désormais. Après tout, il n’est encore que le chef de l’opposition.