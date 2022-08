Le vote du Kansas sur l’avortement a brisé le moule. Les stratèges du parti doivent maintenant comprendre ce que cela signifie

Des stratèges de tout le spectre politique américain étaient occupés à lire les feuilles de thé cette semaine, essayant de deviner ce qu’un vote sur le droit à l’avortement au Kansas qui a bouleversé de nombreuses attentes pour les élections primaires dans un État rouge pourrait signifier pour les élections de mi-mandat de novembre.

Un taux de participation étonnamment élevé et un vote massivement en faveur (59% contre 41%, selon des estimations non officielles) du maintien des protections constitutionnelles de l’État pour l’avortement en ont surpris beaucoup et sont porteurs de leçons pour les démocrates et les républicains, selon les analystes.

“Nous avons ici des preuves assez claires que l’avortement peut motiver les électeurs”, a déclaré Gerald Seib, membre du Robert J. Dole Institute of Politics à Lawrence, Kansas, et ancien rédacteur en chef du Wall Street Journal à Washington.

Le coefficient de la société de sondage a ajusté ses modèles à 300% au-dessus des moyennes historiques, a déclaré le président Ryan Munce, après que les inscriptions électorales dans l’État ont augmenté à la suite de l’annulation par la Cour suprême des États-Unis de la décision Roe v. Wade en juin. Mais il a dit qu’ils étaient toujours sous-estimés, ne prévoyant pas que près de la moitié de l’électorat du Kansan se rendrait aux urnes, bien au-dessus des 20 à 30% habituels dans les concours primaires.

“Nous voyons rarement des mouvements dans la démographie de la participation aussi éloignés de la norme”, a déclaré Munce dans un courriel à CBC News. “Au Kansas… Les électeurs ont cassé tous les modèles.”

REGARDER | Les défenseurs du choix pro-choix espèrent que le résultat du Kansas pourra galvaniser les électeurs en novembre:

Le Kansas vote pour protéger l’accès à l’avortement et donne de l’espoir aux groupes pro-choix Les électeurs du Kansas conservateur ont affirmé de manière retentissante leur soutien à l’accès à l’avortement, une victoire majeure pour les groupes pro-choix. Cela survient alors que le président américain Joe Biden a signé un décret exécutif pour protéger les voyages pour l’avortement.

Les indépendants et les républicains modérés sont la clé de la victoire pro-choix

La mesure de vote qui visait à annuler une décision de la Cour suprême de l’État de 2019 sur la protection constitutionnelle de l’avortement a également inversé les tendances en matière de vote selon les lignes de parti.

Dans un État presque entièrement contrôlé par les républicains, à l’exception du poste de gouverneur, le vote contre la mesure était presque exactement l’inverse de la scission républicaine-démocrate de 56% à 42% observée lors de la dernière élection présidentielle de 2020.

Les électeurs du comté de Wyandotte marquent leurs bulletins de vote. Le taux de participation élevé, inhabituel pour une primaire, en a surpris plus d’un, tout comme le résultat du référendum sur l’avortement, qui a suggéré que même dans un État fortement conservateur comme le Kansas, les électeurs n’étaient pas disposés à soutenir une éventuelle interdiction pure et simple de l’avortement. (Eric Cox/Reuters)

“Ce serait intéressant n’importe où, mais le fait qu’il s’agisse d’un Kansas rouge rubis met vraiment un point d’exclamation dessus”, a déclaré Charles Sykes, un républicain modéré basé au Wisconsin qui a fondé le site d’information conservateur Bulwark.

Les chiffres préliminaires suggèrent que les indépendants, qui ne peuvent pas voter aux primaires du Kansas, n’ont donc été attirés que par la mesure du scrutin, et les républicains modérés ont dû jouer un rôle dans le taux de participation inhabituellement élevé.

“C’est ce que les démocrates doivent espérer, qu’ils puissent ramener les indépendants de leur côté, et cela suggère peut-être que l’avortement peut les aider à le faire”, a déclaré Seib.

La représentante de l’État démocrate Stephanie Clayton réagit aux résultats des élections sur le référendum sur l’avortement au Overland Park Convention Center. Les républicains ont la majorité à la State House et au Sénat du Kansas, mais le gouverneur est un démocrate. (The Topeka Capital-Journal/Associated Press)

Normalement, ceux qui se soucient le plus de la question de l’avortement sont les bases des partis respectifs, mais lors de ce vote, les électeurs du milieu de la route et une grande majorité de démocrates ont surmonté leur désaffection envers l’administration Biden et ont bravé le 30 -degré de chaleur pour voter contre la mesure.

“Une participation assez saine pour ces deux groupes pourrait être le signe d’un plus grand engagement à venir”, a déclaré Patrick Miller, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université du Kansas à Lawrence.

Ne se traduira pas nécessairement par une victoire à mi-mandat pour les démocrates

Cependant, lui et d’autres ont mis en garde contre la cartographie des résultats d’un référendum sur une seule question sur les élections générales.

“L’avortement est-il maintenant de retour comme un problème qui peut être un problème décisif pour un électeur swing? Le Kansas nous fait penser que c’est possible, mais nous devrons voir comment cela se déroulera à l’automne”, a déclaré Miller.

Chrisitina Reynolds d’Emily’s List, qui s’efforce d’élire davantage de candidates pro-choix, est convaincue que le taux de participation au Kansas est un signe que l’avortement peut conduire les gens aux urnes.

Gabby Lara, avec Students for Life, fait campagne dans une banlieue de Kansas City, exhortant les habitants à voter “oui” sur une proposition d’amendement qui renverserait une décision de justice qui a conclu que la constitution de l’État protège le droit à l’avortement. (Gabriella Borter/Reuters)

“Les démocrates ont été confrontés à un manque d’enthousiasme … et nous pensons que cela change cette dynamique”, a-t-elle déclaré.

Les candidats avec lesquels l’organisation travaille font déjà campagne sur la question, a-t-elle déclaré.

“Je ne suis pas surpris de voir que cela a motivé les électeurs”, a déclaré Reynolds. “Nous savons que la majorité des électeurs sont avec nous sur cette question car fondamentalement, ce qu’ils soutiennent, c’est la liberté de prendre vos propres décisions.”

D’autres démocrates sont plus prudemment optimistes.

“C’est un indicateur, mais pas la indicateur de ce que seront les élections de mi-mandat”, a déclaré le stratège basé en Caroline du Sud, Antjuan Seawright. “Les problèmes de qualité de vie sont toujours d’actualité lors d’une élection donnée.”

La militante démocrate Anne Melia se prépare à faire du porte-à-porte à Merriam, Kan. Les deux parties au vote ont dépensé des millions de dollars pour leurs campagnes respectives et ont tenté de contacter directement les électeurs. (John Hanna/Associated Press)

Il a déclaré qu’une forte participation dans les districts phares, tels que le comté de Johnson à l’est, le plus grand de l’État et où le vote pro-choix était plus élevé que le soutien à Biden en 2020, les élections suggèrent que les électeurs de banlieue, en particulier les femmes blanches, seront essentiels pour les démocrates ‘ succès à l’automne.

“Dans ce mi-mandat, probablement plus que tout autre mi-mandat de l’histoire récente, vous trouverez un nombre accru de personnes qui s’identifieraient comme étant indépendantes”, a prédit Seawright, soulignant que cela pourrait inclure les indépendants enregistrés et ceux qui votent simplement indépendamment de leur parti. sur certaines questions.

Miller, pour sa part, a déclaré que même si une mesure de vote peut ne pas être un vote partisan typique, le fait que le pic post-Roe des inscriptions électorales penchait de manière disproportionnée indépendante et démocrate suggère que les républicains qui ont posé la question de l’avortement sur le bulletin de vote ont mal calculé, en supposant que les indépendants n’aurait aucune raison de venir voter à la primaire.

“Les gens supposent que l’avortement est un problème hyper polarisé, et si vous regardez les gens qui sont à 100% dans les deux sens, c’est le cas, mais ce n’est pas l’Américain typique ou le Kansan typique”, a-t-il déclaré. “La personne typique soutient un droit fondamental d’accéder aux services d’avortement, mais avec certaines limites.”

La plupart des Américains soutiennent un certain accès à l’avortement

Cela confirme ce qu’est un enquête par Harvard et trois autres universités menées dans les 50 États sur quatre semaines en juin et juillet trouvé.

Un peu plus de 60% des électeurs du Kansas qui ont répondu ont déclaré qu’ils soutenaient l’accès à l’avortement en cas de viol ou lorsque la vie de la femme est en danger, contre environ 15% qui s’y opposent dans ces cas. Vingt-neuf pour cent soutiennent l’accès pour les grossesses après six semaines et 18 pour cent au-delà du moment où le fœtus est considéré comme viable. Et ces chiffres étaient similaires pour l’ensemble des États-Unis.

Pour Sykes, le commentateur républicain, les résultats du Kansas sont un signe que toutes les implications du renversement de Roe v. Wade n’ont pas encore été pleinement comprises pour son parti.

“Vous pouvez voir qu’il y a un peu de confusion de la part des républicains – jusqu’où veulent-ils aller?” il a dit. “Même si nous nous battons contre l’avortement depuis 50 ans, nous n’avons pas vraiment eu de débat sur les conséquences réelles comme nous le faisons maintenant. Donc, cela ne fait que commencer.”

Kelly Brende et Erin Woods de la campagne Vote No discutent avec Justine Kigenyi à Lenexa, Kansas, le 1er août. (Kyle Rivas/Getty Images)

La stratège démocrate Rachel Gorlin convient que depuis la décision de la Cour suprême, les républicains ont du mal à répondre à la question “Et maintenant ?”

Bien que les deux partis aient toujours formulé le débat sur l’avortement en termes d’extrêmes, a-t-elle déclaré, il devient de plus en plus difficile pour les républicains de dépeindre les démocrates comme des extrémistes lorsque certaines des voix les plus bruyantes de leur côté appellent à une interdiction complète de l’avortement.

“Pour les personnes qui soutiennent vraiment une interdiction complète, je pense que vous constaterez que la plupart de ces personnes ne sont pas dans des districts compétitifs”, a déclaré Gorlin.

Elle a déclaré que les républicains anti-avortement ne pourront pas éviter de parler complètement de l’avortement dans les campagnes de mi-mandat, mais qu’ils devront assurer à leurs électeurs qu’ils protégeront l’avortement dans les cas extrêmes et “en rester là”.

Pour les démocrates, la stratégie intelligente, a-t-elle dit, consiste également à mettre en évidence ces cas difficiles, comme la victime de viol de 10 ans qui s’est vu refuser des soins dans l’Ohio, qui n’a aucune exception pour le viol ou l’inceste, et renvoyée hors de l’État. pour un avortement.

“Vous n’avez pas besoin d’aller si loin dans l’électorat républicain qui s’oppose au droit à l’avortement. Pour gagner, vous devez simplement faire votre travail de sensibilisation auprès des républicains qui doutent que le gouvernement dise aux familles comment faire face à une crise de grossesse .”

Un panneau de triage à Wichita. Ceux qui ont fait campagne en faveur de l’amendement ont fait appel aux notions de sauvegarde de la vie des femmes et des bébés dans leurs messages. (Gabriella Borter/Reuters)

Dire la vérité paie, selon un défenseur pro-choix

C’était en grande partie la stratégie adoptée par les défenseurs de la pro-chice au Kansas. Publicités télévisées concentré sur l’élaboration de l’amendement comme un “mandat du gouvernement” qui interférerait avec les décisions médicales privées et a présenté le vote comme un choix entre le contrôle du gouvernement et la liberté religieuse.

Les partisans du pro-choix ont souligné le fait que le Kansas a déjà réglemente l’avortement interdit le financement par les contribuables et exige le consentement des parents et a fait valoir que l’élimination des protections constitutionnelles serait une étape extrême qui pourrait couper complètement l’accès.

Panneaux de triage à Wichita, Kan. Les défenseurs pro-choix ont tenté de formuler leur message autour des idées de liberté et de liberté. Les deux parties se sont mutuellement accusées d’avoir déformé l’objet de l’amendement. (Gabriella Borter/Reuters)

“Nous nous sommes tenus à ce qui était vraiment dans l’amendement”, a déclaré Emily Wales, présidente de Planned Parenthood Great Plains, qui fournit des soins d’avortement au Kansas, en Oklahoma, au Missouri et en Arkansas. “C’est payant de dire la vérité aux gens.”

Elle a déclaré que le fait que les défenseurs du choix puissent pointer du doigt les États voisins et montrer que la perte de pratiquement tout accès à l’avortement était une possibilité réelle avec laquelle certains Américains vivaient déjà a aidé leur message à trouver un écho auprès des électeurs.

C’est sur ces États que les défenseurs concentreront désormais leurs efforts, a déclaré le Pays de Galles.

“Lorsque les soins ne sont pas disponibles au niveau local, ils ne sont pas vraiment accessibles, nous nous engageons donc dans la lutte à long terme pour rétablir les soins dans les quatre États que nous desservons.”

REGARDER | Faciliter les déplacements interétatiques pour l’avortement au centre du nouveau décret exécutif :

Biden signe un décret protégeant les voyages entre les États pour l’avortement Le président américain Joe Biden a signé le décret exécutif visant en partie à faciliter les déplacements entre les États pour ceux qui cherchent à se faire avorter. C’est le deuxième décret exécutif que Biden a signé concernant le droit à l’avortement à la suite de la décision de la Cour suprême en juin qui a annulé Roe v. Wade.

Pourrait voir plus d’initiatives de vote

L’exemple du Kansas suggère que les initiatives de vote pourraient être un moyen de protéger l’accès à l’avortement dans un monde post-Roe et de contourner le bagage partisan, a déclaré Miller.

“Le processus d’initiative de vote va être, je pense, une stratégie beaucoup plus intelligente que de supposer que vous allez changer fondamentalement les habitudes de vote simplement en faisant campagne sur l’avortement”, a-t-il déclaré.

Cela dit, les démocrates ne doivent pas s’attendre à ce que cela se traduise nécessairement par des votes.

“Il y a beaucoup de républicains qui sont en faveur du droit fondamental à l’avortement, mais pourtant ils votent systématiquement pour des candidats qui sont contre ce droit parce que l’avortement n’est généralement pas le problème le plus important pour eux”, a déclaré Miller.

“Les démocrates ne devraient pas s’attendre à ce que ces électeurs deviennent tout d’un coup des électeurs pour l’avortement et commencent à voter pro-choix.”