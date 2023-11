Le vote du député suspendu Preneet Kaur s’est avéré décisif lors de la réunion du comité d’éthique

New Delhi:

Preneet Kaur, députée du Congrès suspendue et épouse de l’ancien ministre en chef Amarinder Singh, a voté en faveur des recommandations du comité d’éthique sur la députée du Congrès de Trinamool Mahua Moitra, montrant son soutien à son expulsion du parlement. Son aide s’est avérée décisive lors de la réunion du Comité, qui a voté aujourd’hui sur les recommandations et celles-ci ont été adoptées à une majorité de 6 contre 4.

Au total, 10 membres, dont le président du comité, étaient présents à la réunion tenue ce soir. Le nombre de membres du BJP est passé de 7 à 4 aujourd’hui, trois de ses membres n’ayant pas pu y assister.

Il manquait également un député du côté de l’opposition. Uttam Reddy, l’un des cinq députés qui ont organisé un débrayage en faveur de Mahua le 2 novembre, dépose sa candidature aux élections à l’Assemblée de Telangana.

Un candidat au Congrès YSR – sur lequel la NDA aurait pu compter – n’a pas non plus assisté à la réunion.

Dans ces circonstances, le vote de Mme Kaur est devenu crucial : un vote supplémentaire en faveur de Mme Moitra aurait conduit à une impasse.

Le mari de Mme Kaur, Amarinder Singh, membre vétéran du Congrès et fidèle de la famille Gandhi, avait quitté le Congrès en 2021 après avoir été contraint de démissionner de son poste le plus élevé au Pendjab. Il a ensuite formé son propre parti – le Punjab Lok Congress (PLC) – et a ensuite rejoint le BJP.

En février, le Congrès a suspendu Preneet Kaur, l’accusant de « se livrer à des activités anti-parti pour aider le BJP ». Un appel a été lancé pour son expulsion d’Amrinder Singh Raja Warring – le nouveau chef du parti de l’État – l’année dernière, après que la quadruple députée ait participé à une tournée de présentation dirigée par le ministre de l’Union Rajnath Singh, qui faisait campagne pour son mari lors de l’État de l’année dernière. élection.

Le député du BJP Nishikant Dubey, qui est à l’origine des actions contre Mme Moitra, a salué la décision de Preneet Kaur. “Le Pendjab a toujours défendu l’identité et la sécurité nationale de l’Inde. Aujourd’hui encore, le capitaine Amarinder Singh ji et le député du Parti du Congrès Preneet Kaur ji n’ont fait aucun compromis sur la sécurité nationale. L’Inde était, est et sera toujours reconnaissante envers les hommes courageux du Pendjab, “, a-t-il posté sur X, anciennement Twitter.

Dans son rapport, le Comité a déclaré que Mahua Moitra avait partagé son identifiant avec des « personnes non autorisées », avait pris de l’argent et des commodités à l’homme d’affaires Darshan Hiranandani et qu’il s’agissait d’un « délit grave » qui appelait une « sanction sévère ».

Outre son expulsion du Parlement, le comité a recommandé qu’une « enquête juridique, intensive, institutionnelle et limitée dans le temps » soit menée sur cette affaire.

M. Dubey a déclaré que l’organisme anti-corruption Lokpal avait ordonné une enquête du CBI sur les allégations de corruption contre Mme Moitra. La députée l’a accusée d’avoir posé des questions à Lok Sabha pour cibler le groupe Adani à la demande de l’homme d’affaires Darshan Hiranandani en échange de cadeaux. Il a également déclaré que Mme Moitra avait partagé son identifiant avec M. Hiranandani, ce qui a été accepté par les deux parties.

Mme Moitra a admis avoir partagé son identifiant parlementaire, mais a affirmé qu’il n’y avait aucune réglementation régissant cela. Avant son audition devant la commission d’éthique, elle s’était demandé pourquoi ces règles “ne sont pas partagées avec les députés”.