Le vote du budget met fin à la session de printemps 2023 de l’Assemblée générale de l’Illinois – Shaw Local

SPRINGFIELD – La session législative du printemps 2023 s’est terminée aux petites heures du samedi matin après que l’Illinois House a donné son approbation à un plan de dépenses de 50,6 milliards de dollars pour l’exercice à venir qui commence le 1er juillet.

Le vote de la ligne de parti 73-38 a eu lieu vers 2h30 du matin après un long débat au cours duquel les démocrates ont qualifié le budget d' »équilibré » et de « compassionnel » tandis que les républicains ont affirmé qu’il masque des coûts cachés et ne répond pas aux priorités les plus urgentes de l’État.

« Ce budget réaffirme notre engagement commun envers la responsabilité budgétaire tout en réalisant des investissements transformateurs dans les enfants et les familles de l’Illinois qui se feront sentir pendant des années », a déclaré le gouverneur JB Pritzker dans un communiqué après le vote. « J’ai hâte de signer ce budget rendant la garde d’enfants et l’éducation plus accessibles, les soins de santé plus abordables et la position commerciale et économique de notre État encore plus forte. »

Les législateurs ont dû franchir des étapes de procédure pour répondre aux exigences constitutionnelles tout en adoptant le projet de loi à temps pour quitter Springfield pour la majeure partie du week-end du Memorial Day. C’est parce que la Constitution de l’Illinois exige que les projets de loi soient lus dans le compte rendu par titre trois jours différents avant qu’un vote puisse avoir lieu.

Le Sénat a adopté le projet de loi budgétaire tard jeudi soir, l’envoyant à la Chambre où il a obtenu sa première lecture peu de temps après. La Chambre s’est réunie de nouveau vendredi soir, a donné une brève audience au budget avant de le lire officiellement une deuxième fois, et a finalement ajourné peu après minuit samedi matin. Huit minutes plus tard, la Chambre s’est réunie à nouveau pour un vote final.

Le plan de dépenses final ressemblait sensiblement à celui décrit par Pritzker dans sa proposition de budget de février. Il contient plusieurs nouvelles initiatives qu’il a demandées, notamment des investissements dans l’enseignement préscolaire à la 12e année, la protection de l’enfance, la lutte contre la pauvreté et l’itinérance et l’augmentation des dépenses de l’État dans l’enseignement supérieur.

« Smart Start Illinois » est un plan pluriannuel qui vise à rendre la garde d’enfants et l’école maternelle accessibles à tous les enfants de trois et quatre ans dont la famille souhaite ces services. Pour le prochain exercice, cela comprend 250 millions de dollars pour augmenter le nombre de créneaux préscolaires disponibles, stabiliser la main-d’œuvre de la petite enfance et étendre les programmes d’intervention précoce et de visites à domicile.

Le budget comprend également l’initiative « Home Illinois » de Pritzker – une augmentation de 85 millions de dollars du financement pour soutenir la prévention de l’itinérance, le logement abordable, la sensibilisation et d’autres programmes visant à réduire l’itinérance.

Il comprend également une augmentation de 100 millions de dollars du financement des universités publiques et des collèges communautaires, ainsi qu’une augmentation de 100 millions de dollars des subventions d’aide financière du programme de bourses monétaires pour les étudiants à faible revenu. Pritzker a déclaré que cela rendrait effectivement une formation de deux ans dans un collège communautaire disponible sans frais de scolarité et sans frais pour tous les étudiants de la classe ouvrière de l’Illinois.

Et cela comprend une augmentation de 350 millions de dollars de la formule de financement basé sur des preuves pour l’éducation de la maternelle à la 12e année, le montant minimum requis en vertu de la loi adoptée par les législateurs en 2018.

« Nous ne devrions pas avoir à choisir entre être responsable d’être un État responsable et être un État compatissant », a déclaré le président Pro Tem Jehan Gordon-Booth, D-Peoria, le négociateur démocrate en chef du budget, à la Chambre. « Nous pouvons faire les deux. J’ose dire que nous devons faire les deux.

Les républicains de la Chambre, cependant, avaient annoncé plus tôt dans la journée qu’ils ne fourniraient aucun vote pour adopter le projet de loi, le qualifiant de « l’une des dépenses les plus importantes de l’histoire de l’Illinois ».

« Nos priorités communes, étonnamment, n’ont pas été incluses et nos offres de travailler avec les démocrates ont été ignorées », a déclaré le chef républicain de la Chambre, Tony McCombie, de Savanna, lors d’une conférence de presse en début d’après-midi. « Nous ne pouvons pas faire confiance au parti majoritaire avec plus d’argent alors que tout ce qu’il offre est si peu en retour d’avantages tangibles pour les familles de l’Illinois. »

Les républicains ont cité plusieurs préoccupations concernant le budget, telles que son financement continu des soins de santé de type Medicaid pour les immigrants sans papiers âgés de 42 ans et plus, qui a bien dépassé les projections initiales. Les membres du GOP se sont également opposés au refus des démocrates d’aborder la fin du 1er janvier 2024 d’un programme de crédit d’impôt de 75 millions de dollars qui finance des bourses d’études pour les écoles privées et religieuses.

Les républicains ont également désapprouvé l’allocation du paquet budgétaire pour la croissance automatique déterminée par l’inflation du salaire de base des législateurs pour l’année prochaine de 85 000 $ à près de 90 000 $ – un ajustement au coût de la vie qui, selon McCombie, viole la Constitution de l’Illinois. Ils ont également critiqué l’incapacité du budget à répondre au financement nécessaire pour les augmentations de salaire des travailleurs de l’État dont les contrats syndicaux doivent être renouvelés au cours de l’exercice à venir.

« A nos yeux, ce n’est pas un budget qui prévoit l’avenir de l’Illinois », a déclaré vendredi après-midi la représentante Norine Hammond, R-Macomb, négociatrice en chef du budget des républicains de la Chambre, avant le vote final.

Mais les démocrates ont rétorqué que les budgets qu’ils ont fait adopter depuis que Pritzker est devenu gouverneur en 2019 ont non seulement été équilibrés, mais ont entraîné de multiples augmentations de crédit de la part des trois principales agences de notation.

« Si vous voulez voter pour des augmentations de crédit pour l’État de l’Illinois, votez oui », a déclaré Gordon-Booth dans son discours de clôture juste avant le vote final. « Si vous voulez voter pour financer les enfants des écoles publiques de votre district, votez oui. Si vous voulez voter pour financer les villes et villages de votre district, votez oui. Si vous voulez voter pour donner aux étudiants à faible revenu et à revenu moyen et à votre district la possibilité d’aller à l’université sans être surchargés de dettes universitaires, votez oui.

L’adoption du budget a permis à la Chambre d’ajourner sa session ordinaire du printemps 2023.

Selon les archives législatives, plus de 560 projets de loi ont été adoptés par les deux chambres et seront finalement envoyés au bureau de Pritzker. Les législateurs ne devraient pas retourner à Springfield avant leur traditionnelle session de veto d’automne de deux semaines, qui n’a pas encore été officiellement programmée.

Avant le vote de 2 h 30 sur le plan de dépenses, les membres de la Chambre ont également voté sur huit autres projets de loi vendredi soir. Ces mesures comprenaient un projet de loi controversé qui accorderait à Ameren Illinois, le service public d’électricité de la moitié sud de l’État, le «droit de premier refus» sur la construction de lignes de transmission.

Une autre paire de projets de loi qui n’ont reçu que des votes démocrates concerne l’assurance maladie – l’un donnerait au Département des assurances de l’État le pouvoir de revoir et de rejeter les tarifs d’assurance, et l’autre créerait un nouveau marché de l’assurance basé sur l’État.

Quelques-uns des projets de loi de fin de soirée ont reçu des votes unanimes à la Chambre, dont un qui créerait un programme de crédit d’impôt visant à attirer à terme l’un des six à 10 «centres d’hydrogène» que le gouvernement fédéral espère placer aux États-Unis en tant qu’hydrogène propre. la technologie énergétique continue d’évoluer.

Après un long débat sur le paquet budgétaire, une majorité bipartite de membres de la Chambre a approuvé une dernière mesure avant l’ajournement, qui établirait de manière permanente un programme de déjudiciarisation précédemment expérimental pour les premiers délinquants armés. Le programme pilote n’était ouvert qu’aux moins de 21 ans, mais tous les délinquants primaires seraient éligibles au programme permanent. Il a également été modifié pour permettre un plus grand pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites et de justice dans ces cas.

Hannah Meisel a contribué.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.