Le vote des SUV à Paris lance la bataille européenne sur les grosses voitures

Lorsque les Parisiens voteront dimanche prochain sur l’opportunité de punir les propriétaires de SUV avec des frais de stationnement plus élevés, les dirigeants de la capitale française espèrent que le résultat incitera non seulement les villes de toute l’Europe à emboîter le pas si le référendum se déroule dans leur sens ; ils veulent également envoyer un signal aux entreprises qui les fabriquent.

“Notre objectif est d’envoyer un message très fort aux constructeurs automobiles : ils ne devraient pas fabriquer ce type de voitures, ils devraient être complètement interdits”, a déclaré David Belliard, l’un des adjoints au maire de Paris en charge des transports.

Homme politique du parti vert au sein de la coalition gouvernementale de la maire socialiste Anne Hidalgo, Belliard a lancé l’année dernière une telle interdiction des opérateurs de scooters électriques dans les rues de la ville avec un référendum similaire.

Alors que Paris a imposé ces dernières années certaines des restrictions automobiles les plus strictes d’Europe, cette fois-ci, elle n’a pas eu les moyens légaux d’interdire la circulation des véhicules surdimensionnés.

Les Parisiens votent plutôt en faveur d’une augmentation des tarifs de stationnement, ce qui pourrait entraîner un triplement des tarifs, jusqu’à 18 euros de l’heure dans certaines parties du centre-ville. Ce vote intervient dans un contexte de débat croissant sur le rôle des voitures dans les villes, qui risque de devenir un problème pour les constructeurs.

Cette tension s’est concentrée sur les 4×4 ou véhicules utilitaires sport imaginés pour les terrains accidentés et autrefois réservés aux agriculteurs et aux gardes forestiers, qui envahissent désormais les routes européennes.

Les ventes dans 28 pays européens, dont le Royaume-Uni, sont passées d’une voiture sur cinq en 2014 à plus de la moitié l’année dernière, selon les chiffres de Jato Dynamics, un groupe de données. Dans certains pays, la prise en main a été frappante : en Croatie, les ventes sont passées de 12 pour cent du total à près de 60 pour cent en une décennie.

Les groupes environnementaux ainsi que les politiciens comme Belliard affirment que les SUV combinent plusieurs problèmes dans les villes.

Les voitures gourmandes en carburant émettent plus de pollution atmosphérique et d’émissions de carbone que les véhicules ordinaires, occupent plus d’espace sur la route et présentent un risque plus élevé d’accident pour les piétons et les cyclistes. Même les modèles électriques qui succèdent aux versions thermiques actuelles sont décriés comme inutilement gros et plus polluants en raison de leurs batteries plus grosses.

Les constructeurs automobiles, pour qui les SUV augmentent les bénéfices et génèrent des marges plus importantes que les voitures plus petites, affirment que c’est ce que veulent les consommateurs.

“J’ai un profond respect pour le style de vie de mes clients”, a déclaré Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, le constructeur des marques françaises Peugeot et Citroën ainsi que Jeep des États-Unis, interrogé sur la décision de Paris.

Les SUV modernes, mieux conçus que les modèles plus anciens, ont désormais largement poussé hors du marché les mini-fourgonnettes que certaines familles achetaient auparavant.

“Les clients aiment les SUV, en raison des positions de conduite plus élevées, et ils aiment la polyvalence qu’ils offrent”, a déclaré Mike Hawes, directeur de la Society of Motor Manufacturers and Traders, qui représente l’industrie automobile britannique.

Paris ne serait pas la première ville à imposer des tarifs plus sévères pour les SUV. Lyon, troisième plus grande ville de France, a déjà introduit des tarifs plus élevés.

Plusieurs arrondissements de Londres, dont Greenwich, Lambeth et la City de Londres, disposent d’un parking basé sur la tranche fiscale des véhicules, ce qui garantit des frais plus élevés pour les modèles plus gros ou plus émetteurs, et Tübingen en Allemagne et certaines parties de Montréal au Canada disposent tous d’un parking basé sur le poids. des charges.

Mais la capitale française est considérée comme une pionnière en matière de mobilité. Il a rapidement déployé des autoroutes cyclables depuis la pandémie, introduit des zones à faibles émissions, des artères piétonnières à grande circulation et prévoit d’interdire les voitures fonctionnant au diesel à partir de 2025.

« Ce qui se passe à Paris ne restera pas à Paris », a prévenu Jens Müller, directeur adjoint de la campagne Villes propres chez Transport & Environment, un groupe de pression environnemental. Il a ajouté que cela constituerait un « signal fort pour que les autres suivent ».

Les frais plus élevés varieraient selon arrondissement et ne s’applique pas aux Parisiens disposant d’une carte de stationnement à proximité immédiate. Mais les propriétaires de voitures pesant plus de 1,6 tonne seraient touchés à des degrés divers s’ils quittaient leur quartier.

La participation électorale pourrait finir par être faible. Mais les sondages jusqu’à présent ont montré environ 60 pour cent des Parisiens sont favorables à des tarifs plus élevés.

Une partie de ce qui a exaspéré les militants anti-SUV est la promotion autour des véhicules.

David Belliard, l’un des adjoints au maire de Paris, estime que les SUV devraient être “complètement interdits”. © Ugo Padovani/APJ/Hans Lucas via Reuters

“On nous les présente dans les publicités au cinéma, dans les magazines, avec cette idée de promesse de liberté”, dit Belliard. Cependant, les consommateurs sont de plus en plus conscients du décalage entre l’image et la réalité, et « leur image se détériore », ajoute-t-il. “J’espère que cela se reflétera dans les urnes.”

À la fin de l’année dernière, le régulateur britannique de la publicité a décidé qu’une publicité de Toyota montrant des camionnettes Hilux envahissant le lit d’une rivière pouvait être interdite, affirmant qu’elle ne montrait « aucun respect pour l’impact environnemental d’une telle conduite ».

Les militants soutiennent que les consommateurs ont été trompés en leur faisant croire qu’ils avaient besoin d’une machine de deux tonnes pour faire leurs courses ou se rendre à l’école.

Il existe également un problème de taille, les SUV augmentant en moyenne de 1 cm tous les deux ans, selon Transport & Environment. Les règles de l’UE autorisent actuellement les SUV et autres voitures à être aussi larges qu’un bus.

Cependant, les constructeurs automobiles redoublent d’efforts. Aux États-Unis, Chrysler a été la première entreprise à éliminer progressivement les voitures traditionnelles de ses marques, pour fabriquer uniquement des SUV, des « crossovers » et des camionnettes. Ford et General Motors ont depuis emboîté le pas.

En Europe, les constructeurs automobiles fabriquent même des voitures non SUV qui imitent leurs cousins ​​​​à haute conduite : VW a augmenté la hauteur de conduite de la dernière voiture Golf, tandis que Ford a progressivement supprimé la petite Fiesta mais a continué à vendre la Puma, une version similaire mais plus surélevée. .

Les défenseurs des voitures affirment que les SUV constituent l’un des segments les plus importants en matière d’innovation électrique.

La voiture la plus vendue au monde l’année dernière était le petit SUV électrique Tesla Model Y, qui a dépassé le RAV4 de Toyota, un autre SUV compact.

Un panneau publicitaire annonce le vote imminent à Paris sur l’opportunité d’imposer des frais de stationnement plus élevés pour les SUV © Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/Anadolu via Getty Images

“À mon avis, cette pénalisation à venir est plus politique que factuelle”, déclare Felipe Munoz, analyste du groupe de données Jato Dynamics. “Quand nous parlons d’émissions, le plus grand progrès en termes de réduction est venu du segment des SUV, car c’est celui qui a reçu le plus de modèles électriques au cours des dernières années.”

Pour les dirigeants du secteur automobile, le résultat du vote de Paris ne constitue peut-être pas une préoccupation immédiate en termes de perte de dynamique des ventes, même s’il s’agit d’un autre signe que les attitudes politiques évoluent rapidement à l’égard de l’automobile, ce qui accroît l’incertitude sur leurs projets à long terme.

Tavares chez Stellantis a adopté un ton de défi, montrant que les SUV n’étaient pas sur le point de disparaître.

“Si la France ne veut pas de SUV, très bien”, a déclaré Tavares, ajoutant qu’il existait d’autres modèles de voitures plus spacieux mais plus petits pour lesquels les consommateurs pourraient également opter. “Je leur vendrai des berlines et des voitures à hayon, ainsi que des SUV sur d’autres marchés.”