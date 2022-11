Le vote des sans-abri à Portland, Oregon, retardé lors d’une réunion en colère

PORTLAND, Oregon (AP) – Les membres du conseil municipal de Portland, Oregon, ont repoussé un vote sur une mesure budgétaire contestée qui financerait la construction de zones de camping désignées pour les sans-abri après que les résidents ont exprimé une forte opposition lors de témoignages publics.

Le maire Ted Wheeler a proposé d’allouer 27 millions de dollars du budget de la ville à la construction d’un réseau de grands sites extérieurs où les sans-abri seraient autorisés à camper. Une interdiction de camping serait mise en place une fois que six zones de camping désignées auraient été construites en 18 mois.

“Il va falloir un engagement de nous tous pour faire le travail acharné qui nous attend”, a déclaré Wheeler lors de la réunion de jeudi. “Ces allocations sont un acompte sur ce travail.”

Les 27 millions de dollars aideraient à lancer les trois premiers campings, dont près de la moitié pour couvrir leurs frais de fonctionnement pour le reste de l’exercice. Environ 4 millions de dollars de cette somme seraient consacrés à la préparation et à la construction des sites.

La proposition modifierait le budget de la ville pour l’exercice en cours afin d’inclure les nouvelles projections.

Les témoignages publics opposés à la mesure et à l’argent qui la financera se sont tellement échauffés lors de la réunion de jeudi que les membres du conseil municipal ont dû quitter les chambres et mener le reste de la réunion en ligne. Les membres du public ont été transférés dans une autre salle de l’hôtel de ville après que certains opposants au plan aient interrompu les membres du conseil et se soient fait couper les microphones après avoir refusé de respecter les délais de témoignage chargés d’émotion.

“Ce qu’il faut, c’est du logement”, a témoigné Ben Kopsa. Le gestionnaire de cas de logement de Transition Projects, un fournisseur de refuges et de services pour sans-abri à Portland, a déclaré que les fonds serviraient «à gérer essentiellement des parkings».

Une autre résidente, Shannon Kearns, a déclaré que le plan revenait à “investir de l’argent dans des camps d’internement sous couvert de soutien aux membres les plus marginalisés de notre communauté”.

Les six campings désignés serviraient initialement jusqu’à 150 personnes, avec une gestion 24 heures sur 24, l’accès à des services tels que la nourriture, l’hygiène, la collecte des déchets et le traitement de la santé mentale et de la toxicomanie. L’emplacement des sites et les détails exacts de leur fonctionnement doivent encore être confirmés.

Alors que les amendements à la proposition de budget ont été votés lors de la réunion de jeudi, le vote sur la proposition elle-même a été retardé après une motion de Wheeler. Le prochain vote sur la mesure budgétaire n’a pas été programmé.

Le maire a déclaré qu’il pensait que 27 millions de dollars couvriraient environ la moitié des coûts de création des campings sanctionnés, et que des ressources du comté et de l’État seraient également nécessaires pour financer la mesure.

Claire Rush est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Claire sur Twitter.

Claire Rush, l’Associated Press