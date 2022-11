Le vote des infirmières britanniques en faveur de la grève vise à “sauver le NHS”, selon leurs partisans

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Leena Myllynen a si souvent eu du mal à payer son loyer et d’autres factures lorsqu’elle travaillait comme infirmière dans un hôpital britannique qu’elle a envisagé de quitter complètement la profession. Entre une pandémie qui a laissé les hôpitaux en sous-effectif et une inflation record qui a réduit la valeur de son salaire, “j’étais complètement épuisée et juste démoralisée”, a-t-elle déclaré au Washington Post. “Je n’ai jamais été en mesure d’atteindre le jour de paie, même lorsque j’ai travaillé des heures supplémentaires”, a déclaré l’infirmière de 32 ans.

C’est pourquoi elle a quitté le National Health Service britannique financé par les contribuables – une institution britannique chérie et l’un des plus grands employeurs du monde. C’est aussi pourquoi, dit-elle, de nombreuses infirmières à travers la Grande-Bretagne ont voté ce mois-ci pour faire grève pour la première fois en 106 ans d’histoire du Royal College of Nursing (RCN), le plus grand syndicat d’infirmières du pays. La grève est prévue avant la fin de l’année.

La pandémie qui a submergé les services médicaux du monde entier n’a pas épargné le NHS, qui a un arriéré de millions de patients en attente de traitement pour un large éventail de maladies. Et les pressions sans précédent pour le financement du NHS après que la pandémie a affecté l’accès aux soins de santé, même pour certains travailleurs médicaux.

Lorsque le partenaire de Myllynen, un médecin du NHS, a souffert d’une pneumonie grave et d’une coagulation sanguine, ils sont allés d’une salle d’urgence à une autre à la recherche d’un lit d’hôpital, a-t-elle déclaré. “Il a fini par dormir par terre [of an emergency room] pendant 12 heures » à cause du manque de lits, se souvient-elle.

“Le manque de personnel résultant des salaires et des conditions médiocres nous affecte tous”, a ajouté Myllynen. “Nous sommes aussi des patients.”

La Grande-Bretagne connaît son taux d’inflation le plus élevé en 41 ans et réduit le financement du système de santé. Les prévisions d’une longue récession et d’une flambée des prix de l’énergie ont conduit à des avertissements selon lesquels les gens pourraient voir “la plus forte baisse des revenus des ménages depuis des générations”, comme l’a déclaré Paul Johnson, directeur de l’Institute for Fiscal Studies.

Le syndicat des infirmières, qui compte des centaines de milliers de membres, affirme que le problème de rémunération a aggravé les pénuries de personnel et mis en péril la sécurité des patients. Selon une étude commandée par le RCN, les revenus d’une infirmière expérimentée ont chuté en termes réels d’au moins 20 % depuis 2010 en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.

Bien que le Premier ministre britannique Rishi Sunak ait décrit la demande des infirmières pour une augmentation de salaire de près de 17 %, soit 5 % au-dessus de l’inflation — comme “inabordable”, a-t-il déclaré, les discussions de cette semaine entre le secrétaire à la santé et les dirigeants syndicaux aideraient les personnes impliquées à “voir comment nous pouvons résoudre ce problème”. Les responsables de la santé espèrent un accord pour éviter une vague de débrayages cet hiver.

Les responsables du gouvernement britannique ont déclaré qu’une offre salariale faite en juillet, avec une augmentation moyenne de 4,75% pour les infirmières en Angleterre l’année prochaine, était conforme aux recommandations d’un organisme indépendant d’examen des salaires du NHS.

Le plan augmenterait le salaire de base moyen des infirmières d’environ 42 000 dollars en mars 2022 à près de 44 000 dollars, selon le gouvernement, qui fait valoir que des augmentations plus importantes aggraveraient l’inflation et augmenteraient la dette du pays.

Mais, alors que la crise du coût de la vie touche tout le monde, les ambulanciers paramédicaux, les ambulanciers et les nettoyeurs votent également pour rejoindre les infirmières dans une grève.

Leanne Patrick, infirmière spécialiste de la violence sexiste pour le NHS en Écosse, a déclaré qu’elle avait voté en faveur de la grève des infirmières non pas pour elle-même mais pour les défis qu’elle voit dans la profession majoritairement féminine. La mère de deux enfants a déclaré que les infirmières n’étaient pas payées équitablement pour leurs compétences ou pour le niveau de risque qu’elles gèrent, et elle a dit qu’elle espérait que le débrayage ferait entendre leur voix.

La pandémie et la crise du coût de la vie ont entraîné une « hémorragie du personnel » des établissements de santé après des années d’augmentations salariales inférieures à l’inflation et a provoqué “une sorte de point de basculement”, a déclaré Patrick au Post.

Elle a dit que de nombreuses infirmières ont soutenu la grève parce que « nous le savons… nous affecte, non seulement nous, mais d’autres infirmières et, en fin de compte, les soins aux patients. »

Lorsque les pénuries de personnel empêchent les infirmières de fournir des «niveaux de soins sûrs», a déclaré Patrick, les infirmières se rendent compte «qu’elles rentrent chez elles en s’inquiétant pour les patients à la fin de la journée».

Et quand les infirmières se sentent également sous-évaluées, a-t-elle ajouté, “ce n’est pas surprenant de penser qu’après tout ce chagrin”, elles pensent, “Puis-je faire quelque chose de beaucoup moins stressant… pour un salaire similaire?”

Depuis qu’elle a quitté le NHS l’année dernière, Myllynen, qui travaille dans la ville de Leeds, dans le nord de l’Angleterre, a déménagé à un poste d’infirmière dans le secteur privé dans un organisme de bienfaisance, elle n’a donc pas participé au vote de la RCN. Mais elle a dit qu’elle soutenait la décision, qu’elle a décrite comme “la dernière option”, et espère que cela aidera à résoudre un problème qui, selon elle, s’accumule depuis des années.