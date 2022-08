Le vote décisif – Le New York Times

Les critiques libéraux de Manchin s’imaginent parfois qu’ils en savent plus que lui sur la victoire aux élections en Virginie-Occidentale – et qu’il pourrait continuer à gagner même s’il se comportait comme la plupart des démocrates. Comme l’a écrit Ruy Teixeira, un autre politologue, “Si seulement il n’était pas le Joe Manchin réellement existant de l’État conservateur réellement existant de Virginie-Occidentale, mais plutôt un autre Joe Manchin d’un autre, beaucoup plus libéral, Virginie-Occidentale!”

Il est vrai que Manchin a aidé à vaincre certaines priorités démocrates au cours des deux dernières années. Il a condamné la prolongation d’un crédit d’impôt élargi pour enfants qui aurait réduit la pauvreté chez les enfants. Il a refusé d’abandonner l’obstruction systématique pour faire passer des changements aux droits de vote (bien qu’il n’ait pas été le seul démocrate du Sénat à s’y opposer). Il a aidé à bloquer deux candidats Biden hautement qualifiés, Sarah Bloom Raskin en tant que haut responsable de la Réserve fédérale et Neera Tanden en tant que directrice du budget. Mais ces déceptions démocrates n’étaient pas choquantes. Manchin a survécu en étant un démocrate loyal sur certaines questions – comme les soins de santé, les questions de travail, les impôts sur les riches et, pour la plupart, la politique climatique – et en défiant le parti de manière très médiatisée sur d’autres questions. Ses critiques des propositions de Biden au cours de l’année écoulée ont augmenté son taux d’approbation en Virginie-Occidentale, selon les sondages.

“Il devrait être possible pour les démocrates d’avoir deux pensées à la fois sur le politicien de Virginie-Occidentale”, comme l’a expliqué Noel dans le Washington Post. Premièrement, Manchin est plus conservateur que la plupart des démocrates et nuit parfois à l’agenda du parti. Deuxièmement, il peut néanmoins être le démocrate le plus précieux à Washington aujourd’hui. (Si vous pensez que Biden était le seul candidat plausible de 2020 qui aurait battu Trump, alors peut-être que Manchin est à la deuxième place.)

Les critiques ont-elles aidé ?

Cela dit, je comprends une partie de l’intensité des critiques libérales de ces derniers mois. Si Manchin avait bloqué le projet de loi sur le climat, comme il semblait sur le point de le faire, cela aurait représenté une plus grande rupture avec son parti que tout ce qu’il avait fait auparavant. Il serait venu sur une question d’importance de signature pour le pays et le monde.

La question évidente est de savoir si la critique elle-même a contribué à faire changer d’avis Manchin. Je pense que bon nombre des attaques les plus dures n’avaient probablement pas d’importance : après tout, il a entendu des critiques similaires à propos de ses positions sur l’obstruction systématique et les droits de vote, et il n’a pas bougé. Mais l’argument spécifique selon lequel lui seul pourrait être responsable des dommages climatiques a peut-être contribué à l’influencer. C’est du moins l’impression de nombreux observateurs au Capitole.

“Il a toujours signalé qu’il était prêt à aller grand sur le climat”, a déclaré le représentant Ro Khanna, un démocrate californien progressiste, à SFGate cette semaine. Et Carl Hulse, le correspondant en chef du Times à Washington, m’a dit : « Manchin ne voulait pas être l’homme que les démocrates reprochent d’avoir laissé la planète s’enflammer à lui seul. Il était celui qui revenait à Chuck Schumer cherchant à conclure un accord après l’assaut des critiques.