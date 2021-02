La représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA) quitte son bureau au Capitole américain le 3 février. Tasos Katopodis / Getty Images

La Chambre a adopté une résolution sur les lignes de parti pour retirer le législateur promouvant la théorie du complot de ses affectations au comité.

Les républicains de la Chambre ont été contraints de rendre public jeudi après-midi la représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA) lorsque la chambre basse a voté sur des lignes partisanes pour la retirer de ses deux missions au comité.

Le vote intervient après des jours de va-et-vient entre les chefs de parti, alors que les démocrates ont fait pression pour obtenir des conséquences pour le représentant du premier mandat, qui a soutenu ou suggéré, sans ordre particulier: la théorie du complot QAnon; Parkland et déni du 11 septembre; le meurtre de dirigeants démocrates; et l’idée que les incendies de forêt de 2018 ont été déclenchés par un laser spatial contrôlé par les juifs.

Le vote de suppression – qui a passé 221-211, avec tous les républicains opposés – pourrait être un moment décisif pour les deux parties, mais en particulier le GOP. Les républicains de la Chambre ont effectivement pesé sur l’avenir de leur parti et sur la possibilité d’accueillir des législateurs comme Greene et les partisans qu’ils apportent.

Mais cela pourrait aussi être un moment charnière dans la politique institutionnelle de la Chambre.

Discipliner les membres est une tactique rare, et pratiquement inconnue pour les commentaires faits avant d’être élus. Au cours du débat, les républicains ont averti que les démocrates ouvraient une «boîte de Pandore» de la tyrannie de la majorité, tandis que les démocrates soutenaient que les commentaires de Greene représentaient une situation tout à fait inacceptable.

Le vote d’aujourd’hui est pratiquement réglé. Mais les deux parties auraient un certain contrôle sur le fait qu’il s’agisse d’un événement ponctuel dans l’histoire du Congrès ou d’un signal de ce qui est à venir.

Les républicains tentent d’unifier deux factions très controversées

Le vote est une autre bataille dans la lutte en cours entre l’aile de l’establishment du Parti républicain – représentée par la représentante Liz Cheney (R-WY) et le chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell, qui ont cherché à éloigner le parti de l’ancien président Donald Trump et Greene. – et le flanc droit pro-Trump, conspirateur, qui comprend des partisans de QAnon, des négationnistes des élections et un nombre important de républicains de la Chambre.

Lors d’une réunion à huis clos des républicains de la Chambre mardi soir, Greene s’est excusée en privé pour la façon dont ses déclarations auraient pu blesser d’autres républicains, déclarant que le 11 septembre et des fusillades dans les écoles avaient eu lieu et affirmant qu’elle avait embrassé QAnon pendant une période sombre de sa vie, mais qu’elle avait depuis progressé. . Dans une démonstration de son implication dans le GOP de la Maison, elle a reçu une ovation debout.

Bien sûr, Greene collecte toujours des fonds sur ses controverses – elle dit avoir amassé 175000 $ – et n’avait pas encore abordé les controverses publiquement avant de prendre la parole jeudi lors du débat sur la résolution. Elle a exprimé ses «regrets» pour ses messages soutenant le 11 septembre et le refus des tirs à l’école, mais n’a pas mentionné son antisémitisme, le racisme ou les suggestions que la présidente de la Chambre Nancy Pelosi devrait être tuée.

Greene a également reproché aux entreprises de technologie de faire respecter la «culture de l’annulation» en prenant «des mots minuscules et minuscules que j’ai prononcés, que vous avez dit, que chacun de nous, et nous dépeint dans quelque chose que nous ne sommes pas». les médias sont «tout aussi coupables que QAnon» de promouvoir le mensonge.

Le représentant Jim McGovern (D-MA), président du comité du règlement de la Chambre, s’est exprimé avec une exaspération croissante au fur et à mesure que le débat avançait, affirmant qu’il n’avait pas encore entendu les excuses de Greene et s’est dit choqué qu’une explication aussi faible justifiait une ovation debout. des républicains.

Si @SpeakerPelosi était le chef de la minorité, elle tirerait tous les trucs de politique identitaire dans le livre pour défendre son membre. Blanc, femme, épouse, mère, chrétien, conservateur, propriétaire d’entreprise Ce sont les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas de moi sur Ed & Labor. C’est mon identité et mes valeurs. – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 3 février 2021

Désormais, les républicains doivent peser les pressions liées au vote. D’une part, les dirigeants de l’establishment ont condamné Greene. Le comité de campagne du Congrès démocrate a martelé les républicains à propos de Greene, diffusant déjà des publicités dans les districts républicains vulnérables reliant certains modérés au représentant controversé.

«Les (républicains de la Chambre) veulent-ils être le parti d’une responsabilité gouvernementale et fiscale limitée, de marchés libres, de paix par la force et de pro-vie, ou veulent-ils être le parti des théories du complot et de QAnon?» Le sénateur John Thune (R-SD), le deuxième républicain du Sénat, a déclaré sur CNN.

D’un autre côté, Trump exerce toujours une énorme influence sur le parti et sa base. Il aurait embrassé Greene et elle s’est explicitement liée à l’ancien président, faisant d’un vote contre elle une potentielle répudiation de Trump et de tout ce qu’il représente.

Au milieu de tout cela se trouve McCarthy, qui a tenté d’unifier son caucus lors de cette réunion à huis clos, derrière Cheney et Greene. Il a condamné les déclarations de Greene mais n’a pris aucune mesure contre elle.

Dans une déclaration condamnant les théories antisémites de Greene et l’adoption de la violence, McCarthy a choisi un bouc émissaire sur lequel il parie que tout son caucus peut s’entendre: les démocrates. Et en votant à l’unanimité pour maintenir sans succès Greene dans ses comités, il est clair que son pari a fonctionné.

L’avenir institutionnel de la Maison est en jeu

Les démocrates disent que les commentaires de Greene sont si flagrants qu’ils justifient de prendre une telle action historique, et que si les républicains avaient intensifié et pris soin d’eux-mêmes – comme les deux parties l’ont déjà fait avec des membres errants – le vote serait inutile. Ils sont particulièrement gênés par la décision des dirigeants républicains de la placer au comité de l’éducation, malgré ses commentaires sur la fusillade et le harcèlement de Parkland contre le survivant David Hogg.

Mais les républicains disent que les démocrates jouent avec le feu procédural, ouvrant la porte à une escalade tit-for-tat où le parti majoritaire est libre de punir les membres de la minorité avec lesquels ils sont en désaccord.

«Je comprends que les commentaires de Marjorie ont causé de profondes blessures à beaucoup de gens et, par conséquent, j’ai proposé au leader de la majorité [Steny] Hoyer un moyen d’abaisser la température et de répondre à ces préoccupations », a déclaré McCarthy dans un communiqué. «Au lieu de s’unir pour ce faire, les démocrates choisissent de faire monter la température en franchissant une étape sans précédent pour renforcer leur prise de pouvoir partisane concernant les affectations au comité de l’autre parti.

Le commentaire de McCarthy est un avertissement pour les démocrates que s’ils poursuivent la révocation du comité, les républicains pourraient dicter les affectations des minorités s’ils reprennent la majorité en 2022. Il fournit également une couverture aux membres du GOP de la Chambre pour dire qu’ils votent pour soutenir Greene uniquement pour empêcher les démocrates de abuser de leur pouvoir en tant que majorité.

Le représentant Tom Cole (R-OK) a adopté cet argument en prenant la parole pendant le débat.

«Le problème auquel nous sommes confrontés est plus important que n’importe quel membre individuel», a-t-il déclaré. «Il s’agit de savoir comment nous continuerons de fonctionner en tant qu’institution à l’avenir. Je crains que si nous ouvrons la boîte de Pandore en particulier, nous n’aimons pas ce qui se passe ensuite.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était préoccupée par le précédent établi avec le vote de Marjorie Taylor Greene, Pelosi répond: « Non, pas du tout. Si l’un de nos membres menaçait la sécurité d’autres membres, nous serions les premiers à les retirer d’un comité. C’est tout. » – Kyle Griffin (@ kylegriffin1) 4 février 2021

Les deux parties auraient le contrôle sur la question de savoir si cela devient le cas ou non. Ce serait un choix actif de la part des démocrates et des républicains (la prochaine fois qu’ils détiendront la majorité) de cibler les membres de l’autre parti.

Déjà, un groupe de républicains de la Chambre a parrainé un amendement de représailles visant à retirer la représentante progressiste Ilhan Omar (D-MN) de ses affectations au comité. Cette décision n’a aucune chance politique dans une Chambre démocrate, mais envoie un message clair, quoique malhonnête, sur la punition du prétendu «extrémisme». Comme Zack Beauchamp de Vox l’a écrit, comparer les démocrates les plus à gauche avec Greene établit une fausse équivalence entre l’adoption de politiques socialistes vues dans les démocraties homologues et suggérant qu’une cabale de Juifs crée des catastrophes naturelles depuis l’espace.

Les démocrates, pour leur part, disent que l’action est uniquement inspirée par les circonstances d’un membre encourageant la violence contre un autre membre – une position selon McGovern n’était «pas une idée radicale» et seulement sans précédent en ce que le parti de Greene a refusé d’agir.

Ils se sont engagés à imposer des conséquences à Greene, certains membres préconisant même la censure ou l’expulsion.

«Le parti de Lincoln est en train de devenir le parti des théories du complot violent», a déclaré McGovern lors du débat sur la résolution. « Et apparemment, les dirigeants du Parti républicain à la Chambre, aujourd’hui, ne vont rien faire à ce sujet. »

Comment on est venu ici?

Le vote de jeudi est le point culminant d’une semaine de négociations entre McCarthy et Hoyer depuis que le dernier lot de scandales Greene a été révélé.

À la suite des scandales la semaine dernière, les démocrates, y compris Pelosi, ont commencé à dénoncer elle – en particulier après que les républicains l’ont nommée à la commission de la Chambre sur l’éducation et le travail.

La pression est montée sur McCarthy pour qu’il agisse après que la représentante Debbie Wasserman Schultz (D-FL) a commencé à créer la résolution d’expulser Greene des comités. Sa promesse de la rencontrer était insuffisante pour les démocrates de la Chambre. Lundi, Hoyer a donné 72 heures à McCarthy pour dépouiller Greene de ses missions au comité – comme le leadership républicain l’avait finalement fait fait avec l’ancien représentant Steve King pour avoir répété commentaires de la suprématie blanche.

McCarthy a appelé Hoyer avec une contre-offre: il déplacerait Greene du Comité de l’éducation à un autre comité si les démocrates acceptaient d’abandonner la résolution. Hoyer a dit non, et le Comité du Règlement a avancé avec la résolution, votant pour la porter à la parole.

Les dirigeants républicains ont discuté des mouvements potentiels du comité pour Greene, mais finalement McCarthy a décidé de le laisser passer au vote, signalant ainsi que lui – et les membres qu’il dirige – défendraient la place de Greene dans le parti.

Le caucus a également voté pour maintenir Cheney à la tête par un vote de 145-61-1 sur un scrutin secret, démontrant l’attraction que les deux ailes du parti exercent sur les membres.

Si le départ de Trump de la Maison Blanche a relancé la guerre civile du GOP, McCarthy a clairement exprimé sa position: la tente républicaine est suffisamment grande pour ses détracteurs – ainsi que pour les partisans de QAnon et les théoriciens du complot.