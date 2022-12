Le vote de l’UAW chez GM et l’usine de batteries LG est un test de main-d’œuvre pour l’industrie des véhicules électriques

DETROIT – Le syndicat United Auto Workers tentera pour la première fois cette semaine d’organiser une importante usine de batteries de véhicules électriques pour un constructeur automobile de Detroit, créant potentiellement un précédent pour des installations similaires de plusieurs milliards à venir.

Portés par un mouvement syndical national et les commentaires pro-syndicaux de l’administration Biden, les experts du travail et de l’industrie s’attendent en grande partie à ce que les travailleurs d’une usine de l’Ohio d’Ultium Cells LLC – une coentreprise entre Moteurs généraux et LG Energy Solution — pour voter en faveur de la représentation de l’UAW. Une perte serait un revers majeur pour le syndicat et ses efforts de syndicalisation.

“S’ils peuvent montrer que les travailleurs là-bas font confiance au syndicat, alors d’autres usines de batteries pourraient avoir plus de pression pour emboîter le pas”, a déclaré Art Wheaton, professeur de travail au Worker Institute de l’Université Cornell.

Le vote d’organisation est prévu mercredi et jeudi. Environ 900 travailleurs auront le droit de voter.

La poussée de l’UAW dans les usines de batteries intervient au milieu d’un vaste mouvement ouvrier qui a inclus des sociétés américaines comme Amazone et Pomme à Starbuck à Chipotlé . Plus récemment, Delta Airlines et son syndicat de pilotes ont conclu la semaine dernière un accord préliminaire pour des augmentations de plus de 30% sur quatre ans – un accord historique qui pourrait fortement augmenter le salaire des aviateurs dans toute l’industrie.

Les installations de batteries de coentreprises sont considérées comme cruciales pour que l’UAW se développe et ajoute des membres, car les constructeurs automobiles tels que GM passent aux véhicules électriques, qui nécessitent moins de main-d’œuvre et de pièces traditionnelles que les voitures à moteur à combustion interne.

L’usine d’Ultium dans l’Ohio, qui a commencé sa production en août, est la première d’au moins quatre usines de batteries aux États-Unis pour la coentreprise GM-LG. Les usines devraient employer des milliers de travailleurs dans les années à venir. Moteur Ford , Stellantide et d’autres constructeurs automobiles ont annoncé des usines similaires, qui devraient chacune être organisées séparément en plus des autres usines Ultium.