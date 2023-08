Le vote de l’Ohio montre le pouvoir durable du droit à l’avortement dans les urnes, donnant aux démocrates une voie en 2024

CHICAGO (AP) – L’avortement n’était pas techniquement sur le bulletin de vote lors de l’élection spéciale de l’Ohio. Mais la défaite écrasante d’une mesure qui aurait rendu plus difficile l’inscription du droit à l’avortement dans la constitution de l’État cet automne a été le dernier indicateur que la question reste une force puissante dans les urnes.

L’élection a vu une participation record pour ce qui est généralement une date d’élection endormie en août et met en place une autre bataille en novembre, lorsque l’Ohio sera le seul État cette année à avoir des droits reproductifs sur le bulletin de vote. Cela donne également de l’espoir aux démocrates et aux autres partisans du droit à l’avortement qui disent que la question pourrait à nouveau influencer les électeurs en 2024. C’est à ce moment-là que cela pourrait affecter les courses à la présidence, au Congrès et aux bureaux de l’État, et lorsque des endroits tels que le champ de bataille de l’Arizona peuvent mettre l’avortement questions sur leurs bulletins de vote également.

Les démocrates ont décrit la victoire dans l’Ohio, un ancien État du champ de bataille qui s’est nettement déplacé vers la droite, comme un « signe d’avertissement majeur » pour le GOP.

« La guerre profondément impopulaire des républicains contre les droits des femmes leur coûtera district après district, et nous rappellerons aux électeurs leur programme anti-avortement toxique tous les jours jusqu’en novembre », a déclaré Aidan Johnson, porte-parole du Comité de campagne du Congrès démocratique.

La mesure rejetée par les électeurs mardi, connue sous le nom de problème 1, aurait exigé que les questions du scrutin soient adoptées avec 60% des voix plutôt qu’une majorité simple.

L’intérêt était inhabituellement élevé, avec des millions dépensés de chaque côté et le taux de participation de loin le plus élevé pour une élection en août dans l’Ohio, qui dans le passé se limitait principalement aux courses locales. Le taux de participation était encore plus élevé que lors de la dernière élection hors année en novembre, lorsque les électeurs de 2017 ont décidé de deux mesures de vote à l’échelle de l’État.

L’opposition à la mesure, qui est devenue une sorte de procuration pour le vote sur l’avortement de novembre, s’est étendue même dans les zones traditionnellement républicaines. Dans les premiers retours, le soutien à la mesure était bien en deçà de la performance de Donald Trump lors des élections de 2020 dans presque tous les comtés.

La question du scrutin de novembre demandera aux électeurs si les individus devraient avoir le droit de prendre leurs propres décisions en matière de santé reproductive, y compris la contraception, l’avortement, le traitement de la fertilité et les soins en cas de fausse couche.

Le gouvernement de l’État dirigé par le GOP de l’Ohio en 2019 a approuvé l’interdiction de l’avortement après la détection d’une activité cardiaque – environ six semaines, avant que de nombreuses femmes ne sachent qu’elles sont enceintes – mais l’interdiction n’a pas été appliquée en raison de la décision de la Cour suprême des États-Unis dans Roe v. Wade, qui a accordé un droit fédéral à la procédure. Lorsqu’une nouvelle majorité conservatrice à la Haute Cour l’année dernière a annulé la décision vieille de près de 50 ans, renvoyant l’autorité sur la procédure aux États, l’interdiction de l’Ohio est brièvement entrée en vigueur. Mais un tribunal d’État a de nouveau suspendu l’interdiction pendant qu’une contestation alléguant qu’elle viole la constitution de l’État se déroule.

Pendant que l’interdiction était en place, un médecin de l’Indiana s’est présenté pour dire qu’elle avait pratiqué un avortement sur une victime de viol de 10 ans de l’Ohio qui ne pouvait pas légalement avoir la procédure dans son État d’origine. Le récit est devenu un point d’éclair national dans le débat sur les droits à l’avortement et a souligné les enjeux dans l’Ohio.

L’Ohio est l’un des environ la moitié des États américains où les citoyens peuvent contourner l’Assemblée législative et poser des questions directement aux électeurs, ce qui en fait une option vers laquelle les partisans des droits reproductifs se tournent de plus en plus depuis la chute de Roe v. Wade. Après que les partisans du droit à l’avortement ont déclaré qu’ils espéraient demander aux électeurs en novembre d’inscrire le droit dans la constitution de l’État, les républicains de l’Ohio ont mis le numéro 1 au scrutin de mardi. En plus de relever le seuil pour adopter une mesure, il aurait fallu que des signatures soient collectées dans les 88 comtés, au lieu de 44.

Le seuil de 60% n’était pas un accident, disent les partisans du droit à l’avortement, et visait directement à vaincre la mesure d’avortement de l’Ohio. Depuis l’annulation de Roe v. Wade, six États ont organisé des élections concernant les droits reproductifs. À chaque élection, y compris dans des États conservateurs comme le Kansas, les électeurs ont soutenu le droit à l’avortement.

Au Kansas, 59% ont voté pour préserver les protections du droit à l’avortement, tandis qu’au Michigan, 57% étaient favorables à un amendement qui inscrivait des protections dans la constitution de l’État. L’année dernière, 59% des électeurs de l’Ohio ont déclaré que l’avortement devrait généralement être légal, selon AP VoteCast, une vaste enquête auprès de l’électorat.

Le mois dernier, un sondage réalisé par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research a révélé que la majorité des adultes américains veulent que l’avortement soit légal au moins pendant les premières étapes de la grossesse. Le sondage a révélé que les opinions sur l’avortement restent complexes, la plupart des gens estimant que l’avortement devrait être autorisé dans certaines circonstances et pas dans d’autres.

Les opposants à la question de l’avortement dans l’Ohio ont diffusé des publicités suggérant que la mesure pourrait priver les parents de leur capacité à prendre des décisions concernant les soins de santé de leur enfant ou même à en être informés. Amy Natoce, porte-parole de la campagne anti-avortement Protect Women Ohio, a qualifié la mesure de vote d ‘«amendement anti-parent dangereux».

Plusieurs experts juridiques ont déclaré qu’il n’y avait aucun libellé dans l’amendement à l’appui des affirmations des publicités.

Peter Range, PDG d’Ohio Right to Life, a déclaré qu’il avait voyagé à travers l’Ohio pour parler aux gens et « je n’ai jamais vu la base du côté pro-vie plus excitée pour aller défendre et protéger l’enfant à naître. »

Alors que la question de novembre concerne strictement l’Ohio, l’accès à l’avortement y est essentiel pour l’accès à travers le Midwest, a déclaré Alison Dreith, directrice du partenariat stratégique pour le fonds d’avortement Midwest Access Coalition.

Neuf États du Midwest – Indiana, Iowa, Kansas, Ohio, Nebraska, Missouri, Dakota du Nord, Dakota du Sud et Wisconsin – sont considérés comme restrictifs, très restrictifs ou les plus restrictifs du droit à l’avortement par le Guttmacher Institute, une organisation de recherche et de politique qui soutient l’accès légal à l’avortement.

« L’Ohio en particulier a toujours été un État de destination pour les États qui l’entourent », a déclaré Dreith. « Si nous ne protégeons pas l’accès à l’avortement dans l’Ohio, les options continuent de se réduire pour les personnes cherchant des soins dans le Midwest. »

Sri Thakkilapati, directrice exécutive de la clinique d’avortement à but non lucratif Preterm basée à Cleveland, a déclaré que l’effet du vote dans l’Ohio se répercuterait dans tout le pays.

« Lorsque nous restreignons l’accès dans un État, d’autres États doivent prendre en charge cette charge de patients », a-t-elle déclaré. « Cela entraîne des temps d’attente plus longs, plus de déplacements, des coûts plus élevés pour les patients. »

Thakkilapati a qualifié d' »excitante » l’énergie autour du droit à l’avortement à mi-mandat l’année dernière. Mais elle a dit que l’attention des médias s’est éteinte et que les gens ont rapidement oublié « à quel point l’accès à l’avortement est ténu en ce moment ». L’élection spéciale et la mesure du scrutin dans l’Ohio sont « un rappel de ce qui est en jeu », a déclaré Thakkilapati.

« D’autres États observent comment cela se déroule dans l’Ohio, et cela pourrait donner aux groupes anti-avortement d’autres États une autre stratégie pour menacer les droits à l’avortement ailleurs », a-t-elle déclaré. « Et pour la majorité qui veulent l’accès à l’avortement dans leurs États mais qui le voient menacé, les résultats de novembre pourraient leur donner l’espoir que le processus démocratique leur apportera un soulagement. »

Kimberly Inez McGuire, directrice exécutive de Unite for Reproductive and Gender Equity, qui se concentre sur les jeunes de couleur de moins de 30 ans, affirme que les résultats des élections impliquant les droits reproductifs montrent que le soutien ne vient pas uniquement des démocrates ou des villes et États considérés bastions libéraux.

« Il y avait cette idée que nous ne pouvions pas gagner sur l’avortement dans les États rouges et cette idée a vraiment été brisée », a déclaré McGuire. Il en va de même, dit-elle, de la «mythologie» selon laquelle les habitants du Sud et du Midwest ne soutiendront pas le droit à l’avortement.

« Je pense que 2024 va être énorme », a-t-elle déclaré. « Et je pense qu’à bien des égards, l’Ohio est un terrain d’essai, un premier combat en vue de 2024. »

Dreith a déclaré que puisque l’avortement n’a pas été sur un scrutin majeur depuis l’année dernière, le vote de l’Ohio cet automne est « un bon rappel » pour le reste du pays.

« L’avortement est toujours sur le bulletin de vote – si ce n’est au sens propre mais au sens figuré à travers les politiciens que nous élisons pour nous servir », a-t-elle déclaré. « C’est aussi un rappel que ce problème ne va pas disparaître. »

___

Le journaliste d’Associated Press, Stephen Ohlemacher, a contribué depuis Washington.

Sara Burnett et Christine Fernando, Associated Press