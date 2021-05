Le vote de Liz Cheney prouve que Trump gouverne toujours le GOP, selon les experts

WASHINGTON – En choisissant d’évincer la représentante Liz Cheney de la direction du GOP de la Chambre, les républicains ont montré mercredi qu’ils iraient de l’avant alors que le parti de Donald Trump, ont déclaré des experts, et le mythe de Trump des « élections volées » de 2020 pourrait tout aussi bien être une planche dans la campagne Plate-forme.

Cheney, R-Wyo., A perdu sa position de troisième républicaine de la Chambre après avoir déclaré sans vergogne que le parti devrait dépasser Trump et cesser de faire écho à son affirmation démentie selon laquelle une élection « frauduleuse » lui aurait coûté la présidence.

La décision de destituer Cheney à la présidence de la Conférence républicaine de la Chambre – un peu plus de trois mois après que les républicains ont voté pour la garder au poste – prépare un avenir dans lequel les candidats du GOP feront campagne en tant qu’acolytes de Trump et poursuivront ses protestations contre sa défaite en 2020 contre le président. Joe Biden.

« Il n’y a pas de parti républicain – il n’y a vraiment que le parti Trump », a déclaré le politologue Samuel Popkin, auteur de « Crackup: l’implosion républicaine et l’avenir de la politique présidentielle ».

Le bannissement de Cheney de la direction suggère que les républicains qui dénoncent les affirmations de Trump sur les élections seront punis, malgré les craintes que ces accusations sans preuves aient contribué à déclencher l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain, ont déclaré des analystes. Alors que le parti cherche à reprendre le contrôle du Congrès en 2022, la question demeure: les républicains peuvent-ils gagner avec un message construit autour de Trump?

« Si vous le croisez, ce que vous faites vraiment, c’est activer la base pour qu’elle vienne après vous », a déclaré Thomas Patterson, politologue et auteur d’un livre intitulé « Le parti républicain se détruit-il? »

Cheney perd la bataille, mais la guerre continue

Trump et ses alliés n’en ont certainement pas fini avec Cheney – et elle a clairement indiqué qu’elle n’en avait pas fini avec eux.

L’ancien président a ciblé Cheney et les neuf autres républicains de la Chambre qui ont voté pour le destituer suite à l’insurrection le 6 janvier. l’émeute, bien que l’ensemble du Sénat l’ait acquitté.

Dans une déclaration annonçant le vote républicain de la Chambre contre Cheney, Trump a déclaré: « Presque tout le monde dans le Parti républicain, y compris 90% du Wyoming, attend avec impatience son éviction – et cela m’inclut! »

Dans un discours prononcé mardi soir, Cheney a décrit Trump comme « une menace que l’Amérique n’avait jamais vue auparavant ».

« Un ancien président, qui a provoqué une violente attaque contre ce Capitole dans le but de voler les élections, a repris ses efforts agressifs pour convaincre les Américains que les élections lui avaient été volées », a déclaré Cheney.

« Il risque d’inciter à de nouvelles violences », a-t-elle déclaré.

Après le vote de la Chambre pour la destituer, Cheney a déclaré: « Le parti est dans un endroit d’où nous devons le ramener. » Elle a évoqué la perspective d’une autre candidature présidentielle de Trump en 2024: « Je ferai tout mon possible pour que l’ancien président ne se rapproche plus jamais du bureau ovale. »

La candidature potentielle de Trump à la présidence en 2024 menace des problèmes politiques pour les républicains si elle désactive les électeurs de banlieue qui ont été décisifs dans la victoire de Biden, ont déclaré des membres du GOP qui soutiennent Cheney.

Certains républicains ont déclaré que les défis électoraux de Trump pour 2020 avaient réduit la participation électorale en janvier en Géorgie, où le GOP a perdu deux tours de scrutin cruciaux au Sénat, confiant le contrôle du Sénat aux démocrates.

Liz Mair, une stratège républicaine, a déclaré que les candidats pourraient brouiller leur message contre Biden à mi-parcours « s’ils continuent de faire tout le » Non, Trump a vraiment gagné « shtick » pour 2020.

« Ma deuxième préoccupation est qu’il est difficile de demander aux électeurs de se présenter et de voter pour vous s’ils pensent que l’élection va être volée », a-t-elle déclaré, citant « ce qui s’est passé en Géorgie ».

Sarah Longwell, directrice exécutive d’une organisation appelée le Republican Accountability Project, a déclaré que la destitution de Cheney signifie que le GOP n’utilisera pas ses opportunités politiques « pour réformer ou passer » de Trump.

« Ils commettent des mensonges et des théories du complot – les mêmes qui ont motivé l’attaque meurtrière du Capitole – comme idéologie et stratégie politique de base », a déclaré Longwell.

Les fausses déclarations électorales de Trump et les futures élections

L’emprise de Trump sur le parti semble se resserrer.

Début février, les républicains de la Chambre ont voté à une écrasante majorité – 145 contre 61 – pour garder Cheney comme présidente de la conférence, malgré les demandes de Trump et de ses partisans de la destituer. L’éviction de Cheney mercredi s’est faite par vote vocal, sans vote enregistré.

« Le message est le suivant: pour être membre du GOP en règle, vous devez être subordonné à Trump et prêt à accepter le mensonge de fraude électorale qu’il commet pour protéger son ego blessé », a déclaré Tim Miller, un ancien stratège républicain. .

D’autres républicains croient fermement que Trump – et, plus important encore, les électeurs de Trump – sont essentiels au succès électoral.

« Si nous voulons réussir à empêcher l’agenda démocrate radical de détruire notre pays, ces conflits internes doivent être résolus afin de ne pas nuire aux efforts de notre équipe collective », a écrit le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif. aux membres du GOP en approuvant le retrait de Cheney.

Les républicains ont de bonnes chances de prendre le contrôle de la Chambre à mi-parcours de 2022 et une chance décente de récupérer un Sénat divisé 50-50.

L’histoire favorise les républicains: les électeurs vont souvent contre le parti du président lors des élections de mi-mandat. Et de nouvelles données de recensement signifient que les législatures contrôlées par les républicains dans certains États pourraient redessiner les districts favorables au Congrès.

Les démocrates apprécient la division, notant que le spectacle ne peut qu’être une distraction à l’approche de 2022 et un fardeau en 2024.

Le sondeur républicain Whit Ayres a déclaré à propos du différend Cheney: « Il donne aux critiques du GOP une cargaison de munitions. »

En réponse à l’éviction de Cheney, le Comité national démocrate a déclaré qu’il prévoyait de projeter une image générée par ordinateur sur l’hôtel Trump au centre-ville de Washington, le désignant comme le siège du Parti républicain.

« Les républicains de la Chambre indiquent clairement que leur seule priorité est de défendre Trump et son gros mensonge », a déclaré le président de la DNC, Jaime Harrison.

Quant à savoir si les républicains seront blessés par tout cela lors des élections générales de 2022 contre les démocrates, les analystes ont déclaré qu’il était trop tôt pour le dire.

Il se passera bien d’autres choses au cours des 18 prochains mois.

« Tout dépend de la façon dont Biden fait avec l’économie », a déclaré Popkin, professeur de sciences politiques à l’Université de Californie à San Diego.

Patterson, professeur de gouvernement à l’Université de Harvard, a déclaré qu’il était évident que McCarthy et d’autres républicains poursuivent une «stratégie de base» visant les électeurs les plus conservateurs et les plus Trumpiens – des groupes qui sont à peu près la même chose.

« Presque tout ce qu’ils ont fait depuis les élections », a-t-il dit, « concerne leur base ».