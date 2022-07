Le vote de la RFU sur les femmes transgenres dans le rugby à XV est un “pas en arrière massif” | Actualités du rugby à XV

La femme transgenre Alix sera effectivement interdite de jouer au rugby dans le cadre des plans votés par le Conseil de la RFU

Chaque saison, Alix remplit son agenda avec le palmarès de son club de rugby. Cet été cependant, elle dit qu’elle n’ose pas les écrire.

Vendredi, le conseil de la Rugby Football Union (RFU) votera sur l’opportunité d’introduire de nouvelles règles sur la participation des sexes.

S’il est approuvé, cela signifierait que seules les femmes assignées à la naissance seront autorisées à jouer au rugby aux côtés d’autres femmes.

Les femmes transgenres comme Alix seront effectivement bannies du sport en Angleterre.

“Je vais être honnête avec vous. Si je pensais un instant que j’étais un danger pour les gens devant moi ou les gens avec qui je joue, je ne ferais pas ça. Je n’ai aucune envie de blesser qui que ce soit, accidentellement ou non”, raconte-t-elle Sports du ciel.

La sécurité et l’équité sont au cœur de ce débat.

La RFU déclare que “l’inclusion des personnes trans désignées comme des hommes à la naissance dans le rugby féminin ne peut pas être mise en balance avec des considérations de sécurité et d’équité”.

Vixens de l’est de Londres

Après une consultation de deux ans, l’instance dirigeante du sport a recommandé que, jusqu’à ce que de nouvelles données scientifiques soient disponibles, il est préférable d’adopter une approche de précaution.

Alix, qui a 54 ans, joue pour les East London Vixens. Elle est l’une des sept femmes transgenres en Angleterre qui ont été autorisées à jouer au rugby par l’instance dirigeante du sport.

“Je ne suis pas la personne la plus grande de cette équipe, je ne suis pas la personne la plus forte de cette équipe. Cet argument est très dangereux pour que le rugby tombe, simplement parce que, qui est assez grand ? Et qui est trop grand ?

“Il y a des gens dans cette équipe qui sont plus gros que moi, donc si je suis trop gros, sont-ils trop gros ? Et ce n’est pas juste parce que le rugby est un jeu pour toutes les formes et toutes les tailles.”

La réglementation actuelle signifie que les femmes transgenres qui souhaitent jouer au rugby en Angleterre sont évaluées au cas par cas. Bien que cela évite une interdiction générale, la RFU affirme que cela n’est pas sans difficultés et ne garantit pas nécessairement l’inclusion.

La vice-présidente d’East London Vixens, Kat Salthouse, exhorte la RFU à prendre du recul et à faire plus de recherches

Kat Salthouse est la vice-présidente du East London Rugby Club. Elle joue aux côtés d’Alix et décrit le vote de vendredi comme un « énorme pas en arrière ».

“Au cours de mes quatre années passées à jouer aux côtés d’Alix, je n’ai jamais eu de soucis de sécurité. Alix ne représente pas plus un risque pour moi, mes coéquipiers ou notre adversaire que nous ne le sommes pour nous-mêmes en pratiquant un sport de contact.

“Nous sommes maintenant dans une société où nous devons être plus ouverts et accepter les gens qui nous entourent.”

Kat décrit le mouvement comme un “coup de pied dans les dents” et exhorte la RFU à prendre du recul ; pour voir qui est touché par ce changement de politique et pour faire plus de recherche.

L’instance dirigeante affirme qu’il s’agit d’une décision difficile et qu’elle n’a pas été prise à la légère ou sans recherche ni consultation, affirmant que “les avantages en termes de force, d’endurance et de physique apportés par la puberté masculine sont importants et conservés même après la suppression de la testostérone”.

Si le Conseil de la RFU vote en faveur des changements, ils seront introduits avant la saison 2022/23.