Le vote de la Cour suprême sur la remise des prêts étudiants pourrait affecter la réinscription

Pendant ce temps, l’université ne fait que devenir plus chère. Les frais de scolarité et les frais plus chambre et repas, livres et autres dépenses pour un collège privé de quatre ans s’élevaient en moyenne à 57 570 $ au cours de l’année universitaire 2022-2023; dans les collèges publics de quatre ans de l’État, il s’élevait à plus de 27 940 $, selon le Conseil du Collègequi suit tendances des prix des collèges et de l’aide aux étudiants.

L’année prochaine, certains collèges ont déclaré qu’ils augmenteraient encore les frais de scolarité, citant l’inflation et d’autres pressions.

Pourtant, de nombreux étudiants potentiels croient que l’obtention d’un diplôme en vaut la peine et continuent d’emprunter pour rendre l’université possible.

