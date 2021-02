Le vote de destitution devient un moment déterminant pour le sénateur du GOP

WASHINGTON (AP) – Lorsque le sénateur Richard Burr s’est levé et a déclaré «coupable», il y a eu des halètements étouffés dans la salle du Sénat. Mais le vote du républicain de Caroline du Nord pour condamner l’ancien président Donald Trump n’aurait pas dû être un choc.

D’une certaine manière, il avait télégraphié sa volonté de tenir Trump pour responsable pendant plusieurs années.

Des mois avant que Trump ne commence à prétendre à tort que les élections de novembre lui avaient été volées, la commission du renseignement du Sénat dirigée par Burr a averti que les fonctionnaires en exercice devraient faire preuve de la plus grande retenue et de la prudence s’ils envisagent d’appeler publiquement la validité d’un élection à venir en question. » De telles allégations graves, a déclaré le comité en février 2020, peuvent avoir des conséquences «importantes» pour la sécurité nationale.

Expliquant son vote pour condamner Trump d’avoir incité à une insurrection au Capitole le 6 janvier, Burr est revenu sur ce thème. Il a déclaré que Trump «avait promu des théories du complot sans fondement pour jeter le doute sur l’intégrité d’une élection libre et juste».

Il n’y a pas eu de fraude généralisée lors des élections, comme Trump l’a prétendu à tort pendant plusieurs mois et encore à ses partisans juste avant l’émeute, un fait confirmé par les responsables électoraux de tout le pays et même par le procureur général de Trump, William Barr.

Lorsque le Capitole a été attaqué, a déclaré Burr dans le communiqué, Trump « a utilisé son bureau pour d’abord enflammer la situation au lieu d’appeler immédiatement à la fin de l’assaut. »

Pour Burr, c’était une déclaration catégorique après des années de commentaires attentifs sur Trump, dont une grande partie a été faite alors qu’il enquêtait sur les liens de Trump avec la Russie. Le vote «coupable» l’a placé parmi un groupe de sept républicains au Sénat – et 10 républicains à la Chambre – qui ont fait de la deuxième mise en accusation de Trump la plus bipartite de l’histoire.

Avec Burr prenant sa retraite à la fin de son mandat en 2022, c’est un vote qui pourrait finir par définir sa carrière.

Il est également venu avec le prix.

Le Parti républicain de Caroline du Nord a voté à l’unanimité pour censurer Burr dans les jours qui ont suivi le vote du 13 février, alors que les républicains de l’État et de tout le pays ont clairement indiqué leur loyauté continue envers Trump.

«Mauvais vote, sénateur Burr», a tweeté l’ancien républicain Mark Walker, qui a déjà déclaré sa candidature au Sénat. « Je me présente pour remplacer Richard Burr parce que la Caroline du Nord a besoin d’un vrai champion conservateur comme prochain sénateur. »

Burr a refusé d’être interviewé pour cette histoire. Mais beaucoup de ses collègues du GOP l’ont félicité après le vote.

Le sénateur de Caroline du Nord, Thom Tillis, un républicain qui a voté pour l’acquittement de Trump, a déclaré après le vote de censure de l’État que Burr était un «grand ami et un grand sénateur» qui avait voté sa conscience. Le sénateur du Nebraska Ben Sasse, l’un des sept républicains qui ont voté pour condamner et membre du comité du renseignement, a déclaré que Burr « est un leader, pas un motormouth » qui s’est distingué par un travail bipartisan au sein du comité.

« Richard n’hésite pas à faire des appels difficiles parce qu’il fait ses devoirs et connaît les faits – il ne perd pas de temps à mettre son doigt dans le vent », a déclaré Sasse.

Homme politique décalé et discret connu pour son sens de l’humour sec, son dégoût pour le port de chaussettes et pour la conduite d’une Volkswagen décapotable des années 1970 recouverte d’autocollants pour pare-chocs, Burr a siégé au Congrès pendant près de trois décennies. Ancien joueur de football de Wake Forest et vendeur d’équipement de pelouse, il a été élu à la Chambre pendant la vague républicaine de 1994 et s’est lié d’amitié avec le représentant John Boehner, R-Ohio, avant que Boehner ne devienne président.

Élu pour la première fois au Sénat en 2004, Burr a déclaré après sa réélection en 2016 que son troisième mandat serait son dernier – une retraite préventive de la politique qui s’est avérée conséquente.

Après l’élection de Trump, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., S’est demandé comment répondre aux allégations d’ingérence de la Russie dans l’élection présidentielle que Trump venait de remporter. Burr ne cherchant pas un autre mandat, il était un candidat idéal pour mener l’enquête politiquement explosive.

Autorisé en tant que président du comité, Burr est progressivement devenu un contrôle discret des pouvoirs de Trump au cours de l’enquête de trois ans. Il a travaillé en étroite collaboration avec le plus haut démocrate du comité, le sénateur de Virginie Mark Warner, alors qu’ils passaient au crible des informations hautement classifiées, dont certaines sur Trump et ses associés.

Burr a maintenu le partenariat jusqu’à la fin, alors même que les républicains se sont vivement opposés à l’enquête sur la Russie et ont suivi l’exemple de Trump en qualifiant tout cela de «canular».

Warner a déclaré dans une interview qu’il pense que l’une des principales choses qui a guidé Burr était de s’assurer que les agences de renseignement obtiennent «le respect qu’elles méritent». Cela signifiait repousser Trump, qui a critiqué les agences pour avoir enquêté sur la Russie et suggéré qu’elles avaient conspiré contre lui en sapant les élections de 2016. Burr a approuvé la conclusion de 2017 des agences selon laquelle la Russie s’était ingérée dans les élections et avait favorisé Trump, alors même que l’ancien président avait refusé de le faire.

Burr a «montré à maintes reprises qu’il allait faire ce qu’il pensait être juste», a déclaré Warner.

L’homologue de Warner à travers le Capitole, le président de la commission du renseignement de la Chambre, Adam Schiff, D-Californie, a déclaré que Burr travaillait de bonne foi avec les démocrates et était déterminé à faire en sorte que les agences «puissent faire leur travail sans crainte de politisation».

Mais Burr était également politiquement prudent.

Alors que le comité a révélé les efforts de piratage et de désinformation de la Russie autour des élections de 2016 et a mis en garde contre de futures attaques, Burr l’a fait principalement sans critiquer directement Trump. À plusieurs reprises, Burr a déclaré qu’il ne voyait aucune preuve de coordination avec la Russie, le gardant dans les bonnes grâces de ses compatriotes républicains et de la Maison Blanche.

Mais contrairement à d’autres enquêtant sur l’ingérence électorale, Burr a rarement parlé de son travail. Il a également déclaré qu’il arrêterait de se rendre à la Maison Blanche pendant que l’enquête était en cours.

Dans une rare interview accordée à l’Associated Press à l’été 2018, Burr a déclaré que l’enquête sur la Russie avait été «frustrante comme l’enfer». Mais il a également déclaré que l’intégrité de l’enquête – et son importance pour le Sénat – méritait d’être protégée. «Rien dans cette ville ne reste confidentiel ou secret pour toujours», a déclaré Burr, ajoutant que les gens examineraient ses efforts à l’avenir.

Mais au fur et à mesure que l’enquête se prolongeait, la patience de ses collègues du GOP était épuisée. Plus de deux ans après le début de l’enquête, en mai 2019, Burr a assigné Donald Trump Jr., le fils du président qui avait rencontré un avocat russe pendant la campagne. La réaction de son propre parti a été rapide.

Burr a maintenu la décision. Il a expliqué sa justification lors d’un déjeuner privé du GOP à ses collègues sceptiques, gagnant le soutien de McConnell.

Exactement un an plus tard, alors que l’enquête sur la Russie se terminait, le temps passé par Burr à la tête du comité prenait fin brutalement.

Des agents fédéraux sont arrivés au domicile de Burr dans la région de Washington et ont saisi son téléphone portable. Le ministère de la Justice cherchait à savoir s’il avait exploité des informations préliminaires lorsqu’il a déchargé jusqu’à 1,7 million de dollars de stocks dans les jours précédant l’épidémie de coronavirus. Burr a nié avoir échangé sur des informations privées, mais s’est écarté de son rôle au sein du comité au milieu du tumulte.

Il n’a été autorisé que près d’un an plus tard – le 19 janvier, dernier jour complet de Trump au pouvoir. Un porte-parole du département a confirmé qu’il ne porterait pas d’accusation contre Burr, mais a refusé d’autres commentaires.

Doug Heye, stratège républicain et ancien assistant de Burr qui le connaît depuis plus de 20 ans, a déclaré que Burr n’avait jamais vacillé alors même que le paysage politique à Washington avait changé au cours des cinq dernières années. Il a déclaré qu’il aurait été politiquement plus facile pour Burr de mener une enquête sur la Russie comme celle de la Chambre, qui était hautement partisane.

« Je ne savais pas qu’il allait condamner, mais je n’ai pas été très surpris », a déclaré Heye.

Alors que le processus de destitution se déroulait en janvier, Burr a très peu dit. Contrairement à certains de ses collègues qui souffraient publiquement de leurs votes, il a refusé de parler aux journalistes autour du Capitole. Il s’est rangé du côté de la plupart des républicains lors d’un vote pour rejeter le procès, créant une attente qu’il voterait également pour l’acquittement.

Ainsi, lorsque Burr s’est levé pour voter pour la condamnation de Trump, de nombreux députés se sont demandé s’il y aurait d’autres surprises. Pourrait-il y avoir suffisamment de votes républicains «coupables» pour faire de Trump le premier président même condamné lors d’un procès en destitution? Burr était-il un indicateur?

Il netait pas. Le vote était de 57 voix contre 43, 10 voix de moins que la majorité nécessaire des deux tiers. En fin de compte, sept républicains avaient voté pour condamner – mais seul Burr est venu sans avertissement.

« Je ne prends pas cette décision à la légère », a déclaré Burr dans un communiqué après le vote, « mais je pense que c’est nécessaire. »