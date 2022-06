Le vote de défiance de la Bulgarie pourrait entraver l’élargissement de l’UE

SOFIA, Bulgarie (AP) – Les législateurs bulgares doivent voter mercredi sur une motion de censure contre le gouvernement de coalition du pays. Si elle est approuvée, la motion pourrait renverser le Premier ministre centriste et bloquer davantage les efforts des pays des Balkans pour rejoindre l’Union européenne.

Le parti d’opposition de centre-droit GERB a déposé la motion la semaine dernière, citant la gestion par le gouvernement des finances publiques et de la politique économique face à la hausse de l’inflation.

La coalition du Premier ministre Kiril Petkov contrôle 109 des 240 sièges du parlement après qu’un parti partenaire populiste, Il y a un tel peuple, a retiré son soutien ce mois-ci en raison de plaintes fiscales similaires et des relations de la Bulgarie avec la Macédoine du Nord voisine concernant un différend ethnoculturel non résolu.

La Bulgarie a bloqué la candidature de la Macédoine du Nord à l’adhésion à l’UE, et avec elle, celle de l’Albanie. Le gouvernement bulgare a insisté pour que la Macédoine du Nord reconnaisse formellement que sa langue a des racines bulgares, reconnaisse dans sa constitution une minorité bulgare et annule le «discours de haine» contre la Bulgarie. La Macédoine du Nord a déclaré que son identité et sa langue n’étaient pas sujettes à discussion.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février a incité l’UE à envisager d’accélérer sa campagne d’adhésion dans les Balkans occidentaux, où Moscou exerce encore une influence considérable.

Mais la Bulgarie continue de freiner les progrès de la Macédoine du Nord. Il détient le statut de candidat à l’UE depuis 17 ans et a reçu le feu vert en 2020 pour entamer les négociations d’adhésion, bien qu’aucune date n’ait été fixée pour le début des négociations. Le président de la Macédoine du Nord, Stevo Pendarovski, a déclaré la semaine dernière que le retard avait « pesé » sur la nation.

La Commission européenne a fait des promesses répétées sur l’avenir de six pays des Balkans occidentaux au sein de l’UE. Outre la Macédoine du Nord, l’Albanie, la Bosnie, le Kosovo, le Monténégro et la Serbie ont connu des retards en raison de divisions entre les pays membres et de certains problèmes bilatéraux.

La France, qui assure actuellement la présidence tournante de l’UE, a déclaré qu’elle faisait des efforts ultimes pour dégager la voie avant un sommet des Balkans occidentaux prévu jeudi et vendredi.

Clément Beaune, le ministre français des Affaires européennes, a déclaré que la proximité de la guerre en Ukraine a imposé à l’UE des 27 pays de « redynamiser » son processus d’expansion dans les Balkans.

Il a déclaré que le gouvernement français avait « activé et réactivé les pourparlers » avec la Macédoine du Nord et la Bulgarie, ainsi qu’avec d’autres membres de l’UE.

« J’ai bon espoir que nous réussirons, mais il reste du travail à faire », a déclaré Beaune.

Des délégations de Serbie, de Macédoine du Nord et d’Albanie prévoient de participer conjointement au sommet UE-Balkans occidentaux, une manifestation de coopération régionale faisant suite à leur initiative Open Balkan visant à faciliter le commerce régional et d’autres questions.

La « décision de participer au sommet et de l’aborder conjointement est une autre étape vers le progrès de nos pays, mais aussi un signal clair que malgré de nombreux obstacles, nous continuons à contribuer de manière constructive sur la voie de l’euro-intégration », a déclaré le bureau. du président serbe Aleksandar Vucic a déclaré.

Vucic avait précédemment déclaré que les dirigeants des trois pays pourraient boycotter le sommet, apparemment en raison de l’absence de progrès dans leurs demandes d’adhésion à l’UE.

Daniel Smilov, professeur de sciences politiques à l’Université de Sofia, a déclaré que Petkov, le Premier ministre bulgare, a été une « force motrice » pour faire pression pour une résolution du différend avec la Macédoine du Nord et qu’un effondrement de son gouvernement pourrait émousser cet effort. .

« C’est assez malheureux pour la situation en Macédoine du Nord car nous n’avons tout simplement pas de majorité stable au parlement pour donner le feu vert à un accord », a-t-il déclaré. « Et la présidence française a trouvé un accord très raisonnable. »

L’accord français, qui n’a pas été officiellement rendu public, a été envoyé aux deux pays la semaine dernière.

La Bulgarie a organisé trois élections générales l’année dernière. Si le gouvernement devait tomber après le vote de mercredi, il pourrait devoir tenir sa quatrième élection dans un peu plus d’un an. La coalition de Petkov, qui a été formée en décembre, a promis de nettoyer la corruption endémique dans le pays.

——

McGrath a rapporté de Sighisoara, Roumanie. Samuel Petrequin à Bruxelles et Jovana Gec à Belgrade, en Serbie, ont contribué.

Valentina Petrova et Stephen McGrath, Associated Press