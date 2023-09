Le vote dans un royaume où les partis sont interdits

Les habitants d’Eswatini, la dernière monarchie absolue d’Afrique, votent lors d’élections parlementaires où les candidats ne sont pas autorisés à se présenter pour un parti politique.

Il s’agit du premier scrutin depuis les manifestations meurtrières en faveur de la démocratie de 2021.

Les critiques ont qualifié les élections de farce destinée à légitimer la monarchie absolue.

Mais le roi Mswati III a encouragé la population à aller voter pour garantir le maintien de la paix et de la stabilité.

Plus d’un demi-million de personnes se sont inscrites sur les listes électorales et éliront 59 membres de la chambre basse du Parlement. Mais les députés n’ont qu’un rôle consultatif et n’exercent aucun pouvoir tangible dans l’ancien pays connu sous le nom de Swaziland.

Le roi de 55 ans, qui a hérité du trône en 1986 à l’âge de 18 ans seulement, sélectionnera 10 représentants supplémentaires.

Selon des informations en provenance de la capitale, Mbabane, le calme régnait dans les bureaux de vote vendredi matin.

Les partis politiques sont interdits en Eswatini depuis 1973, obligeant les individus cherchant à se présenter à des postes électifs à se présenter comme candidats indépendants aux élections parlementaires, qui ont lieu tous les cinq ans.

La répression exercée par la monarchie contre la dissidence et le système de nomination politique du pays, qui implique que les chefs traditionnels choisissent les candidats, produisent souvent des élus favorables à la monarchie.

Avant le vote, certains Swazis ont exprimé leur scepticisme quant à la capacité des élections à apporter des changements, dans la mesure où le Parlement ne peut pas critiquer ni prendre de mesures contre l’exécutif ou le roi.

Le roi nomme également le cabinet, le Premier ministre et les juges, approuve les lois proposées par le Parlement et commande toutes les forces de sécurité d’Eswatini.

« Même s’ils sont élus au Parlement, ils n’ont pas le pouvoir de demander des comptes à l’exécutif, y compris à la monarchie absolue », a déclaré Zweli Martin Dlamini, rédacteur en chef de Swaziland News, au programme Newsday de la BBC.

Les conseillers du roi Mswati III défendent le système traditionnel d’Eswatini basé sur la monarchie

Comme d’autres critiques virulents de Mswati III, M. Dlamini a été poursuivi à plusieurs reprises pour ses écrits sur le roi.

Deux députés de l’opposition, élus en 2018, sont actuellement détenus pour avoir plaidé en faveur d’un régime démocratique, tandis qu’un troisième s’est enfui en exil.

En 2021, les manifestations étudiantes qui ont commencé contre des allégations de brutalités policières se sont transformées en appels au changement politique. Au moins 46 personnes sont mortes dans une série d’affrontements entre les forces de sécurité et des manifestants, selon Human Rights Watch.

Le gouvernement a contesté ce chiffre et affirmé que la police répondait à de violentes attaques.

En janvier de cette année, Thulani Rudolf Maseko, un avocat spécialisé dans les droits de l’homme et opposé au roi, a été tué à son domicilequelques heures après que le monarque ait averti les critiques qui vont à son encontre.

Le roi Mswati a semblé rejeter les critiques à l’égard de son gouvernement à l’ouverture du scrutin vendredi.

Il a déclaré que « le gouvernement sortant a fait un travail exceptionnel » et a exhorté les électeurs à « voter pour des gens qui veilleront à ce que le royaume reste en paix ; qui aiment l’Eswatini et la nation, et qui continueront à faire avancer les aspirations de développement du royaume ».

Le style de vie polygame et opulent du roi, caractérisé par ses voitures et ses montres de luxe, a longtemps été critiqué.

Plus d’un tiers des 1,2 million d’habitants du pays vivent en dessous du seuil international de pauvreté.

Les résultats des élections sont attendus ce week-end.