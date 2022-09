Le vote dans les régions ukrainiennes contrôlées par la Russie attise les tensions avec l’Occident – ​​Kelowna Capital News

Les référendums orchestrés par le Kremlin qui devraient servir de prétexte à Moscou pour annexer les régions d’Ukraine tenues par la Russie se sont conclus mardi alors que le résultat préétabli des votes a accru la tension entre la Russie et l’Occident.

Des responsables soutenus par Moscou dans les quatre régions occupées du sud et de l’est de l’Ukraine ont déclaré que les bureaux de vote étaient clos mardi après-midi après cinq jours de vote et que le dépouillement des bulletins de vote avait commencé.

L’annexion des régions, qui pourrait avoir lieu dès vendredi, ouvre la voie à une nouvelle phase dangereuse dans la guerre de sept mois en Ukraine. La Russie a averti qu’elle pourrait recourir au déploiement d’armes nucléaires pour défendre son propre territoire, y compris les terres nouvellement acquises.

Après les cinq jours de scrutin, “la situation va radicalement changer du point de vue juridique, du point de vue du droit international, avec toutes les conséquences correspondantes pour la protection de ces zones et assurer leur sécurité”, a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Le président russe Vladimir Poutine a parlé de l’option nucléaire de Moscou depuis la semaine dernière à la suite d’une contre-offensive ukrainienne qui a conduit à de récents revers sur le champ de bataille et a de plus en plus acculé les forces du Kremlin.

Le scrutin qui a débuté vendredi dans les régions de Kherson, Zaporizhzhia, Lougansk et Donetsk et un appel de réservistes militaires russes ordonné par Poutine sont d’autres stratégies visant à étayer la position exposée de Moscou.

Dmitri Medvedev, le chef adjoint du Conseil de sécurité russe présidé par Poutine, a énoncé la menace dans les termes les plus directs à ce jour mardi.

“Imaginons que la Russie soit obligée d’utiliser l’arme la plus puissante contre le régime ukrainien qui a commis un acte d’agression à grande échelle, dangereux pour l’existence même de notre État”, a écrit Medvedev sur sa chaîne d’application de messagerie. “Je crois que l’OTAN évitera de s’immiscer directement dans le conflit dans ce cas.”

Les États-Unis ont qualifié les discussions nucléaires du Kremlin de tactique alarmiste.

Jake Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale, a réagi aux menaces nucléaires de Poutine la semaine dernière. Sullivan a déclaré dimanche à NBC que la Russie paierait un prix élevé, bien que non spécifié, si Moscou mettait à exécution ses menaces d’utiliser des armes nucléaires dans la guerre en Ukraine.

Les référendums demandent aux habitants s’ils veulent que les régions fassent partie de la Russie. Mais le vote a été tout sauf libre ou équitable.

Des dizaines de milliers d’habitants avaient déjà fui les régions au milieu de la guerre, et des images partagées par ceux qui restaient montraient des troupes russes armées faisant du porte-à-porte pour faire pression sur les Ukrainiens pour qu’ils votent.

Le maire de Marioupol, Vadym Boychenko, qui a quitté la ville portuaire après que les Russes l’ont finalement saisie après un siège de plusieurs mois, a déclaré qu’environ 20% seulement des 100 000 habitants restants estimés ont voté lors du référendum de Donetsk. Marioupol avait une population d’avant-guerre de 541 000 habitants.

“Un homme portant un fusil d’assaut vient chez vous et vous demande de voter, alors que peuvent faire les gens?” Boychenko a déclaré lors d’une conférence de presse, expliquant comment les gens ont été contraints de voter.

Les alliés occidentaux se sont fermement rangés du côté de l’Ukraine, considérant les votes référendaires comme une imposture.

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré lors de sa visite à Kyiv mardi que la France était déterminée “à soutenir l’Ukraine, sa souveraineté et son intégrité territoriale”.

Elle a qualifié les scrutins de «faux référendums». Des responsables ukrainiens ont déclaré que Paris et Kyiv s’étaient rapprochés d’un accord qui engagerait les forces ukrainiennes avec les systèmes d’artillerie français Caesar.

Pendant ce temps, l’appel massif des Russes au service militaire actif s’est dans une certaine mesure retourné contre Poutine.

Il a déclenché un exode massif d’hommes du pays, alimenté des manifestations dans de nombreuses régions de Russie et déclenché des actes de violence occasionnels. Lundi, un homme armé a ouvert le feu dans un bureau d’enrôlement dans une ville sibérienne et a grièvement blessé le chef local du recrutement militaire. La fusillade est survenue après des incendies criminels dispersés contre des bureaux de recrutement.

Avec Poutine dos au mur au milieu des récents succès de l’Ukraine sur le champ de bataille, les médias russes ont émis l’hypothèse qu’il pourrait donner suite à l’ordre de mobilisation partielle de la semaine dernière en déclarant la loi martiale et en fermant les frontières du pays à tous les hommes en âge de combattre.

Les responsables russes ont annoncé leur intention de créer un bureau de recrutement militaire juste à la frontière avec la Géorgie, l’une des principales routes de l’exode.

Alors que Moscou s’efforce de renforcer ses troupes en Ukraine, les bombardements russes continuent de faire des victimes. Au moins 11 civils ont été tués et 18 autres blessés par les tirs de barrage russes en 24 heures, a annoncé mardi la présidence ukrainienne.

Parmi les victimes figuraient huit personnes, dont un garçon de 15 ans, qui ont été tuées par une frappe russe sur la ville de Pervomaiskyi dans la région nord-est de Kharkiv.

Pavlo Kyrylenko, gouverneur de la région orientale de Donetsk où des obus ont tué trois personnes, a déclaré que “chaque jour du référendum, nous comptons plus de morts dans le Donbass, et ces tristes chiffres montrent les véritables objectifs de la Russie”.

Donetsk et Louhansk, que les séparatistes soutenus par Moscou contrôlent en partie depuis huit ans, constituent ensemble la région industrielle ukrainienne du Donbass.

Une mission de surveillance mise en place par le bureau des droits de l’homme de l’ONU a publié mardi son premier aperçu complet des violations des droits et des abus commis par la Russie et l’Ukraine entre le 1er février et le 31 juillet, une période qui couvre les cinq premiers mois de l’invasion russe.

Matilda Bogner, chef de la mission, a déclaré que les prisonniers de guerre ukrainiens semblaient avoir subi des mauvais traitements “systématiques”, “non seulement lors de leur capture, mais aussi après leur transfert dans des lieux d’internement” dans les zones sous contrôle russe de l’Ukraine et de la Russie elle-même.

La guerre en Ukraine retient toujours l’attention du monde, car elle provoque des pénuries généralisées et une hausse des prix non seulement des denrées alimentaires mais aussi de l’énergie, une inflation qui frappe partout le coût de la vie et une inégalité mondiale croissante. Le discours sur la guerre nucléaire n’a fait qu’aggraver l’inquiétude.

La misère et les épreuves sont souvent l’héritage de l’occupation par la Russie des zones ukrainiennes désormais reprises par les forces de Kyiv. Certaines personnes n’ont plus de gaz, d’électricité, d’eau courante ou d’internet depuis mars.

La guerre a provoqué une pénurie d’énergie dans une grande partie de l’Europe occidentale, les responsables allemands considérant la perturbation des approvisionnements russes comme un jeu de pouvoir du Kremlin pour faire pression sur l’Europe au sujet de son soutien à l’Ukraine.

Le ministère allemand de l’Economie a déclaré mardi que le gazoduc Nord Stream 1 reliant la Russie à l’Europe avait fait état d’une baisse de pression, quelques heures seulement après qu’une fuite a été signalée dans le gazoduc Nord Stream 2 en mer Baltique au large du Danemark. Les deux gazoducs ont été construits pour transporter le gaz naturel de la Russie vers l’Europe.

L’étendue des dégâts signifie qu’il est peu probable que les gazoducs puissent transporter du gaz vers l’Europe cet hiver, même s’il y avait la volonté politique de les mettre en ligne, ont déclaré des analystes du groupe Eurasia.

Peskov, le porte-parole du Kremlin, a déclaré que les problèmes étaient “très alarmants” et feraient l’objet d’une enquête.

Meta, qui possède Facebook et Instagram, a révélé un autre volet de l’offensive russe : un vaste réseau de désinformation.

Le réseau originaire de Russie visait à utiliser des centaines de faux comptes de médias sociaux et des dizaines de faux sites d’information pour diffuser des arguments biaisés du Kremlin sur l’invasion de l’Ukraine, a déclaré Meta mardi.

—Adam Schreck et Jon Gambrell, Associated Press

RussieUkraine