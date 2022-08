Le vote dans la course à la direction des conservateurs retardé après l’avertissement de piratage du GCHQ

Le vote dans la course à la direction du Parti conservateur sera retardé de plus d’une semaine après que le GCHQ a averti que les cyber-pirates pourraient se mêler des bulletins de vote des membres.

Le National Cyber ​​​​Security Center – le poste d’écoute du GCHQ, l’une des trois organisations de renseignement du gouvernement aux côtés du MI5 et du MI6 – a déclaré qu’il existe des vulnérabilités dans le système de vote, Le télégraphe signalé.

Son avertissement général ne faisait pas spécifiquement mention de pays hostiles tels que la Chine, l’Iran ou la Russie – cette dernière dont les États-Unis ont accusé l’ingérence dans leur course présidentielle de 2020.

Mais le changement de plan signifie que les bulletins de vote par correspondance arriveront aux adresses d’environ 160 000 membres conservateurs au plus tard le 11 août, après qu’ils devaient auparavant être envoyés à partir du lundi 1er août.

Cela signifie que les membres auront moins d’un mois pour rendre leurs votes d’ici le vendredi 2 septembre pour le décompte avant que le successeur de Boris Johnson – la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss ou l’ancien chancelier Rishi Sunak – ne soit annoncé le lundi 5 septembre.

L’avertissement du GCHQ signifie également que le Parti conservateur a dû abandonner des plans qui auraient permis à ses membres de modifier leurs votes lors de la course à la direction.

À l’origine, les membres auraient chacun reçu un bulletin de vote postal avec un code unique. Ils auraient pu voter par courrier ou – pour la première fois dans une course à la direction des conservateurs – en ligne.

Les membres auraient également été autorisés à modifier leur vote plus tard par courrier ou en ligne, mais cela a maintenant été abandonné en raison des craintes que des pirates informatiques puissent interférer.

Désormais, dans le cadre du changement de plan, les codes uniques seront désactivés une fois qu’ils seront utilisés pour la première fois, sans possibilité de modifier un vote avant la fin du concours.

Les membres conservateurs ont été informés du changement mardi soir. Une partie du message, vue par le Télégraphese lit comme suit: «Votre bulletin de vote est maintenant en route – mais il arrivera avec vous un peu plus tard que prévu initialement.

“S’il te plait ne t’inquiète pas. C’est parce que nous avons pris du temps pour ajouter une sécurité supplémentaire à notre processus de vote, ce qui nous a légèrement retardés.

Un porte-parole du National Cyber ​​​​Security Center a déclaré au journal: «La défense des processus démocratiques et électoraux du Royaume-Uni est une priorité pour le NCSC, et nous travaillons en étroite collaboration avec tous les partis politiques parlementaires, les autorités locales et les députés pour fournir des conseils et un soutien en matière de cybersécurité.

“Comme on peut s’y attendre de la part de l’autorité nationale de cybersécurité du Royaume-Uni, nous avons fourni des conseils au Parti conservateur sur les considérations de sécurité pour le vote en ligne à la direction.”

De nouveaux sondages montrent que M. Sunak est à la traîne derrière Mme Truss. YouGov a mené une enquête auprès de 1 043 membres conservateurs, dans laquelle on leur a demandé pour qui ils voteraient lors de la course à la direction.

Mme Truss a reçu le soutien de 60% des personnes interrogées entre le 29 juillet et le 2 août, tandis que 26% d’entre elles ont déclaré qu’elles choisiraient M. Sunak. Onze pour cent ont répondu « ne sais pas » et 3 % ont dit qu’ils ne voteraient pas.

Il y a quinze jours, la même enquête a été menée dans laquelle Mme Truss a reçu 49% du soutien des membres tandis que M. Sunak en a reçu 31%. Ensuite, 15 % ont répondu « ne sait pas » et 6 % ont dit qu’ils ne voteraient pas.