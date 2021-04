Les élections du mandal (MPTC) et de la circonscription territoriale de Zilla Parishad (ZPTC) ont eu lieu jeudi dans l’État d’Andhra Pradesh. Le vote d’un jeune électeur qui a voté aux élections, cependant, a été disqualifié avant même que le décompte ne commence après qu’il ait été révélé qu’il avait pris un selfie avec son bulletin de vote et partagé la même chose sur les réseaux sociaux. L’incident s’est produit le 8 avril dans le bureau de vote de Pallamkurru du district de East Godavari. Selon un rapport dans The Hindu, le jeune du nom de Kasi Venkataramana a assigné son vote et a ensuite pris un selfie avec le bulletin de vote, ce qui a disqualifié son vote.

Le vote a été déclaré invalide par le collectionneur de East Godavari et le responsable des élections de district D. Raj Act 1994. Non seulement son vote a été annulé, mais une enquête a également été ouverte contre Kazi à ce sujet.

Lors de l’interrogatoire préliminaire des fonctionnaires, Kazi a soutenu qu’il n’avait pas pris la photo.

Les résultats des élections du MPTC et du ZPTC seront publiés après le dépouillement des votes le 10 avril. Plus de 63% des sondages ont été signalés lors des élections dans les circonscriptions territoriales de Mandal et de Zilla Parishad dans l’Andhra Pradesh jeudi, que le secrétaire principal du Panchayat Raj, Gopal Krishna Dwivedi, a nommé jeudi. «Remarquablement réussi».

Des incidents égarés d’affrontements ont été signalés dans quelques districts, mais dans l’ensemble, le scrutin s’est déroulé sans heurts, ont déclaré ici des sources officielles de la Commission électorale d’État. Le scrutin a été bloqué à quelques endroits en raison de bulletins de vote défectueux.

(Avec des entrées de PTI)

