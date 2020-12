La Cour suprême – fidèle à Maduro – a nommé cette année une nouvelle commission électorale, comprenant trois membres sanctionnés par les États-Unis et le Canada, sans participer au Congrès dirigé par l’opposition, comme l’exige la loi. Le tribunal a également repris trois principaux partis d’opposition et nommé de nouveaux dirigeants qui, selon l’opposition, conspirent pour soutenir Maduro.

On ne sait pas si les votes des deux côtés attireront les masses, car ni Maduro ni Guaidó ne sont populaires parmi les Vénézuéliens alors que la crise économique et politique du pays s’aggrave malgré ses vastes réserves de pétrole.

Le pays sud-américain traverse une crise politique et économique plus profonde, malgré ses plus grandes réserves de pétrole au monde.

Plus de 5 millions de personnes ont fui le pays ces dernières années, la plus grande migration du monde après la Syrie déchirée par la guerre. Le Fonds monétaire international prévoit une baisse de 25% du PIB du Venezuela cette année, tandis que l’hyperinflation entraînera une baisse de la valeur de sa monnaie, le bolivar.

Maduro, le successeur trié sur le volet du défunt président Hugo Chávez, a remporté un deuxième mandat en 2018. Mais ses opposants politiques et plusieurs nations, dont les États-Unis, rejettent sa légitimité après avoir banni le plus populaire des challengers.

Washington a battu Maduro et ses alliés politiques avec des sanctions, et le ministère américain de la Justice a accusé Maduro de « narcoterroriste », avec une récompense de 15 millions de dollars pour son arrestation.

« Ces élections ne servent qu’à maintenir Maduro au pouvoir et ne font rien pour construire un meilleur avenir pour le peuple vénézuélien », a tweeté le conseil. « Les États-Unis continueront de revendiquer sans relâche la liberté, les droits humains fondamentaux, la primauté du droit et des élections vraiment équitables au Venezuela. »

Maduro reste au pouvoir avec le soutien militaire et international du Venezuela de pays comme l’Iran, la Russie, la Chine et Cuba. Les alliés nationaux de Maduro contrôlent également la plus haute cour, le bureau du procureur et la commission électorale.