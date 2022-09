Le vote au Koweït bouleverse l’assemblée dans l’impasse politique

Les résultats, qui apporteront 27 nouveaux membres à l’assemblée de 50 membres, ont été considérés comme un vote pour le changement au milieu d’une longue période d’impasse entre le Cabinet, qui est nommé par la famille royale, et l’assemblée de 50 membres, qui est élus démocratiquement et plus indépendants que des organismes similaires dans la région.

Les femmes koweïtiennes ont de plus en plus exprimé leur frustration face à l’incapacité du Parlement à adopter des lois protégeant les femmes contre les abus et les soi-disant crimes d’honneur dans la société conservatrice.

Le Koweït possède l’assemblée la plus libre et la plus active du golfe Persique, mais le pouvoir politique est encore largement concentré entre les mains de la famille au pouvoir Al Sabah, qui nomme le Premier ministre et le Cabinet, et peut dissoudre l’assemblée à tout moment.