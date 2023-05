Le vote au couteau en Turquie se dirige probablement vers un second tour

Le président turc Tayyip Erdogan a déclaré qu’il était prêt à participer à un second tour contre son rival.

Les chiffres des médias d’État ont montré qu’Erdogan avait obtenu 49,4 % des voix.

L’un des candidats a besoin d’au moins 50 % des voix pour éviter un second tour.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré lundi qu’il était prêt à participer à un second tour contre son rival laïc si les résultats finaux des élections au couteau du pays ne montraient aucun vainqueur clair.

Les chiffres de l’agence de presse d’État d’Anadolu ont montré que le leader conservateur de 69 ans avait obtenu 49,4% des voix, tandis que son rival laïc Kemal Kilicdaroglu était à la traîne avec 44,9%, avec un peu plus de 96% des bulletins comptés.

L’un des candidats devait franchir le seuil de 50% pour éviter que la Turquie ne connaisse son premier second tour électoral dans les 100 ans d’histoire de la république post-ottomane.

Erdogan s’est présenté devant une mer de supporters tôt lundi pour proclamer qu’il avait une « avance claire » mais qu’il attendrait le résultat final.

Il a dit sous de grandes acclamations :

Je crois sincèrement que nous continuerons à servir notre peuple au cours des cinq prochaines années.

Mais le camp de l’opposition laïque dirigé par Kilicdaroglu a répliqué avec sa propre revendication.

« Nous menons », a tweeté l’homme de 74 ans.

Des personnalités de l’opposition ont déclaré que le gouvernement ralentissait délibérément le décompte dans les districts où Kilicdaroglu bénéficiait d’un fort soutien.

« Ils contestent le décompte des urnes où nous sommes massivement en avance », a déclaré le maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, aux journalistes.

Imamoglu a déclaré que le décompte des votes internes de l’opposition montrait que Kilicdaroglu avait recueilli 49% des voix et Erdogan seulement 45.

Mais ni le décompte des médias d’État ni celui proposé par l’opposition n’évite la possibilité que la Turquie organise une autre élection présidentielle le 28 mai.

Des enjeux élevés

Le taux de participation devait atteindre 90% lors de ce qui est devenu un référendum sur le dirigeant turc le plus ancien et son parti d’origine islamique.

Erdogan a dirigé la nation de 85 millions d’habitants à travers l’une de ses époques les plus transformatrices et les plus conflictuelles.

La Turquie est devenue un poids lourd militaire et géopolitique qui joue un rôle dans les conflits allant de la Syrie à l’Ukraine.

L’empreinte du membre de l’OTAN à la fois en Europe et au Moyen-Orient rend le résultat des élections aussi critique pour Washington et Bruxelles que pour Damas et Moscou.

Erdogan est adulé dans des pans entiers de la Turquie conservatrice qui a connu un boom du développement pendant son règne.

Un plus grand nombre d’électeurs religieux sont également reconnaissants de sa décision de lever les restrictions de l’ère laïque sur le foulard et d’introduire davantage d’écoles islamiques.

‘La démocratie nous manquait à tous’

La première décennie de relance économique et de réchauffement des relations d’Erdogan avec l’Europe a été suivie d’une seconde remplie de troubles sociaux et politiques.

Il a répondu à une tentative de coup d’État ratée en 2016 par des purges radicales qui ont refroidi la société turque et fait de lui un partenaire de plus en plus inconfortable pour l’Occident.

L’émergence de Kilicdaroglu et de son alliance d’opposition à six – le type de coalition à large assise qu’Erdogan a excellé à forger tout au long de sa carrière – offre aux alliés étrangers et aux électeurs turcs une alternative claire.

Un second tour dans deux semaines pourrait donner à Erdogan le temps de se regrouper et de recadrer le débat.

Mais il serait toujours harcelé par la crise économique la plus grave de son époque au pouvoir en Turquie et inquiet de la réponse bégaiement de son gouvernement au tremblement de terre de février qui a coûté la vie à plus de 50 000 personnes.

« La démocratie nous a tous manqué », a déclaré Kilicdaroglu après avoir voté dans la capitale Ankara. « Vous verrez, si Dieu le veut, le printemps viendra dans ce pays. »

« Je ne vois pas mon avenir »

Les sondages préélectoraux ont indiqué que Kilicdaroglu remporterait le vote des jeunes – près de 10 % de l’électorat – par une marge de deux contre un.

« Je ne vois pas mon avenir », a déclaré à l’AFP l’étudiant universitaire Kivanc Dal, 18 ans, à Istanbul à la veille du scrutin.

Erdogan « peut construire autant de chars et d’armes qu’il veut, mais je n’ai aucun respect pour cela tant qu’il n’y a pas d’argent dans ma poche ».

Mais l’institutrice de maternelle Deniz Aydemir a déclaré qu’Erdogan obtiendrait son vote en raison des progrès économiques et sociaux réalisés par la Turquie après un demi-siècle de régime laïque criblé de corruption.

L’homme de 46 ans s’est également demandé comment un pays pouvait être gouverné par une coalition de six partis – une ligne d’attaque préférée d’Erdogan pendant la campagne.

Dit-elle:

Oui, il y a des prix élevés… mais au moins il y a de la prospérité.

La campagne d’Erdogan est devenue de plus en plus adaptée à ses principaux partisans à l’approche du jour des élections.

Il a qualifié l’opposition de lobby « pro-LGBT » qui recevait des ordres de militants kurdes interdits et était financé par l’Occident.

Les ministres d’Erdogan et les médias pro-gouvernementaux ont sombrement évoqué un complot de « coup d’État politique » occidental.

L’opposition a commencé à s’inquiéter qu’Erdogan essaie de conserver le pouvoir à tout prix.

Erdogan s’est hérissé lorsqu’on lui a demandé s’il accepterait de partir s’il perdait.

« C’est une question très idiote », a-t-il déclaré à la veille du vote. « Nous ferions ce que la démocratie exige. »