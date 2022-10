Le vote anticipé s’étend à McHenry à plus de sites – Shaw Local

Dix autres lieux de vote anticipé ont été ouverts dans le comté de McHenry pour les élections générales du 8 novembre.

Le vote anticipé a commencé le 29 septembre au bâtiment administratif du comté, 667 Ware Road à Woodstock, et se poursuivra là-bas avec les 10 sites supplémentaires. Les électeurs du comté de McHenry peuvent voter sur n’importe lequel des sites, quel que soit l’endroit où ils vivent dans le comté.

En plus du bâtiment administratif du comté, les sites de vote anticipé comprennent :

• Bureau du canton de McHenry, 3703 N. Richmond Road à Johnsburg;

• Bureau du canton d’Algonquin, 3702 Route 14 à Crystal Lake

• Hôtel de ville de McHenry, 333 S. Green St.

• Lake in the Hills Village Hall, 600 Harvest Gate

• Bureau du canton de Nunda, 3510 Bay Road à Crystal Lake

• District de Huntley Park, 12015 Mill St.

• Bibliothèque publique de la région de Cary, 1606, chemin Three Oaks

• Bibliothèque publique de la région d’Algonquin, 2600 Harnish Drive

• Hôtel de ville de Marengo, 132 E. Prairie St.; et

• Bureau du canton de Dunham, 107 Airport Road à Harvard.

Le bâtiment de l’administration du comté, le bureau du canton de McHenry, le bureau du canton d’Algonquin, l’hôtel de ville de McHenry, l’hôtel du village de Lake in the Hills et le bureau du canton de Nunda seront ouverts :

• 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi de cette semaine

• 8h30 à midi ce samedi

• 8 h 30 à 19 h du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre

• 8 h 30 à 17 h le samedi 5 novembre

• 8 h 30 à 15 h le dimanche 6 nov. ; et

• 8 h 30 à 19 h le lundi 7 novembre.

Le district de Huntley Park, la bibliothèque publique de la région de Cary et la bibliothèque publique de la région d’Algonquin seront ouverts de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi cette semaine et la prochaine et de 8 h 30 à midi ce samedi et le 5 novembre.

Le bureau du canton de Dunham et l’hôtel de ville de Marengo seront ouverts de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi cette semaine et la prochaine et de 8 h 30 à midi le samedi 5 novembre.

Les bulletins de vote par correspondance peuvent également être déposés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur le parking du bâtiment administratif du comté. Des boîtes de dépôt sont également disponibles dans les salles de vote du bureau du canton de McHenry, du bureau du canton d’Algonquin, de l’hôtel de ville de McHenry, de la salle du village de Lake in the Hills et du bureau du canton de Nunda.

Les bulletins de vote par correspondance peuvent être demandés jusqu’au 3 novembre en vous rendant au bureau du greffier du comté ou en vous rendant sur bit.ly/BallotApp_McHenryCounty pour télécharger et imprimer l’application. Les bulletins de vote peuvent prendre jusqu’à sept jours pour être livrés. Les bulletins de vote doivent porter le cachet de la poste avant le jour du scrutin pour compter.

La loi de l’État donne désormais aux électeurs le droit de s’inscrire à un programme permanent de vote par correspondance, ce qui signifie qu’ils peuvent automatiquement recevoir des bulletins de vote par correspondance pour les élections jusqu’à ce qu’ils choisissent de ne pas voter ou ne deviennent pas éligibles pour voter dans le comté de McHenry. Pour trouver l’application, rendez-vous sur bit.ly/PermanentVBM_McHenryCounty.

Le jour du scrutin, les électeurs devront se rendre à leur bureau de vote ou au bureau du greffier du comté. Pour trouver votre lieu de vote, rendez-vous sur mchenry-il.connect4.clarityelections.com ou composez le 815-334-4242.

Si vous n’êtes pas inscrit pour voter ou si vous avez changé d’adresse depuis la dernière élection, vous pouvez vous inscrire en personne au bureau du greffier du comté ou aux urnes.